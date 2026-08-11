Tras recibir la habilitación correspondiente, la firma deberá cumplir pasos de certificación antes de lanzar sus servicios para pasajeros y carga

El Gobierno nacional autorizó a Continental Flight Services S.A. a prestar servicios de transporte aéreo no regular de pasajeros y cargas, tanto dentro de la Argentina como en rutas internacionales. La medida fue oficializada mediante la Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, dependiente del Ministerio de Economía.

La autorización permite a la compañía desarrollar operaciones de transporte aéreo no regular, bajo las condiciones establecidas por el Código Aeronáutico, el Reglamento de Acceso a los Mercados Aerocomerciales y el resto de la normativa vigente para la actividad.

La disposición fue firmada por el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Adrián Gómez, y establece el marco bajo el cual la empresa podrá solicitar y desarrollar este tipo de servicios. La habilitación comprende vuelos internos e internacionales, con transporte combinado de pasajeros y carga.

Qué servicios podrá prestar Continental Flight Services

De acuerdo con la Disposición 20/2026, Continental Flight Services S.A. quedó autorizada para explotar servicios no regulares de transporte aéreo de pasajeros y cargas, tanto en el ámbito interno como en operaciones internacionales.

La normativa contempla la posibilidad de que la compañía realice el traslado de pasajeros y mercaderías de manera combinada. Se trata de servicios que no responden necesariamente a una programación regular de vuelos como ocurre con las operaciones comerciales tradicionales de las aerolíneas que cuentan con frecuencias establecidas.

La autorización se encuentra sujeta a las disposiciones del Código Aeronáutico, que establece las condiciones generales para la explotación de servicios de transporte aéreo en el país. También debe ajustarse al Reglamento de Acceso a los Mercados Aerocomerciales y a las normas complementarias que regulan el funcionamiento del sector.

La medida establece así una habilitación aerocomercial para la compañía, pero no significa que pueda comenzar a realizar vuelos de manera automática desde la fecha de publicación de la disposición.

Para iniciar efectivamente sus operaciones, Continental Flight Services deberá completar los procedimientos y requisitos técnicos y administrativos correspondientes ante las autoridades aeronáuticas.

La empresa deberá completar requisitos antes de iniciar vuelos

Uno de los puntos establecidos por la normativa es el plazo que tendrá Continental Flight Services para acreditar la emisión de sus certificados digitales de explotador.

Según la disposición, la compañía deberá acreditar la emisión de esa documentación dentro de los 180 días corridos desde la obtención de las autorizaciones aerocomerciales.

Este requisito forma parte del proceso necesario para que una empresa pueda avanzar desde la autorización comercial hacia la realización efectiva de operaciones aéreas, por lo tanto la habilitación otorgada constituye un paso dentro del procedimiento regulatorio, pero no reemplaza las certificaciones y controles que deben cumplirse antes del inicio de los vuelos.

Las operaciones deberán desarrollarse además bajo las condiciones y limitaciones que establezcan las autoridades competentes. Esto incluye:

El cumplimiento de las normas aplicables a la seguridad operacional

Los procedimientos aeronáuticos correspondientes

Las condiciones previstas para los servicios de transporte aéreo

La diferencia entre la autorización aerocomercial y el inicio efectivo de las operaciones resulta relevante para determinar cuándo una compañía puede comenzar a ofrecer vuelos al público.

Qué significa la autorización para el mercado aerocomercial

La incorporación de nuevos operadores se enmarca en los cambios implementados por el Gobierno nacional en el mercado aerocomercial argentino.

La administración de Javier Milei impulsa desde el inicio de su gestión una política de Cielos Abiertos, que contempla modificaciones en el esquema regulatorio de la actividad y busca facilitar el ingreso de nuevos operadores al mercado.

Dentro de este proceso se encuentran distintas medidas destinadas a modificar las condiciones de acceso al sector, ampliar las posibilidades de operación y promover una mayor participación de empresas privadas.

En este contexto, la autorización a Continental Flight Services se suma a otras habilitaciones otorgadas a compañías que buscan participar del transporte aéreo argentino.

El concepto de Cielos Abiertos comprende un conjunto de políticas vinculadas con la liberalización y desregulación del transporte aéreo, cuyos objetivos incluyen la reducción de restricciones para el ingreso y funcionamiento de operadores, manteniendo las exigencias relacionadas con la seguridad de las operaciones.

La apertura del mercado no elimina los requisitos técnicos que deben cumplir las compañías aéreas. Las empresas interesadas en prestar servicios deben obtener las autorizaciones correspondientes y cumplir con las certificaciones exigidas por la normativa aeronáutica.

El Gobierno informó más de 415 nuevas frecuencias

En el balance de gestión difundido por el área de Transporte, el Gobierno señaló que la política de Cielos Abiertos permitió habilitar más de 415 nuevas frecuencias.

Según la información oficial, estas medidas estuvieron vinculadas con el objetivo de ampliar la conectividad aérea y facilitar el ingreso de nuevos prestadores al sistema.

El Gobierno sostiene que la eliminación de determinadas restricciones regulatorias favoreció el aumento de la oferta de vuelos y la incorporación de nuevos operadores.

La política aerocomercial también contempla modificaciones en las condiciones de acceso a rutas y frecuencias, junto con nuevos acuerdos y autorizaciones para empresas que buscan ampliar su participación en el mercado argentino.

En ese marco, la autorización otorgada a Continental Flight Services se produce mientras continúa el proceso de incorporación de operadores y modificación del esquema regulatorio del transporte aéreo.

Qué falta para que Continental Flight Services pueda volar

Aunque la empresa ya cuenta con la autorización aerocomercial correspondiente, todavía debe completar las instancias previstas por la regulación antes de comenzar a operar.

El principal requisito señalado en la disposición es la acreditación de la emisión de los certificados digitales de explotador, trámite que deberá completarse dentro de los 180 días corridos establecidos por la normativa.

Además, cada operación deberá ajustarse a las disposiciones vigentes en materia de transporte aéreo, tanto para los vuelos de cabotaje como para los servicios internacionales.

La autorización comprende pasajeros y cargas, pero las operaciones estarán condicionadas por las rutas, aeronaves, permisos, certificaciones y demás requisitos que correspondan en cada caso.

Por ese motivo, la publicación de la Disposición 20/2026 no implica que Continental Flight Services haya comenzado a ofrecer vuelos comerciales. La compañía deberá avanzar con las etapas regulatorias necesarias para obtener las condiciones operativas correspondientes.

Una vez cumplidos los requisitos, podrá desarrollar las actividades contempladas en la autorización dentro del marco establecido por las autoridades aeronáuticas.

Cómo funciona el esquema de vuelos no regulares

Los vuelos no regulares se diferencian de los servicios regulares porque no necesariamente funcionan con una programación fija de frecuencias y horarios destinada a atender una ruta de manera permanente.

Este tipo de operaciones puede incluir servicios contratados específicamente para determinados pasajeros o cargas, de acuerdo con las condiciones autorizadas por la autoridad aeronáutica.

En el caso de Continental Flight Services, la disposición contempla tanto el transporte de pasajeros como el traslado de cargas, además de permitir operaciones dentro de la Argentina y hacia destinos internacionales.

La combinación de ambas actividades permite que la compañía pueda desarrollar servicios vinculados con distintos tipos de demanda, siempre que cumpla las condiciones regulatorias correspondientes.

El alcance de la autorización, sin embargo, no significa que todas las rutas o destinos estén habilitados de manera automática. Cada operación deberá respetar las normas aplicables y los permisos que correspondan según el servicio que se pretenda prestar.

El proceso de apertura del mercado aerocomercial

La autorización a Continental Flight Services se incorpora a un proceso más amplio de cambios en el sistema aerocomercial argentino.

El Gobierno viene modificando el marco regulatorio con el objetivo de ampliar la participación de operadores privados y reducir determinadas barreras administrativas para el ingreso al mercado.

La estrategia de Cielos Abiertos incluye cambios en el acceso a los mercados aerocomerciales, nuevas autorizaciones para empresas y modificaciones vinculadas con las rutas y frecuencias disponibles.

De acuerdo con el balance difundido por Transporte, las medidas adoptadas derivaron en la habilitación de más de 415 nuevas frecuencias. El Gobierno también vinculó esta política con una mayor conectividad entre distintos puntos del país y con la incorporación de nuevos prestadores.

La incorporación de Continental Flight Services forma parte de ese esquema. La empresa recibió autorización para prestar servicios no regulares de pasajeros y cargas, tanto de cabotaje como internacionales.

Ahora deberá completar los procedimientos establecidos por la normativa para avanzar hacia el inicio efectivo de sus operaciones aéreas.

La Disposición 20/2026 establece de esta manera el marco inicial para la participación de la compañía en el mercado aerocomercial argentino. Su actividad quedará sujeta al cumplimiento del Código Aeronáutico, el Reglamento de Acceso a los Mercados Aerocomerciales y las demás normas que regulan el transporte aéreo.

El proceso continuará con la acreditación de los certificados digitales de explotador y el cumplimiento de las condiciones técnicas y administrativas necesarias para que los servicios autorizados puedan comenzar a operar.