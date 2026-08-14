Mbappé podría romper con Nike y negocia con otra marca

El delantero del Real Madrid podría dejar la compañía estadounidense tras 19 años y convertirse en socio de su próximo patrocinador.

Kylian Mbappé podría ponerle fin a una relación de casi dos décadas con Nike y avanzar hacia un acuerdo millonario con una marca que busca ingresar con fuerza al mercado del fútbol.

La versión indica que el contrato del delantero del Real Madrid con la compañía estadounidense habría terminado el 31 de julio y que las negociaciones con su posible nuevo patrocinador avanzan rápidamente.

Sin embargo, el cambio todavía no está confirmado oficialmente. Según el medio español As, Mbappé continúa promocionando las Nike Mercurial Superfly y esos productos siguen apareciendo en los canales de la marca, por lo que la situación podría derivar también en una renegociación del vínculo.

Por qué Mbappé podría dejar Nike después de 19 años

El vínculo entre Mbappé y Nike comenzó cuando el futbolista francés tenía apenas ocho años. Desde entonces, la relación se mantuvo durante su paso por Mónaco, Paris Saint-Germain y Real Madrid, además de acompañarlo durante toda su consolidación como una de las grandes figuras del fútbol mundial.

Nike convirtió al delantero en uno de los principales rostros de su línea Mercurial, diseñada para futbolistas cuya principal característica es la velocidad. Incluso durante 2026 la compañía continuó desarrollando productos asociados directamente con el francés, entre ellos distintos modelos de sus botines exclusivos.

La eventual ruptura tendría así un peso importante para ambas partes. Para Mbappé significaría abandonar una marca que lo acompañó desde sus comienzos, mientras que para Nike supondría perder a uno de los futbolistas con mayor valor comercial de la actualidad.

Qué se sabe sobre la nueva marca que quiere contratar a Mbappé

Uno de los principales interrogantes de la negociación es precisamente qué compañía podría reemplazar a Nike. Por ahora, el nombre no trascendió públicamente, aunque los reportes coinciden en que no se trataría de una de las grandes marcas tradicionales del fútbol, como Adidas, Puma o Under Armour.

El periodista francés Thibaud Vézirian aseguró que las conversaciones avanzan con rapidez y que el acuerdo estaría cerca de cerrarse. La propuesta tendría como objetivo utilizar la imagen de Mbappé para realizar una entrada fuerte en el mercado de los botines de fútbol de alta gama.

La identidad de esa compañía todavía no fue revelada. Por eso, más que una nueva marca ya confirmada para Mbappé, por ahora se trata de una negociación en curso alrededor de un patrocinador que busca posicionarse en el fútbol internacional.

El contrato tendría una particularidad millonaria

La propuesta que trascendió tendría una característica poco habitual en los acuerdos tradicionales entre futbolistas y fabricantes deportivos. Mbappé no solamente recibiría dinero por utilizar los productos de la compañía, sino que podría obtener una participación en la empresa.

De concretarse, el delantero pasaría a tener también un interés económico directo en el crecimiento de la marca. El esquema se parecería más a una asociación comercial que a un simple contrato de patrocinio.

La compañía buscaría desarrollar productos vinculados específicamente con el fútbol, con especial atención en botines de alta gama, y tendría en Mbappé a una de sus principales figuras para ingresar al mercado internacional.

Las cifras que circulan sobre el último acuerdo de Mbappé con Nike ubican el vínculo en torno a €17 millones anuales, aunque ese monto no fue confirmado oficialmente por las partes.

Nike todavía podría retener al delantero

La salida de Mbappé tampoco sería necesariamente definitiva en caso de que exista una oferta formal de otra compañía. Según los reportes sobre la negociación, Nike tendría un derecho de igualación que le permitiría equiparar durante un período determinado una propuesta que reciba el futbolista.

Ese mecanismo podría abrir una nueva instancia de negociación entre las partes y explica por qué, aún cuando algunos medios dan por terminado el contrato el 31 de julio, todavía existe incertidumbre sobre cuál será finalmente la marca que utilizará Mbappé.

La situación también ayuda a entender por qué Nike continúa mostrando productos vinculados con Mbappé. En su sitio oficial, la compañía mantiene una sección específica dedicada a sus Mercurial, mientras que el propio jugador sigue apareciendo asociado a esos botines.

Los antecedentes más cercanos de un acuerdo similar

El eventual acuerdo de Mbappé tiene antecedentes en otros deportes. Uno de los casos más conocidos es el de Roger Federer, quien después de terminar su histórica relación con Nike se vinculó con la compañía suiza On y obtuvo una participación accionaria en la empresa.

Federer mantiene actualmente cerca del 2,5% de On Holding, además de haber desarrollado junto con la compañía una línea de productos que lleva su nombre.

Otro antecedente reciente aparece en el básquet. Stephen Curry terminó su relación con Under Armour y en junio de 2026 firmó con la compañía china Li-Ning un contrato de diez años valuado en más de u$s400 millones.

El acuerdo también contempla la expansión internacional de Curry Brand, la línea creada por el jugador, lo que muestra cómo los grandes deportistas buscan cada vez más participar directamente del negocio que generan sus propias marcas.

El caso de Mbappé podría seguir una lógica similar. Es decir, aprovechar su enorme poder de convocatoria para pasar de ser simplemente la imagen de una compañía deportiva a convertirse también en socio de un negocio de indumentaria y equipamiento. Por ahora, el nombre de su posible nuevo patrocinador permanece bajo reserva y el futuro de su relación con Nike todavía no está cerrado.