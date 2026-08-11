Lejos del fútbol, el original nuevo negocio de Licha Martínez

El defensor de la Selección Argentina y del Manchester United lanzó su propia línea de indumentaria en alianza con un gigante del anime y manga japonés

El campeón del mundo Lisandro Martínez sumó un nuevo emprendimiento por fuera del terreno de juego al presentar una colección cápsula de indumentaria desarrollada en conjunto con Crunchyroll, el gigante del entretenimiento enfocado en la animación japonesa. La iniciativa comercial revela una faceta poco explorada de la vida personal del futbolista nacido en Gualeguay, Entre Ríos, exponiendo su marcado fanatismo por la cultura otaku y la moda urbana internacional.

El proyecto representa una alianza estratégica que entrelaza la industria del deporte de elite con el universo del entretenimiento global. A través de este lanzamiento de edición limitada, el referente de la Scaloneta transformó sus aficiones personales en un modelo de negocios que le permite conectar con audiencias juveniles y comunidades de seguidores que trascienden el ámbito estrictamente deportivo en distintos continentes.

Esta incursión en el mundo textil ubica al entrerriano dentro de un fenómeno en expansión entre los profesionales del seleccionado nacional. Mientras varios de sus compañeros de equipo volcaron sus inversiones hacia el rubro gastronómico, la hotelería o la producción vitivinícola, el marcador central optó por posicionarse dentro del segmento de la indumentaria de diseño y los consumos culturales pop.

Licha Martínez y una de las remeras de la colección exclusiva.

Detalles de la cápsula de Licha Martínez y los guiños a su carrera

La propuesta estética de la línea combina elementos distintivos del dibujo japonés con hitos cronológicos de la trayectoria del deportista. Las prendas integran referencias visuales que van desde sus inicios formativos en las divisiones inferiores de Newell's Old Boys hasta su consolidación en el fútbol europeo y su presente competitivo luciendo la camiseta del Manchester United en la Premier League.

La serie de indumentaria comprende prendas de vestir y diversos accesorios de uso cotidiano diseñados bajo parámetros de moda urbana:

Camisetas con ilustraciones en estilo manga.

Buzos con capucha de corte moderno.

Camperas de abrigo con estampados temáticos.

Medias de diseño personalizado.

Bufandas con simbología del jugador.

Algunos de los productos de Licha Martínez con Crunchyroll.

El concepto de "El Carnicero" aplicado a la moda

Uno de los ejes conceptuales más relevantes impresos en las prendas es la incorporación explícita de su célebre seudónimo "The Butcher" ("El Carnicero"). Este apodo, asignado originalmente por los propios fanáticos británicos para describir la intensidad de sus cruces defensivos y la agresividad de su juego sobre el césped, fue adoptada formalmente para construir la narrativa gráfica de la colección.

Las ilustraciones adaptaron la figura de Licha Martínez al formato de los personajes principales de las series japonesas, buscando plasmar la transformación temperamental que experimenta al ingresar a la cancha. Según las propias palabras del zaguero, la determinación con la que afronta cada compromiso deportivo guarda una estrecha similitud con la evolución de los protagonistas de las ficciones animadas.

Con esta alianza con la firma de streaming, el defensor fortalece su marca personal en el mercado global del entretenimiento, estableciendo un puente directo entre los simpatizantes de la Premier League y los fanáticos del anime.