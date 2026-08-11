Lanzan un café dentro de una bóveda en el Cementerio de la Recoleta

La Ciudad licita una cripta frente a las tumbas de Sarmiento y Mitre para poner una cafetería y gift shop y hacer recorridos nocturnos

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó una licitación pública para concesionar una emblemática bóveda dentro del Cementerio de la Recoleta con la intención de transformarla en un espacio gastronómico. La iniciativa oficial busca aprovechar un sector de 24,54 metros cuadrados actualmente desocupado para instalar una cafetería de especialidad orientada tanto a los vecinos como a los miles de turistas internacionales y locales que recorren el predio a diario.

El proyecto de puesta en valor no se limita únicamente a la venta de alimentos y bebidas, sino que forma parte de un paquete integral de servicios complementarios para modernizar la experiencia del visitante. El pliego licitatorio contempla la incorporación de una tienda de recuerdos o gift shop y el desarrollo de circuitos de visitas guiadas nocturnas, una propuesta pensada para diversificar la oferta cultural y patrimonial en uno de los puntos más emblemáticos del barrio porteño.

La concesión otorgará la explotación del inmueble por un plazo inicial de cinco años y fija pautas estrictas sobre los usos permitidos en el predio. La normativa prohíbe taxativamente la instalación de supermercados, comercios minoristas convencionales o autoservicios, garantizando que la propuesta comercial se mantenga en sintonía con el valor arquitectónico e histórico que rodea a las sepulturas linderas.

Un café en el cementerio: ubicación estratégica y figuras históricas

La panteón elegida para este desarrollo gastronómico se sitúa en la sección 17 del cementerio, sobre el tablón 201 y las sepulturas 1 a 12, a pocos metros del acceso principal ubicado sobre la calle Junín. Su emplazamiento resulta privilegiado desde el punto de vista turístico, ya que se encuentra rodeado por los sepulcros y mausoleos de personalidades fundamentales de la historia argentina.

Entre las figuras destacadas que descansan en las inmediaciones directas del futuro local gastronómico se encuentran:

Domingo Faustino Sarmiento , educador y expresidente de la Nación.

Bartolomé Mitre , militar, historiador y mandatario argentino.

Ramón Castillo , presidente durante el período de la Década Infame.

Juan Martín de Pueyrredón , Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Patricio Peralta Ramos, fundador de la ciudad de Mar del Plata.

El cementerio de la Recoleta, lugar mítico de Buenos Aires.

Canon oficial y regalías por turismo nocturno

Para acceder a la adjudicación del inmueble, el Poder Ejecutivo fijó las condiciones económicas que deberán cumplir los oferentes interesados en la compulsa pública. La propuesta fija un piso financiero que garantiza ingresos al erario municipal mientras se impulsa la inversión privada en el cuidado del patrimonio urbano.

Los parámetros económicos establecidos en los pliegos de condiciones contemplan los siguientes puntos centrales: