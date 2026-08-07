Activó el rescate anticipado de una emisión que vencía en 2027, en otra señal de su estrategia para administrar pasivos y aprovechar el mercado de deuda

PF volvió a mover una de las piezas centrales de su estrategia financiera al anunciar el rescate anticipado de la totalidad de las Obligaciones Negociables Clase XXXV que permanecen en circulación, una emisión en dólares que originalmente vencía en febrero de 2027 y que ahora será cancelada un año y medio antes de ese plazo.

La decisión fue comunicada a la Comisión Nacional de Valores (CNV) mediante un hecho relevante y confirma que la compañía continúa utilizando el mercado de capitales como una herramienta para reorganizar su perfil de deuda, reducir pasivos de emisiones anteriores y reemplazarlos por financiamiento más conveniente.

El rescate se concretará el 27 de agosto de 2026 y alcanzará todo el capital que permanezca en circulación para esa fecha. La cancelación se realizará al 100% del valor nominal, más los intereses devengados hasta la fecha de rescate, en dólares estadounidenses y a través de Caja de Valores.

La operación tiene además una particularidad. Antes del rescate, YPF emitirá las Obligaciones Negociables Clase XLIII Adicionales, cuya integración se realizará parcialmente mediante la entrega de títulos de la propia Clase XXXV. Ese mecanismo reducirá previamente el monto pendiente y permitirá completar luego el rescate del saldo restante.

En concreto, el rescate anticipado involucra un monto de u$s134,47 millones, luego de que parte de esa emisión fuera usada para integrar las nuevas ON Clase XLIII Adicionales, con el objetivo de reorganizar su estructura de deuda y adecuar sus pasivos a su estrategia financiera.

En los hechos, la empresa está llevando adelante un proceso de canje y cancelación anticipada que le permite reemplazar deuda existente por nuevas emisiones, una práctica habitual entre grandes compañías que buscan optimizar su estructura financiera sin esperar al vencimiento original de los títulos.

Una estrategia que se consolida

La decisión no aparece aislada. Durante los últimos meses, YPF incrementó su actividad en el mercado local e internacional de deuda con el objetivo de asegurar recursos para financiar su programa de inversiones, al mismo tiempo que administra el calendario de vencimientos.

Ese esquema cobra especial relevancia en un contexto en el que la petrolera necesita sostener uno de los mayores planes de inversión de su historia, enfocado principalmente en el desarrollo de Vaca Muerta, la expansión de la producción de petróleo no convencional y los proyectos destinados a incrementar las exportaciones de energía.

El rescate anticipado también envía una señal al mercado: la compañía muestra capacidad para acceder nuevamente al financiamiento y aprovechar ese acceso para mejorar el perfil de sus pasivos, en lugar de esperar al vencimiento de cada emisión.

Qué busca YPF con esta operación

El rescate anticipado va más allá de la cancelación de una emisión antes de su vencimiento y forma parte de una estrategia de administración financiera con la que YPF busca optimizar el perfil de su deuda, ordenar el calendario de vencimientos y mantener abiertas sus alternativas de financiamiento en el mercado de capitales.

La operación combina dos movimientos ya que, por un lado, la petrolera emitirá las ON Clase XLIII Adicionales, parte de las cuales serán integradas mediante la entrega de títulos de la propia Clase XXXV.

Por otro, rescatará el saldo que permanezca en circulación el próximo 27 de agosto, pese a que esos bonos tenían vencimiento original en febrero de 2027.

Con este mecanismo, YPF reemplaza deuda existente por nuevas emisiones, una práctica habitual entre grandes compañías que administran activamente sus pasivos para adecuar plazos, costos financieros y estructura de financiamiento a las condiciones del mercado.

Una refinanciación para sostener el crecimiento

La estrategia adquiere mayor relevancia por el momento que atraviesa la compañía si se tiene en cuenta que lidera el desarrollo de Vaca Muerta, incrementa su producción de petróleo y gas, participa en proyectos de infraestructura energética y avanza en iniciativas destinadas a ampliar las exportaciones de hidrocarburos durante los próximos años.

Ese plan requiere inversiones multimillonarias y un acceso permanente a distintas fuentes de financiamiento.

Por ese motivo, además de generar recursos con su actividad operativa, la empresa recurre de manera periódica al mercado de capitales para emitir deuda y reorganizar sus pasivos.

En ese contexto, el rescate anticipado anunciado no implica que YPF deje de financiarse sino que forma parte de una estrategia de refinanciación y administración activa de la deuda, mediante la cual reemplaza emisiones existentes por nuevos instrumentos con el objetivo de mejorar el perfil de vencimientos, preservar flexibilidad financiera y asegurar los recursos necesarios para ejecutar uno de los planes de inversión más ambiciosos del sector energético argentino.

Fortalecer una estrategia que va más allá de la producción

La decisión de rescatar anticipadamente las ON Clase XXXV refleja una política que YPF viene consolidando en los últimos años y que se basa en combinar el crecimiento operativo con una administración cada vez más activa de su estructura financiera.

La compañía no solo lidera la producción de hidrocarburos en la Argentina, sino que también se convirtió en uno de los principales emisores corporativos del mercado local, presencia que le permite acceder periódicamente al financiamiento mediante obligaciones negociables y otros instrumentos, diversificando sus fuentes de recursos y reduciendo la presión de los vencimientos concentrados.

Una petrolera que necesita inversiones permanentes

La estrategia financiera está directamente vinculada con el desafío que enfrenta YPF en esta nueva etapa.

La empresa continúa expandiendo el desarrollo de Vaca Muerta, incrementando la producción de petróleo y gas y participando en proyectos de infraestructura considerados clave para aumentar las exportaciones energéticas del país.

Ese proceso demanda inversiones permanentes y un acceso sostenido al mercado de capitales.

Por eso, además de generar caja con su actividad, la petrolera mantiene una política activa de emisiones, refinanciaciones y reestructuración de pasivos para asegurar los recursos que requiere su plan de negocios.

En ese contexto, el rescate anticipado de las Obligaciones Negociables Clase XXXV no constituye un hecho aislado, sino un nuevo movimiento dentro de una estrategia orientada a fortalecer su posición financiera, mejorar el perfil de vencimientos y preservar la flexibilidad necesaria para sostener uno de los programas de inversión más importantes del sector energético argentino.