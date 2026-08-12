Supermercados Toledo paga salarios en cuotas en casi 40 sucursales y hay alerta por 1.700 empleos

La firma, un emblema de Mar del Plata, anticipó que completará los salarios después del 18 de agosto. Asambleas y riesgo de huelgas en sucursales

La conflictividad y las dificultades para cubrir el pago de haberes se han vuelto una constante en meses recientes para la cadena de supermercados Toledo. La firma en cuestión, un emblema comercial de Mar del Plata y su área de influencia, volvió a incumplir con los haberes completos de julio y la situación de cruce con los gremios del sector aumentó su temperatura en días recientes. La compañía en cuestión sólo cubrió el 40% de cada sueldo y acaba de comunicar que saldará el monto restante recién a partir del 18 de este mes. La decisión derivó en asambleas y protestas en las casi 40 sucursales de la empresa. En el seno del supermercadismo afirman que podrían ocurrir recortes entre los 1.700 empleos directos que genera la cadena.

En cuanto al conflicto salarial, el reclamo contempla tanto al personal de salón de ventas agrupado en el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA) como a más de 200 operarios que trabajan en distintos establecimientos rurales que la firma opera en la región.

En una audiencia realizada el lunes de esta semana en la delegación del Ministerio de Trabajo bonaerense, de la que participaron representantes del SECZA y el cuerpo de delegados, el gremio exigió el desembolso inmediato del dinero pendiente.

La respuesta de la representación de Toledo fue negativa: ratificó que no se encuentra en condiciones de adelantar fondos. Y que mantendrá el esquema diferido.

Toledo y un conflicto que pega en toda su cadena comercial

La red alcanzada por el incumplimiento suma 39 locales distribuidos entre Mar del Plata, donde Toledo opera 32 sucursales, Necochea, Miramar, Batán, Balcarce, Santa Clara del Mar y Pinamar, entre otros puntos geográficos.

Desde el inicio del mes, en los locales de la cadena vienen registrándose asambleas, atención reducida y persianas a medio abrir. Desde la conducción del SECZA remarcaron que el haber del personal no puede absorber los problemas financieros de la firma.

"El sueldo de los trabajadores no puede ser utilizado como variable de ajuste", subrayaron portavoces sindicales.

A la falta de cobro del 60% del haber se suman otras irregularidades denunciadas por los empleados en las asambleas. El personal sostiene que Toledo también incumple con los aportes previsionales y mantiene interrumpidas las coberturas de la obra social.

Fuerte reclamo a Toledo en redes sociales

Ante la falta de una respuesta satisfactoria en la vía administrativa, los trabajadores llevaron el reclamo a las redes sociales con la campaña "Toledo, pagá lo que debés".

A través de un video difundido en plataformas digitales, exponen la situación que atraviesan con un mensaje contundente hacia la dirección de la empresa: "No queremos excusas, queremos solución".

El conflicto salarial afecta en paralelo las tareas en las instalaciones productivas agropecuarias. Las granjas situadas en predios rurales que alimentan la cadena de abastecimiento operan bajo el mismo esquema de asambleas, lo que empieza a mellar el flujo de reposición en góndolas.

El gremio confirmó que mantendrá el estado de alerta y la realización de asambleas en los lugares de trabajo mientras evalúa las medidas a seguir. De no mediar una solución concreta que cancele la totalidad de lo adeudado antes del 18 de agosto, la representación sindical no descarta iniciar un plan de lucha con medidas de fuerza en todas las instalaciones de Toledo.