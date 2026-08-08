El llamativo movimiento de Pampa Energía: pone $29.000 millones en una desconocida sociedad

El holding controlado por Marcelo Mindlin multiplicó por más de 1.100 veces el capital de Pampa Energía Soluciones en poco más de un mes

Pampa Energía acaba de realizar un movimiento millonario dentro de su estructura societaria que, por su magnitud y velocidad, pone el foco sobre una compañía prácticamente desconocida fuera del sector energético.

Entre fines de mayo y junio pasados, el grupo controlado por Marcelo Mindlin realizó cinco aumentos de capital en Pampa Energía Soluciones S.A., una sociedad que hasta ese momento tenía apenas $25 millones de capital y que terminó junio con $29.152,5 millones.

En poco más de un mes, por lo tanto, Pampa le incorporó más de $29.127 millones, un salto que equivale a multiplicar por más de 1.100 veces el capital que tenía la empresa antes de comenzar la operación.

Pero el movimiento tiene una particularidad adicional y es que se produce después de que Pampa Energía Soluciones consiguiera las autorizaciones regulatorias necesarias para actuar como comercializadora tanto en el mercado eléctrico como en el de gas natural.

Los datos surgen de un aviso societario publicado por el grupo en el Boletín Oficial del pasado viernes 7 de agosto en el cual se informan cada uno de los aportes y se deja constancia de que fueron realizados en dinero por Pampa Energía S.A.

Lo que no explica es qué destino concreto tendrán los fondos ni identifica una inversión, adquisición o proyecto específico que requiera semejante fortalecimiento patrimonial.

La secuencia abre así un interrogante sobre el papel que el holding pretende darle a esta compañía dentro de su estructura.

Cómo pasó de $25 millones a más de $29.152 millones en pocas semanas

Los movimientos comenzaron el 28 de mayo pasado cuando una Asamblea General Extraordinaria aprobó aumentar el capital de Pampa Energía Soluciones en $5.681,9 millones.

De esa manera, pasó de los $25 millones que tenía hasta entonces a $5.706,9 millones.

El salto más importante llegó el 1° de junio, cuando se aprobó otro aporte dinerario, esta vez por $23.408,3 millones.

El capital quedó entonces en $29.115,2 millones, pero ese mismo día se realizó otro aumento por $300.000.

La capitalización continuó el 24 de junio, aunque con un movimiento mucho menor, por $1 millón y finalmente, el 30 de junio se incorporaron otros $36 millones.

Después de esa sucesión de aportes, el capital social quedó establecido en exactamente $29.152.493.312.

Todos los aumentos fueron suscriptos por Pampa Energía S.A., según consta en la documentación oficial.

La operación también modificó sustancialmente el peso directo de la compañía controlante dentro de su subsidiaria ya que Pampa Energía quedó con 29.132.573.312 acciones ordinarias, equivalentes al 99,931% del capital y de los votos.

En tanto Generación Argentina S.A., otra sociedad vinculada al grupo, conservó solamente 19.920.000 acciones, representativas del 0,068%.

En los hechos, Pampa pasó así a concentrar prácticamente el 100% de una compañía cuyo capital creció de manera exponencial en cuestión de semanas.

La empresa desconocida que ahora puede comercializar electricidad y gas

Detrás de esa capitalización aparece una empresa que hasta ahora se mantuvo muy lejos del conocimiento del público masivo, pero que durante los últimos meses comenzó a ganar posiciones dentro de dos mercados centrales para el negocio energético.

Pampa Energía Soluciones ya había conseguido en febrero de 2025 la autorización de la Secretaría de Energía para ingresar al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) como Participante Comercializador.

La compañía había iniciado el trámite durante 2024 y como establece el procedimiento, su solicitud fue publicada para permitir la presentación de objeciones u oposiciones.

No hubo cuestionamientos y el 21 de febrero de 2025 la Secretaría de Energía terminó autorizando su incorporación.

De esa manera, el holding consiguió disponer de una sociedad específicamente habilitada para participar como comercializadora dentro del mercado mayorista eléctrico.

Pero el movimiento más reciente se produjo en otro negocio estratégico ya que la desconocida sociedad también fue habilitada para comercializar gas.

Fue el 23 de abril pasado, cuando el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) resolvió inscribir a Pampa Energía Soluciones como comercializadora de gas natural.

La autorización fue publicada oficialmente el 27 de abril y la resolución incorporó a la compañía al Registro de Comercializadores y la habilitó para actuar bajo el régimen establecido para esa actividad.

El dato temporal que revela la estrategia detrás de la millonaria operación

La autorización para ingresar al negocio de comercialización de gas llegó apenas un mes antes de que comenzara la gigantesca capitalización de la sociedad.

En abril quedó habilitada, el 28 de mayo recibió los primeros $5.681 millones y cuatro días después llegaron otros $23.408 millones.

Es decir que en cuestión de semanas, una empresa que venía operando con un capital reducido pasó a contar con más de $29.152 millones y con las habilitaciones necesarias para intervenir comercialmente tanto en electricidad como en gas natural.

El dato clave que Pampa no revela y genera más dudas que certezas

La documentación permite conocer hasta el último peso de la capitalización, quién puso el dinero y cómo quedó distribuido el capital.

Pero no explica para qué se utilizará y ese es uno de los puntos centrales del movimiento.

En el aviso societario no aparece mencionado un nuevo proyecto energético, una adquisición, la compra de activos ni una inversión determinada vinculada con los más de $29.000 millones incorporados.

Tampoco corresponde concluir, solamente a partir de esa documentación, que la totalidad de los recursos vaya a utilizarse en la comercialización de gas o electricidad.

Lo comprobable es la secuencia a partir de la cual Pampa Energía Soluciones consiguió primero autorización para operar como comercializadora eléctrica.

Posteriormente logró ingresar al registro de comercializadores de gas y, prácticamente inmediatamente después, recibió una capitalización que transformó por completo su estructura patrimonial.

La combinación de esos movimientos convierte a una sociedad hasta ahora desconocida en una pieza que comienza a ganar relevancia dentro del holding de Mindlin y puede convertirse en una herramienta para aprovechar un escenario en el que el Gobierno busca ampliar los contratos privados y reducir progresivamente el peso de la intermediación estatal.

Y obliga a mirar hacia un interrogante mayor: qué negocio pretende desarrollar Pampa Energía a través de ella y por qué decidió colocar más de $29.000 millones detrás de una compañía que hasta hace pocos meses tenía un capital mínimo.

Un gigante energético que suma otro eslabón estratégico a su negocio

La importancia de Pampa Energía Soluciones no se entiende solamente por los más de $29.000 millones que acaba de recibir.

También debe analizarse dentro del mapa de negocios que construyó Pampa Energía y del lugar que la comercialización puede ocupar en un grupo cada vez más integrado.

Pampa es uno de los principales jugadores privados del sector energético argentino.

Tiene presencia en generación eléctrica, producción de gas y petróleo, petroquímica y, a través de participaciones societarias, en infraestructura clave para transportar energía.

Por eso, la aparición de una sociedad habilitada para comercializar electricidad y gas agrega un nuevo eslabón a una cadena en la que el holding ya ocupa posiciones relevantes.

La diferencia no es menor ya que una cosa es producir energía y venderla a través de los mecanismos tradicionales del mercado y otra es disponer, además, de un vehículo específicamente habilitado para desarrollar el negocio de comercialización y relacionarse con distintos compradores dentro de las reglas que regulan cada mercado.

Pampa Energía Soluciones puede convertirse así en una herramienta para aprovechar un escenario en el que el Gobierno busca ampliar los contratos privados y reducir progresivamente el peso de la intermediación estatal.

Ese potencial explica por qué la capitalización llama especialmente la atención.

Sin embargo, hasta ahora Pampa no comunicó públicamente, en el aviso que formalizó los aumentos de capital, cuál será exactamente la dimensión que pretende darle a la subsidiaria.

Por qué el salto de productor a comercializador de gas cambia todo

Uno de los puntos más sensibles aparece en el mercado gasífero en donde Pampa Energía ya es un importante productor de gas natural de la Argentina y tiene una posición particularmente fuerte en la cuenca neuquina.

Su principal apuesta está concentrada en Vaca Muerta, donde desarrolló activos como El Mangrullo y Sierra Chata y viene incrementando su exposición a los hidrocarburos no convencionales.

Además, el grupo tiene una participación estratégica en Transportadora de Gas del Sur (TGS).

Pampa posee, junto con la familia Sielecki, el control de Compañía de Inversiones de Energía S.A. (CIESA), sociedad que a su vez controla TGS, una de las dos grandes transportadoras de gas del país.

TGS opera miles de kilómetros de gasoductos y también desarrolló infraestructura de midstream en Vaca Muerta, una actividad cada vez más importante para evacuar la creciente producción de la formación neuquina.

La incorporación de Pampa Energía Soluciones al Registro de Comercializadores agrega ahora otra actividad al mapa.

La compañía no solamente forma parte de un grupo productor de gas y vinculado societariamente con una transportadora.

También puede participar de la comercialización del producto.

Esto no implica, por sí mismo, una irregularidad.

De hecho, antes de autorizar la inscripción, ENARGAS analizó la información societaria presentada por Pampa Energía Soluciones y evaluó su situación frente a las restricciones establecidas por el marco regulatorio gasífero.

El organismo terminó concluyendo que la empresa cumplía con los requisitos exigidos y aprobó su incorporación al registro.

Pero el análisis regulatorio resulta significativo porque muestra que la integración dentro del sector no es una cuestión irrelevante.

Qué límites establece la regulación para evitar monopolios energéticos

La Ley 24.076, que constituye una de las bases del marco regulatorio del gas natural, establece restricciones destinadas a evitar determinadas concentraciones entre productores, transportistas y distribuidores.

Su artículo 34 fija limitaciones respecto de participaciones societarias y control entre distintos actores de la cadena.

La existencia de esas reglas responde a una característica particular del negocio: buena parte de la infraestructura gasífera constituye un monopolio natural y, por eso, el sistema busca impedir que el control simultáneo de distintos segmentos pueda afectar la competencia o el acceso de otros jugadores.

Pampa Energía Soluciones tuvo que atravesar ese análisis antes de ser incorporada como comercializadora.

La resolución de ENARGAS no objetó su estructura y finalmente autorizó la inscripción.

Por eso, no existen elementos en la documentación disponible para sostener que la nueva actividad de la sociedad viole esas restricciones.

La cuestión relevante es que Pampa continúa agregando herramientas para operar en diferentes segmentos de un mercado en plena transformación.

Y lo hace mientras el Gobierno impulsa una mayor liberalización de las relaciones comerciales entre privados.

El otro gran negocio donde Pampa busca ganar terreno

La misma lógica aparece del lado eléctrico donde Pampa Energía posee un importante parque de generación y opera centrales térmicas, hidroeléctricas y eólicas.

Entre sus activos se encuentran las siguientes centrales:

Genelba, ubicada en Marcos Paz

La Central Térmica Loma de la Lata, en Neuquén

Distintos complejos hidroeléctricos y renovables

A esa presencia se suma su participación indirecta en Transener, la principal compañía de transporte eléctrico de alta tensión del país.

Pampa participa de Citelec, sociedad controlante de Transener, junto con otros accionistas.

Es decir que el holding posee intereses que recorren diferentes etapas del sistema eléctrico.

Ahora también dispone de Pampa Energía Soluciones como Participante Comercializador del Mercado Eléctrico Mayorista.

La autorización otorgada por la Secretaría de Energía le permite operar bajo una figura que puede ganar relevancia a medida que aumente la contratación directa entre empresas dentro del MEM.

Cómo el plan de Milei abre nuevas oportunidades en el mercado energético

La capitalización también debe leerse contra el proceso de transformación regulatoria impulsado por el Gobierno.

La administración de Javier Milei busca reducir progresivamente la intervención estatal en el mercado energético, avanzar hacia precios con mayor relación con los costos reales y ampliar la contratación privada.

Durante años, CAMMESA adquirió un enorme protagonismo como comprador y vendedor dentro del sistema eléctrico.

El nuevo esquema pretende modificar gradualmente ese modelo.

La dirección general apunta a recuperar un mercado con mayor participación de contratos entre generadores, distribuidores, comercializadores y grandes consumidores.

Para las compañías integradas, ese cambio puede generar nuevas oportunidades: una empresa que produce electricidad puede buscar contratos con clientes privados de largo plazo, un gran consumidor puede intentar asegurarse energía bajo determinadas condiciones y los comercializadores pueden convertirse en intermediarios para estructurar esas operaciones.

En ese escenario, contar con una sociedad habilitada para comercializar energía adquiere un valor estratégico mucho mayor que en un mercado fuertemente centralizado.

Qué busca Mindlin con Pampa Energía Soluciones y por qué no lo dice

Por ahora, la respuesta definitiva no aparece en la documentación pública vinculada con los aumentos de capital.

Y ese vacío es precisamente lo que mantiene abiertos los interrogantes.

Pampa Energía podría utilizar la sociedad para expandir su actividad comercial, desarrollar contratos con grandes usuarios, ordenar internamente determinados negocios energéticos o construir una plataforma que combine diferentes productos y servicios.

También podría existir un proyecto todavía no anunciado pero ninguna de esas posibilidades debe presentarse como un hecho hasta que la compañía lo informe.

Lo que sí puede afirmarse es que Pampa tomó una sociedad que manejaba un capital reducido, consiguió habilitarla para comercializar electricidad y gas y posteriormente realizó aportes que llevaron su capital por encima de los $29.152 millones.

Además, concentró directamente el 99,931% de sus acciones.

No parece, por la magnitud de los movimientos, una subsidiaria destinada a permanecer en un segundo plano.

La sociedad puede comercializar electricidad.

Puede comercializar gas natural y ahora cuenta con más de $29.000 millones de capital.

Todo ocurre mientras el mercado energético argentino atraviesa una transformación regulatoria que busca dar más espacio a las operaciones entre privados.

Pampa, que ya ocupa posiciones relevantes en producción, generación e infraestructura, parece estar preparando también su estructura para ese escenario.