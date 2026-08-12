Reforzó la estructura de Servicios Petroleros Integrados, firma que acompaña el fuerte crecimiento de la petrolera en los bloques no convencionales

Pluspetrol vuelve a mover piezas en Vaca Muerta, aunque esta vez no para comprar un yacimiento, perforar nuevos pozos o ampliar directamente su producción de petróleo y gas.

El grupo decidió fortalecer la estructura de Servicios Petroleros Integrados (SPI), la compañía con la que comenzó a desarrollar un negocio complementario al de la explotación de hidrocarburos y a disputar un mercado dominado por algunos de los mayores proveedores internacionales de la industria.

Vaca Muerta: Pluspetrol fortalece negocio petrolero para competir

El movimiento quedó formalizado a través de una reunión de socios realizada el 18 de junio pasado, en la que se resolvió elevar el capital social de SPI hasta $21.627,5 millones, dividido en igual cantidad de cuotas de un peso cada una.

Ahora, un aviso publicado este miércoles 12 de agosto en el Boletín Oficial, explica que Pluspetrol Resources Corporation S.A. quedó como titular de 20.546.125.000 cuotas, mientras que Pluspetrol Resources Corporation B.V. posee las restantes 1.081.375.000.

De ese modo, la estructura se reparte en un 95% y un 5%, respectivamente, entre dos sociedades vinculadas al grupo Pluspetrol.

El documento oficial establece que la reunión de socios resolvió "aumentar el Capital Social a $21.627.500.000" y reformar, en consecuencia, el artículo cuarto del contrato social.

La magnitud del nuevo capital cobra relevancia por el negocio que existe detrás de SPI y, fundamentalmente, por el momento en el que Pluspetrol decidió reforzar esta compañía.

De Weatherford a empresa controlada

La historia de SPI permite entender mejor la estrategia si se tiene en cuenta que el antecedente directo se encuentra en Weatherford Servicios Integrados de Construcción de Pozos SRL, una sociedad constituida en 2024 para desarrollar actividades vinculadas con la industria hidrocarburífera.

Pero el salto se produjo a comienzos de 2025, más precisamente el 18 de febrero de ese año, cuando Pluspetrol y Weatherford anunciaron oficialmente un acuerdo para transferir a la petrolera la División de Servicios de Fractura de Weatherford en la Argentina.

La operación era mucho más amplia que la adquisición de algunas máquinas y según explicó Pluspetrol en aquel momento, la transacción comprendía "la totalidad de los activos vinculados con el Servicio de Fractura de Weatherford Argentina".

El acuerdo incluía el set utilizado para esas operaciones, los principales activos necesarios para su funcionamiento, las bases operativas y también el personal asignado a esa división.

Pluspetrol dejó en claro entonces cuál era el razonamiento estratégico detrás de la adquisición al explicar sus ejecutivos que la operación constituía "un importante paso en su proceso de constante crecimiento" y estaba alineada con el desarrollo eficiente de sus activos no convencionales en Vaca Muerta.

También se acordó mantener las condiciones laborales y beneficios del personal transferido, además de respetar los compromisos comerciales que Weatherford tenía asumidos con clientes y contratistas.

Ese último punto es importante porque muestra que Pluspetrol no compró solamente equipamiento para utilizar internamente. Recibió una operación en marcha, personal especializado, infraestructura y relaciones comerciales.

Un nuevo brazo de negocios para el grupo petrolero

La estrategia supone un cambio relevante para Pluspetrol que históricamente enfocó el corazón de su negocio en la exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas.

Con SPI, el grupo avanzó sobre otro eslabón de la cadena como son los servicios necesarios para desarrollar los propios yacimientos y, potencialmente, atender también operaciones de terceros.

El movimiento tiene además una lógica industrial ya que el desarrollo masivo de Vaca Muerta multiplicó la demanda de equipos, tecnología, personal especializado y servicios asociados a la perforación y terminación de pozos.

A medida que las petroleras aceleran sus programas de producción, contar con disponibilidad de equipos se transforma en un factor crítico para cumplir los cronogramas y reducir costos.

Competir en un mercado con varios jugadores de peso

Durante los primeros meses de este 2026, SPI ya apareció entre las cinco compañías que concentraron la actividad de estimulación de pozos de Vaca Muerta, junto con Halliburton, SLB, Tenaris y Calfrac.

Entre enero y abril esas cinco empresas participaron sobre las 9.714 etapas realizadas en la formación.

Para Pluspetrol, por lo tanto, SPI permite sumar capacidades propias en un momento en el que el grupo está acelerando considerablemente su producción neuquina.

El fortalecimiento del negocio de servicios coincide además con una transformación mucho más profunda de la petrolera que se define como una compañía privada internacional independiente, con más de 45 años de trayectoria en exploración y producción de hidrocarburos y operaciones en más de siete países.

En la Argentina, el grupo tiene una larga historia, pero su posición dentro de Vaca Muerta cambió de escala después de una de las mayores operaciones corporativas realizadas en el sector energético local en los últimos años.

En diciembre de 2024 completó la adquisición de participaciones mayoritarias en una serie de activos estratégicos que habían pertenecido a ExxonMobil.

La operación le permitió incorporar Bajo del Choique-La Invernada, Los Toldos I Sur y Pampa de las Yeguas, además de una participación del 21,3% en Oldelval, el principal sistema de transporte de petróleo de la Cuenca Neuquina.

De todos esos activos, Bajo del Choique-La Invernada pasó a ocupar un lugar central.

La propia Pluspetrol lo describe como un bloque ubicado en "la zona más prolífica de shale oil de Vaca Muerta".

La petrolera proyectó destinar al área tres equipos de perforación de alta especificación para pozos horizontales, otro equipo para pozos de servicios y tareas complementarias y equipamiento adicional para las operaciones.

Pero hay un dato que conecta directamente ese crecimiento con la creación de SPI: dentro de su planificación para Bajo del Choique-La Invernada, Pluspetrol contempló mantener un equipo dedicado a los trabajos de estimulación de los pozos.

Es decir, el crecimiento de la producción y el desarrollo de una estructura propia de servicios avanzan en paralelo.

Más producción y demanda creciente de servicios

El desafío que tiene por delante Pluspetrol ayuda a explicar por qué el grupo decidió avanzar sobre un negocio que hasta hace poco contrataba principalmente a proveedores especializados.

Tras la incorporación de los activos adquiridos a ExxonMobil, la petrolera aceleró fuertemente el desarrollo de Bajo del Choique-La Invernada.

De acuerdo con las proyecciones informadas por la propia compañía, la producción del bloque pasó de alrededor de 5.600 barriles diarios de petróleo hacia fines de 2024 a 25.000 barriles por día durante 2025.

El objetivo era continuar esa curva hasta alcanzar aproximadamente 50.000 barriles diarios en 2026 y 70.000 en 2027.

Ese crecimiento requiere más pozos, más equipos y una utilización cada vez mayor de servicios especializados y es allí en donde aparece SPI.

La empresa le permite al grupo integrar una actividad crítica para el desarrollo de los no convencionales y, al mismo tiempo, ingresar en un mercado que tiene demanda creciente por la expansión general de Vaca Muerta.

No significa que Pluspetrol vaya a prescindir de proveedores externos ni que SPI vaya a cubrir por sí sola todas las necesidades del grupo.

Pero sí evidencia una estrategia de mayor integración de capacidades alrededor de los activos que la compañía está desarrollando en Neuquén.

Vaca Muerta cambia de escala

La decisión de fortalecer SPI se produce, además, en un momento de expansión acelerada de toda la industria y en donde Vaca Muerta se convirtió en el principal motor del aumento de la producción argentina de hidrocarburos y está detrás del creciente superávit comercial energético.

Las estimaciones para este 2026 apuntan a que el saldo energético argentino podría ubicarse entre u$s8.500 millones y u$s10.000 millones, después del récord de u$s7.800 millones alcanzado durante 2025.

El crecimiento está sostenido fundamentalmente por el petróleo no convencional y por nuevas obras destinadas a eliminar los cuellos de botella para transportar la producción hasta los mercados externos.

Pluspetrol también participa de ese proceso al ser uno de los accionistas de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el proyecto de infraestructura que busca crear una nueva vía de evacuación del crudo neuquino hacia la costa de Río Negro.

De esta manera, la estrategia del grupo comienza a desplegarse sobre diferentes eslabones como son la producción de petróleo y gas, participación en infraestructura de transporte y ahora también una estructura propia dedicada a servicios petroleros.