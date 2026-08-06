El Grupo Roggio crea una nueva empresa para crecer en el negocio del agua

El Grupo Roggio dio un nuevo paso en su estrategia corporativa con la constitución de Aguas del Plata Participaciones S.A.U.

Se trata de una sociedad que funcionará como vehículo de inversiones y que, por su denominación y alcance, abre interrogantes sobre los próximos movimientos de uno de los mayores conglomerados de infraestructura y servicios de la Argentina.

En concreto, la nueva sociedad fue constituida por Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. (CLISA), una de las principales empresas del grupo, que suscribió la totalidad del capital inicial de $30 millones, según surge del aviso publicado en el Boletín Oficial de este jueves 6 de agosto.

Si bien la documentación no anuncia una adquisición, una licitación o un proyecto específico, el objeto social deja en claro que la firma fue diseñada para realizar inversiones de distinta naturaleza.

Entre otras facultades, podrá adquirir participaciones en sociedades, efectuar aportes de capital, administrar acciones y otros valores, otorgar préstamos, garantías y financiamiento, además de participar en operaciones financieras vinculadas con su estrategia de negocios.

Un nombre que no es casual en medio de las privatizaciones

Se trata de una estructura habitual entre los grandes grupos empresarios cuando buscan separar determinados activos, preparar futuras operaciones corporativas o contar con un vehículo específico para canalizar nuevas inversiones sin afectar la estructura de las sociedades operativas existentes.

En este caso, además, el nombre Aguas del Plata no pasó inadvertido.

Si bien el objeto de la sociedad no limita su actividad exclusivamente al negocio del agua y el saneamiento, la denominación elegida coincide con un momento en el que el sector vuelve a estar bajo la lupa por las reformas impulsadas por el Gobierno y las discusiones sobre el futuro de las empresas públicas de servicios.

En especial a partir de la venta de AySA, la sociedad estatal que se encarga del servicio de distribución de agua en la principal zona de la Argentina y en la que el Grupo Roggio también puso su interés con el objetivo de participar de su proceso de venta.

De hecho, Benito Roggio e Hijos (la constructora del Grupo Roggio) es considerada una de las líderes en infraestructura de agua y saneamiento en Argentina y la región, con una trayectoria respaldada por la ejecución de proyectos de gran escala destinados a ampliar el acceso al agua potable, mejorar los sistemas cloacales y fortalecer la resiliencia hídrica.

En Argentina, la compañía participa y ha participado en algunas de las obras más relevantes del sector, entre ellas el Acueducto Gran Tulúm (San Juan), el Acueducto San Javier (Santa Fe), la Planta Potabilizadora para La Plata, Berisso y Ensenada, la optimización de la Planta Depuradora Sur de Salta, entre otros proyectos hidráulicos estratégicos.

Recientemente le ha sido preadjudicada la obra de Refuncionalización Integral del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Córdoba Capital, financiada por la Corporación Andina de Fomento, consistente en la ampliación de la planta potabilizadora Los Molinos (de 2 m3/s a 5 m3/s) y la refuncionalización del sistema de conducción de agua cruda que abastece de agua al 70% de la población de Córdoba Capital y a las localidades de Sierras Chicas.

El megaproyecto en Perú que consolida a Roggio en la región

Se trata de una presencia sostenida en iniciativas impulsadas por organismos nacionales, provinciales e internacionales, mientras que a nivel regional, la empresa acaba de sumar un nuevo hito con la mejor oferta del proyecto Juliaca IV, en Perú, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La obra beneficiará a una población proyectada de más de 370.000 habitantes (el tamaño de un partido importante del conurbano bonaerense) y comprende la construcción de reservorios, más de 470 kilómetros de redes de agua potable, más de 400 kilómetros de redes cloacales, estaciones de bombeo y más de 30.000 conexiones domiciliarias, consolidando la presencia de Benito Roggio e Hijos en uno de los mayores proyectos de saneamiento actualmente en ejecución en la región.

Con este conjunto de proyectos, Benito Roggio e Hijos busca reafirmar su capacidad técnica y operativa para ejecutar obras de alta complejidad y trata de consolidarse como un socio estratégico para el desarrollo de infraestructura esencial que mejora la calidad de vida de millones de personas y contribuye al crecimiento sostenible de las ciudades en Argentina y América Latina.

En el caso de la nueva sociedad tendrá una duración de 99 años y será presidida por Mariano Gastón Peterlin, acompañado en el directorio por Gabriel Alberto Balbo como vicepresidente y Ricardo Luis Bocco como director titular.

Un gigante que busca ampliar su presencia en infraestructura

La decisión de constituir Aguas del Plata Participaciones S.A.U. se inscribe en la estrategia de uno de los grupos privados más importantes del país.

Roggio desarrolla actividades que abarcan desde la construcción y la ingeniería hasta la recolección de residuos, el transporte ferroviario, las concesiones, los servicios urbanos y la infraestructura.

Dentro de ese entramado empresario, Clisa ocupa un lugar central ya que concentra negocios vinculados a servicios ambientales, operación de infraestructura y participación en distintos proyectos de inversión, además de actuar como plataforma para nuevas iniciativas corporativas.

Por eso, en el mercado interpretan que la creación de una sociedad específica difícilmente responda a un trámite meramente formal.

Este tipo de vehículos suele utilizarse para aislar riesgos, facilitar el ingreso de socios, estructurar financiamiento o preparar futuras adquisiciones y participaciones accionarias.

El agua vuelve al radar de los grandes grupos empresarios

Además, la elección del nombre Aguas del Plata también resulta significativa a pesar de que el estatuto le otorga un objeto amplio y le permite invertir en prácticamente cualquier actividad compatible con su condición de holding.

Es que la referencia directa al negocio del agua alimenta las especulaciones sobre el interés de Roggio en un sector que podría atravesar una etapa de cambios.

En los últimos meses, el Gobierno avanzó con una política de mayor participación privada en distintas áreas de infraestructura y servicios públicos.

En ese contexto, contar con una sociedad ya constituida y preparada para realizar aportes de capital, adquirir acciones o financiar proyectos permite reaccionar con rapidez si aparecen oportunidades de inversión, una práctica habitual entre los grandes conglomerados que participan en procesos de infraestructura de largo plazo.

Un vehículo preparado para futuras operaciones corporativas

De hecho, el estatuto de Aguas del Plata Participaciones S.A.U. fue diseñado con un alcance deliberadamente amplio.

Además de realizar aportes de capital y adquirir participaciones en otras compañías, la nueva sociedad podrá administrar acciones y títulos, otorgar préstamos, emitir garantías, constituir fideicomisos, financiar proyectos y participar en operaciones de inversión tanto en la Argentina como en el exterior.

En otras palabras, no se trata de una empresa operativa destinada a prestar el servicio de agua, sino de una holding de inversiones con la flexibilidad necesaria para intervenir en futuras operaciones corporativas, asociarse con terceros o canalizar desembolsos en nuevos negocios.

Qué puede venir después de este movimiento estratégico

Por ahora, el Grupo Roggio no informó cuál será el primer proyecto que desarrollará a través de Aguas del Plata Participaciones.

Sin embargo, la constitución de la sociedad llega en un momento en que el negocio de la infraestructura y los servicios públicos atraviesa un proceso de transformación impulsado por la apertura al capital privado y la búsqueda de nuevas inversiones.

En ese escenario, el mercado seguirá de cerca los próximos movimientos del holding, ya sea mediante adquisiciones, asociaciones estratégicas o la participación en procesos vinculados con obras y servicios de agua y saneamiento.

Es que la creación de una sociedad representa una señal de planificación corporativa.

Para un grupo con la trayectoria y el peso de Roggio en infraestructura, la puesta en marcha de un vehículo específico como Aguas del Plata Participaciones difícilmente pase inadvertida y deja abierta la puerta a nuevos anuncios en los próximos meses.