La startup argentina procesa más de 100.000 pedidos mensuales y cerró casi 40 contratos con grandes marcas en el último trimestre. Ya opera en 4 países

La startup argentina Tucán superó 3 millones de km en entregas y opera en 4 países de la región.

Tucán, la startup argentina de comercio electrónico y logística de última milla que le vende su tecnología a marcas gastronómicas, farmacias y supermercados, superó los 3 millones de kilómetros recorridos en sus entregas y ya opera en Argentina, Chile, Perú y Uruguay. La compañía procesa más de 100.000 pedidos mensuales, cerró casi 40 contratos con marcas grandes en el último trimestre y, según contó su CEO en diálogo exclusivo con iProfesional, viene creciendo a un ritmo superior al doble cada año desde hace cinco.

La empresa nació con una idea que hoy parece mucho más evidente que cuando comenzó a desarrollarla. Las marcas querían vender por internet, pero muchas terminaban dependiendo de plataformas de terceros para llegar al consumidor. Tucán buscó otra alternativa; que cada empresa pudiera tener su propio canal de venta, conservar la información de sus clientes y, al mismo tiempo, resolver la parte más complicada de la operación, la entrega.

Agustín Perrotta, hoy CEO y cofundador de la compañía junto al ingeniero Facundo Caldora, comenzó a trabajar en el proyecto en 2019. En ese momento todavía no pensaba en una plataforma regional de logística. El primer problema que quiso resolver estaba en la experiencia del delivery gastronómico.

"Pedía delivery y muchas veces la comida llegaba distinta de lo que había encargado. Esa mala experiencia me llevó a dejar de comprar online y a preguntarme por qué la industria no podía resolver algo tan simple como respetar un pedido", contó Perrotta a iProfesional.

La compañía salió al mercado en enero de 2020, pocas semanas antes del comienzo de la pandemia. El proyecto había nacido originalmente bajo el nombre Loveat y tenía otra orientación, más cercana a un marketplace gastronómico. El cambio de hábitos que provocó la pandemia aceleró el delivery y terminó modificando también el rumbo de la startup.

Hoy Tucán (Tu canal propio de venta online), tiene cerca de 1.000 clientes y, aunque la gastronomía todavía representa alrededor del 90% de su cartera, la empresa ya trabaja para trasladar la tecnología a otros sectores.

Cómo funciona la tecnología de Tucán para vender y entregar más rápido

Tucán combina en una misma plataforma herramientas de e-commerce, logística, marketing y soporte. El sistema puede integrarse con operaciones de venta online que las empresas ya tienen y también permite centralizar la gestión de los pedidos y las entregas.

El diferencial aparece cuando entra un pedido. El sistema puede identificar dónde está disponible el producto y elegir desde qué sucursal conviene prepararlo. Después conecta esa operación con distintas alternativas de transporte y busca resolver la entrega de acuerdo con el precio o con el tiempo prometido al consumidor.

No se trata solamente de generar una venta. Para Perrotta, el verdadero desafío aparece después en la postventa, cuando el cliente recibe el pedido y decide si volverá a comprarle a esa marca. "Es mucho más dañino para el negocio perder un cliente. En cada pedido tenés la oportunidad de retenerlo, fidelizarlo y darle algo que te distinga para que se convierta en un cliente recurrente", explicó el CEO de Tucán.

Por eso, la plataforma también reúne información sobre los consumidores. Qué compraron, dónde viven, qué productos eligen y con qué frecuencia vuelven son datos que quedan en manos de la marca.La apuesta apunta a que el comercio pueda utilizar esa información para generar campañas, beneficios y acciones de fidelización a medida. En lugar de limitarse a procesar una orden, Tucán busca que la tecnología ayude a convertir esa primera compra en una relación de largo plazo.

Hay otro componente que se volvió central para la compañía; la velocidad. Tucán desarrolló un modelo de "light stores" que transforma las sucursales existentes de una empresa en puntos de preparación y despacho de pedidos online.

Una cadena que tiene locales distribuidos en una ciudad puede utilizarlos como pequeños centros logísticos. El software identifica cuál tiene stock y cuál está en mejores condiciones para atender cada pedido. Así, una empresa no necesita concentrar toda la mercadería en un depósito central para vender online. Puede apoyarse en la infraestructura que ya tiene y acercar el producto al consumidor.

La estrategia responde a una tendencia que atraviesa al e-commerce y que se conoce como quick commerce; la expectativa de recibir una compra en el menor tiempo posible.

"Hoy la gente está mucho más conectada y espera recibir sus compras cada vez más rápido. Muchas veces, cuando busca un producto online, quiere tenerlo ese mismo día", explicó Perrotta.

Empanadas, una campera o un blister de Ibuprofeno

La gastronomía fue el primer campo de prueba porque exigía resolver una operación particularmente compleja. Un pedido de comida tiene una ventana de entrega corta y, en algunos casos, el producto pierde valor si llega tarde.

La experiencia sirvió para desarrollar una tecnología que después podía trasladarse a otras industrias. El primer salto importante llegó cuando Tucán comenzó a trabajar con empresas cuyos productos ya no eran necesariamente perecederos y aparecieron problemas nuevos, como las devoluciones.

A partir de allí comenzaron a explorar otras categorías. Farmacias, supermercados, retail e indumentaria aparecen ahora entre los sectores a los que apunta la compañía.

El movimiento ya se refleja en los contratos. Durante el último trimestre, Tucán cerró cerca de 40 acuerdos con grandes marcas. Según Perrotta, una vez implementados, esos nuevos contratos podrían llevar a duplicar la facturación de la compañía.

"Venimos creciendo a más de 2X por año y sostenemos ese ritmo desde hace cinco años. Dependiendo del año, crecimos dos o dos veces y media; el promedio está alrededor de 2,3 veces", afirmó Perrotta.

El crecimiento también modificó el modelo comercial. Tucán comenzó cobrando un abono fijo mensual por local, pasó después a un esquema 100% transaccional y finalmente adoptó un modelo híbrido.

Actualmente cobra un abono fijo de alrededor de u$s20 por local por mes, más un componente variable asociado a las operaciones. El porcentaje depende de la industria y, en gastronomía, puede ubicarse entre 2% y 6%. Para otros rubros se aplican esquemas diferentes, especialmente en negocios de mayor volumen.

"La idea es que los ingresos de Tucán acompañen el desempeño de sus clientes. Si una marca vende más, también crece la facturación de la plataforma. Por eso el abono fijo es siempre el más bajo posible", aclaró el CEO de Tucán.

La startup levantó alrededor de u$s1 millón de capital privado. Su primer inversor ángel fue Frank Martin, fundador de Restorando, quien además funcionó como uno de los primeros mentores de Perrotta. Luego llegaron otras inversiones y programas de aceleración, entre ellos Start-up Chile, en dos oportunidades, y Start-up Perú.

Actualmente, la empresa opera en Argentina, Chile, Perú y Uruguay y tiene una operación de alcance federal en el mercado argentino. La compañía ya procesa más de un millón de envíos al año y proyecta continuar avanzando hacia otros mercados latinoamericanos.

El próximo desafío no pasa solamente por sumar países. Tucán busca demostrar que una tecnología creada para resolver los problemas del delivery gastronómico puede convertirse en una infraestructura para el comercio electrónico de grandes cadenas.

"Hoy los estándares de entrega ya no los define el comercio, sino el consumidor. Las empresas que no se adapten a esas expectativas pueden perder ventas frente a quienes ofrecen una experiencia más rápida y conveniente", concluyó Perrotta.