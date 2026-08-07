Adolfo Cambiaso apuesta a un nuevo negocio lejos del polo y desembarca en nuevo rubro

La Dolfina dejó de ser hace tiempo una marca exclusivamente asociada al polo. La firma creada alrededor del equipo liderado por Adolfo Cambiaso fue ampliando su presencia en rubros como la indumentaria y los desarrollos inmobiliarios, y ahora decidió dar un paso más con una apuesta fuerte por la gastronomía.

El próximo gran movimiento será la transformación de La Dolfina Polo Café, ubicado sobre avenida Figueroa Alcorta, que abandonará el formato que combinaba cafetería y tienda de ropa para convertirse en un restaurante-café con una propuesta gastronómica de alto nivel.

Detrás del proyecto aparecen María Vázquez y el propio Cambiaso, quienes participaron en el desarrollo del nuevo concepto y buscan que el espacio se convierta en una extensión del universo de la marca.

La Dolfina busca crecer mucho más allá del polo

La transformación de La Dolfina Polo Café representa un nuevo paso en la evolución de la marca creada alrededor del equipo de polo liderado por Adolfo Cambiaso. En los últimos años, la firma amplió su presencia con distintas líneas de indumentaria y accesorios, y ahora incorpora una propuesta gastronómica que busca trasladar esa identidad a un nuevo formato.

LA DOLFINA

Según la presentación del proyecto, el nuevo restaurante conservará la esencia de La Dolfina, pero estará pensado para recibir a un público más amplio, más allá de quienes siguen habitualmente el polo.

La propuesta combinará gastronomía, diseño y hospitalidad en un espacio ubicado sobre la avenida Figueroa Alcorta, uno de los corredores gastronómicos más importantes de la Ciudad de Buenos Aires.

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El espacio conservará la esencia de La Dolfina Polo Café, aunque con un concepto completamente renovado.

La remodelación apuesta por una estética contemporánea, donde predominan materiales cálidos, iluminación cuidadosamente diseñada y una ambientación inspirada en el universo del polo, aunque sin caer en referencias excesivas al deporte.

Ubicado a pocos metros del MALBA, del Alcorta Shopping y de uno de los corredores gastronómicos más importantes de Buenos Aires, el restaurante buscará convertirse en un punto de encuentro para vecinos, turistas y amantes de la gastronomía.

Las primeras imágenes difundidas muestran una propuesta basada en tonos neutros, texturas naturales y espacios pensados para acompañar distintos momentos del día, desde desayunos y meriendas hasta almuerzos, cenas y reuniones informales.

La cocina tendrá la impronta de Julieta Caruso

Uno de los principales diferenciales del proyecto será su propuesta gastronómica. La carta estará diseñada por la chef Julieta Caruso, una de las cocineras argentinas de mayor reconocimiento internacional, mientras que la ejecución diaria quedará bajo la dirección del chef residente Ramiro Schechtel.

La propuesta buscará reinterpretar clásicos de la cocina argentina utilizando productos locales de calidad premium y una mirada contemporánea, manteniendo una oferta pensada para distintos momentos del día.

El concepto gastronómico no se limitará a un restaurante tradicional. La idea es construir una experiencia integral donde la cocina, el diseño y la hospitalidad formen parte de una misma identidad, en línea con la evolución que viene atravesando la marca.

Un proyecto pensado para crecer fuera de la Argentina

Detrás de la remodelación aparece Grupo Abridor, empresa especializada en el desarrollo de conceptos gastronómicos y de hospitalidad.

Según explicaron sus responsables, la apertura de La Dolfina Polo Café no representa un proyecto aislado, sino el primer paso de una plataforma diseñada para acompañar la expansión internacional de la marca.

La intención es que el concepto pueda replicarse en otros destinos donde el polo tiene fuerte presencia, integrando gastronomía, diseño y experiencias alrededor del estilo de vida que representa La Dolfina.

De esta manera, el restaurante funcionará como una vidriera de la marca y como un modelo de negocio que podría crecer en otros mercados en los próximos años.

Es importante mencionar que, aunque el desarrollo gastronómico cuenta con un equipo especializado, Adolfo Cambiaso y María Vázquez siguieron personalmente la evolución de la obra.

Según trascendió, ambos recorrieron el local durante las distintas etapas de remodelación y participaron en la definición de los espacios, la distribución de los salones y distintos aspectos vinculados con el diseño interior.

La intención fue conservar la identidad histórica de La Dolfina, pero adaptarla a un formato mucho más amplio que el de una cafetería tradicional.

Con esta transformación, la marca busca consolidarse como un proyecto que combine deporte, diseño, gastronomía y experiencias, ampliando un negocio que nació alrededor del polo y que ahora apunta a conquistar nuevos públicos.