La marca de indumentaria canina convirtió su local en un espacio para festejar cumpleaños de perros con dos formatos de fiesta. Los precios

Los perrihijos también tienen derecho a festejar. Anis, la marca cordobesa de indumentaria para mascotas, acaba de lanzar un servicio de cumpleaños para perros pensado para quienes ya los consideran un integrante más de la familia. Hay dos formatos, con comida para los perros y los humanos, decoración, juegos y souvenirs personalizados.

La idea surgió simplemente de escuchar y observar lo que ya estaba pasando. Los clientes de Anis empezaron a contar que festejaban los cumpleaños de sus perros en plazas, llevaban tortas, decoraban los parques y hasta alquilaban salones comunes. "El problema era que alguien tenía que ocuparse de llevar todo, limpiar después y, sobre todo, encontrar un lugar que aceptara perros", cuenta a iProfesional Romina Marut, diseñadora y creadora de Anis junto a su pareja, Rodrigo García.

Además, la marca ya vendía una línea específica para cumpleaños cuando apareció la idea de dar un paso más. "Teníamos la línea específica para cumpleaños con bandanas que dicen 'es mi cumple'; gorritos; guirnaldas; globos. Veíamos que cada vez se vendía más, que cada vez más gente quería festejar el cumple. Entonces dijimos, ¿por qué no le ofrecemos algo completo?", explica.

El nuevo servicio funciona los sábados en el local de Anis en Córdoba Capital, un espacio que la marca ya utilizaba para eventos y sesiones de fotos. Ahora también puede convertirse en salón para celebrar el cumpleaños con todo resuelto.

Cumpleaños para perros: dos formatos, torta casera y pelotero

Hay una versión chica y otra más completa. La mini fiesta dura alrededor de una hora y está pensada para hasta dos perros y cuatro humanos. Incluye una mesa para las personas con algo salado, té y mate, mientras que el cumpleañero tiene su propia torta decorada con su nombre y su cara.

Pero no hay festejo sin entretenimiento y Anis puso en el salón un pelotero y un espacio con juguetes de peluche, porque, como descubrieron en los dueños de la marca, no todos tienen las mismas preferencias. Algunos van directo a las pelotas; otros se entusiasman con los muñecos.

La torta, por cierto, no llega de una pastelería especializada. Marut hizo un curso de repostería canina y decidió prepararlas personalmente.

El segundo formato es el fiestón y dura unas dos horas. Suma una mesa dulce para los perros con torta, muffins y galletas, mientras que para los humanos hay opciones dulces y saladas, además de té y mate.

También hay una actividad para los invitados. Cada uno puede elegir una bandana como souvenir y personalizarla en el momento con distintos parches. "Todos eligen qué parche le van a poner y eligen si se lo van a llevar a su perro, a su gato, a su conejo o si se lo regalan al cumpleañero", explica Marut.

Precios desde $130.000 para la mini fiesta hasta $240.000 para el fiestón

El homenajeado también se lleva su propio souvenir; un gorrito de cumpleaños y otro para su humano, ambos con brillos y disponibles en distintos colores. Para los humanos hay otro recuerdo; una remera personalizada con la cara del perro que cumple años, para que el cumpleaños no termine solamente con una foto en el celular.

La propuesta contempla incluso a los invitados que no pueden asistir. Marut sabe que juntar varios perros en un mismo lugar no siempre es sencillo y que algunos dueños prefieren dejar a una de sus mascotas en casa. "La idea es que vos puedas traer al perro que se porta bien, pero que puedas llevarle una bandana y un pedazo de torta para el que se queda en casa", cuenta.

La marca cordobesa ofrece dos formatos de fiestas para perros, con opciones para mascotas y humanos

La mini fiesta admite dos perros y cuatro humanos. El fiestón, hasta cuatro perros y entre seis y siete personas. En ambos casos están incluidos los globos y la velita. El precio parte de $130.000 para la mini fiesta y llega a $240.000 para el fiestón, según el formato elegido.

El lanzamiento es reciente, pero las consultas ya llegaron para los próximos meses. "No pensé que me iban a escribir tanto, te juro", admite Marut.

De la ropa a los cumpleaños para perros

El cumpleaños para perros es un paso más en la transformación de Anis. El emprendimiento nació en 2022 como una marca de ropa para mujeres, pero Marut cambió el rumbo después de adoptar una perrita y no encontrar prendas que le gustaran y que le quedaran bien.

Había poca oferta para perros pequeños y la ropa disponible tenía una estética que no coincidía con lo que buscaba. Marut quería algo más parecido a la ropa que ella misma usaba. "Me gusta vestirme igual que ella, sea en los mismos colores. No había muchas cosas para combinar conmigo", cuenta.

La marca empezó entonces a desarrollar su propia línea para perros. Después apareció otro problema; los talles no alcanzaban para perros grandes y tampoco contemplaban las distintas formas de cuerpo. Anis comenzó a trabajar con morfologías específicas y desarrolló talles para salchichas, bulldog y galgos, además de perros mestizos.

Hoy tiene más de 20 talles y una propuesta de ropa urbana que se diferencia de la clásica capa de polar estampada con motivos de mascotas. Marut prueba las telas primero en ella misma y después en sus perras antes de llevar las prendas al mercado.

La ropa fue el comienzo, pero la relación con los clientes llevó a Anis hacia las experiencias. Primero fue el aniversario del local, donde probaron por primera vez una celebración con perros, torta y pelotero. Después llegaron los festejos de Halloween, con clientes que asistían disfrazados junto a sus mascotas. Los cumpleaños para perros claramente no podían faltar; ahora los perrihijos también tienen en Anis su lugar para festejar con torta, globos, juegos y una fiesta hecha a su medida.