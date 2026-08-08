Lejos de la moda, el nuevo negocio de Cami Homs

La influencer decidió vender gran parte de su vestuario, a precios muy accesibles. Será este fin de semana en una feria en Palermo

La modelo e influencer Cami Homs sorprendió a su comunidad digital al confirmar su participación en un espacio de venta de indumentaria de segunda mano ubicado en el barrio porteño de Palermo. Con la idea de impulsar la moda circular y renovar su vestidor, decidió poner al alcance de sus seguidores una importante selección de artículos de vestir, abrigos y calzados que ya no utiliza en su cotidianeidad y que se venderán este sábado y domingo de 12 a 20 horas.

La iniciativa generó un rápido impacto en las plataformas digitales, donde la mediática, que cuenta con más de 1.3 millones de seguidores en Instagram, compartió un recorrido mostrando el volumen de los productos seleccionados. La propuesta abarca desde atuendos informales y prendas deportivas hasta piezas de diseñador y vestidos de fiesta, muchos de ellos pertenecientes a marcas de renombre internacional que conservan un estado impecable o que directamente no llegaron a ser estrenados.

Esta decisión comercial busca ofrecer alternativas accesibles para quienes buscan renovar el guardarropa con marcas reconocidas. La venta presencial reúne ejemplares para diversos estilos y necesidades, permitiendo acceder a piezas de alta calidad por una fracción de su valor de mercado original.

Variedad de prendas y rango de valores en el perchero

El listado de artículos exhibidos abarca una amplia gama de indumentaria para distintas ocasiones. Dentro de las opciones seleccionadas se destacan conjuntos urbanos, ropa de entrenamiento y abrigos de estación de Zara y Stradivarius, con importes descuentos que arrancan en montos muy accesibles para el mercado actual de segunda mano.

Los valores fijados para las distintas piezas del vestidor se estructuran de la siguiente manera:

Ciclistas deportivas y prendas básicas: desde los $10.000.

Buzo blanco Bershka: $35.000.

Buzos urbanos de marcas juveniles: alrededor de los $35.000.

Vestidos de diseño de jean marca Pull&Bear: $65.000.

Parte de las prendas que vende Cami Homs.

Modelos destacados por Cami Homs y condiciones de compra

Entre el catálogo exhibido, la modelo hizo hincapié en algunos ítems favoritos que formaron parte de sus outfits más memorables. Sobresalen camperas de cuero, sacos estilo trench en impecable estado de conservación y chalecos de abrigo térmicos, los cuales calificó como las piezas estelares dentro de la propuesta comercial.

Respecto a la modalidad de venta y las recomendaciones para los compradores, se fijaron pautas claras para el desarrollo de la jornada de feria: