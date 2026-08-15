All Paint revela su estrategia para vender su pintura un 40% más barata que las grandes marcas

La marca propia de Sui Color busca competir con las grandes compañías con precios hasta 40% más bajos y una producción tercerizada

Para calcular el costo real al pintar, considerar que la pintura All Paint rinde 10-12m²/L (interior) y requiere 2 manos, como las líderes.

El ahorro del 40% se logra por menor gasto en marketing y comercialización, no por las materias primas, según el gerente de Sui Color.

Pintar una casa o un departamento puede representar un gasto importante, pero hay alternativas para bajar el presupuesto. Una alternativa que gana terreno son las marcas propias de pinturerías como es el caso de All Paint, la marca propia de la red Sui Color que se ubica entre las alternativas de pintura más barata. Según Guillermo Ortega, gerente de la empresa, puede costar hasta un 40% menos que productos de primeras marcas de calidad comparable y el ahorro no está en el rendimiento ni en las materias primas, sino en los gastos asociados a publicidad, presentación y comercialización.

El ejemplo que aporta la empresa permite dimensionar la diferencia. Un látex interior de cuatro litros preparado en algunos de los colores de temporada puede costar $32.650 con All Paint, mientras que una pintura de otra marca de calidad equivalente ronda los $53.500. La brecha se acerca al 40%.

Pero la comparación no debería terminar en el precio de la lata. También importa cuánto rinde, cuántas manos necesita la pared y qué terminación ofrece. En el caso del látex interior All Paint, un litro rinde entre 10 y 12 metros cuadrados por mano y, según Ortega, con dos manos alcanza. Para exteriores, el rendimiento baja a entre 7 y 8 metros cuadrados por litro, porque se aplican tres manos para lograr resistencia frente a la lluvia, el sol, el clima y las microfisuras.

La cantidad de manos, de hecho, no sería una diferencia entre una marca líder y una marca propia. "Tanto con una pintura de primera marca como en una de segunda, son dos manos para interior y tres manos para exterior", asegura Ortega.

Eso cambia la cuenta final. Una pintura más barata no necesariamente implica comprar más litros ni trabajar el doble sobre una misma superficie. El dato relevante es cuánto cuesta cubrir efectivamente los metros cuadrados que se quieren pintar.

¿Por qué All Paint puede costar hasta 40% menos?

La empresa sostiene que el ahorro no se obtiene reemplazando materias primas por otras de menor costo. "Las materias primas son las mismas e incluso mejores", afirma el gerente de Sui Color.

"Logramos estos precios porque hacemos muy poco gasto en marketing, no hay grandes inversiones en cuanto a publicidad, ni en presentaciones, exhibidores, diseño de envase y ni packaging de producto. Y eso generalmente es lo que va al costo del producto y lo encarece", explica Ortega.

La formulación de All Paint, además, es exclusiva de Sui Color y no se utiliza para otras marcas. La pintura tampoco se fabrica en una planta propia; Sui Color define y comercializa la marca, mientras que la producción se terceriza en dos o tres grandes fábricas del rubro, que elaboran los productos a fasón.

Hoy All Paint tiene cuatro productos; Premium, Multilatex, impermeabilizante de frente y membrana líquida para techos. Las presentaciones de 20 litros de Premium y Multilatex son las que, según Ortega, tienen mayor salida en obras.

La producción actual ronda los 6.000 litros mensuales, aunque se trata de un período de menor demanda. El promedio habitual se ubica en unos 8.000 litros por mes y la previsión para la temporada alta es acercarse a los 10.000 litros mensuales. Ortega anticipó, sin dar detalles, que antes de fin de año habrá nuevos productos de All Paint.

El crecimiento de la marca también aparece en las ventas de la propia red. En los locales exclusivos Sui Color, All Paint representa actualmente el 20% de las ventas y creció 18% durante el último año. En cuatro comercios asociados del interior que trabajan con la marca, la participación llega al 60%, aunque Ortega aclara que esos negocios no comercializan todas las marcas líderes. En locales asociados del Gran Buenos Aires, La Plata y zonas cercanas a CABA, la participación es menor porque allí convive con otras marcas de pintura.

La diferencia de precio tampoco puede atribuirse solamente al costo de fabricación. Ortega señala que no conoce ese dato porque Sui Color terceriza la producción. Como referencia, estima que distribución, comercialización y margen bruto representan alrededor del 50% del precio, antes de descontar comisiones, gastos fijos y marketing.

¿Qué se resigna al dejar una marca líder?

Ortega reconoce que las grandes compañías tienen una ventaja por sobre las marcas más chicas; cuentan con mayores recursos para investigación y desarrollo. Esa estructura les permite investigar materias primas, buscar sustitutos más económicos y trabajar sobre las fórmulas.

En el caso de las líneas más chicas, explica, la estrategia es diferente; la fórmula se mantiene intacta para evitar problemas y no existe una estructura de investigación química comparable con la de una multinacional.

All Paint realiza pruebas de laboratorio y también pruebas en obras. Según Ortega, esos controles evalúan el poder cubritivo y el desgaste. A eso suma la experiencia acumulada durante ocho años de venta a constructoras, empresas de pintura, pintores particulares y obras de distinta escala.

"La mayor prueba para nosotros es la de la calle, la de la obra, la del pintor que usa los productos All Paint que probó la marca y que nos sigue eligiendo", sostiene.

All Paint apunta a quienes buscan una pintura más barata y quieren conocer cuánto terminarán gastando antes de comprar. Para pintar una casa o un departamento, comparar precio, rendimiento y cantidad de manos permite calcular el costo real de la obra.