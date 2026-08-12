Las grandes petroleras refuerzan su apuesta por Vaca Muerta con un millonario aporte de fondos

Aprobaron aportar casi $40.000 millones a VMOS, la sociedad que construye el sistema que permitirá llevar más petróleo a los mercados internacionales

Las principales petroleras que producen petróleo en Vaca Muerta decidieron volver a poner dinero en la obra que consideran indispensable para sostener el crecimiento del shale argentino.

A través de una serie de aumentos de capital aprobados por VMOS S.A., la sociedad encargada de desarrollar el proyecto Vaca Muerta Oil Sur, los accionistas aportaron $38.279 millones adicionales, elevando el capital social desde $124.999 millones hasta $163.279 millones.

A ese monto se suma una prima de emisión de $64.574 millones, autorizada por la compañía como parte del mismo proceso de capitalización.

La noticia trasciende el movimiento societario y muestra que las empresas comenzaron a acelerar el financiamiento de la infraestructura que necesitarán para sostener el crecimiento de la producción de Vaca Muerta durante los próximos años.

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur es considerado por la industria como una de las obras energéticas más importantes de las últimas décadas.

Su objetivo es ampliar la capacidad para transportar petróleo desde la Cuenca Neuquina hasta una nueva terminal de exportación sobre la costa atlántica, permitiendo incrementar significativamente los embarques hacia el exterior.

La decisión de volver a capitalizar VMOS llega en un momento en que la producción de shale oil continúa creciendo y las exportaciones de crudo se consolidan como una de las principales apuestas del Gobierno para generar divisas.

En ese contexto, las petroleras buscan evitar que la falta de infraestructura termine convirtiéndose en el principal límite para seguir aumentando la producción.

Un claro mensaje para el mercado

Mientras Vaca Muerta sigue sumando pozos y producción, las empresas ya empezaron a financiar la próxima batalla, que no estará bajo tierra sino en la construcción de los oleoductos y terminales que harán posible exportar cada uno de esos barriles.

El esquema accionario de VMOS refleja con claridad el peso que adquirió la región dentro de la industria energética argentina.

La sociedad reúne a las principales compañías que hoy lideran la producción de shale oil y que, al mismo tiempo, serán las usuarias de la nueva infraestructura.

YPF aparece como el principal accionista e impulsor del proyecto ya que encabeza la producción de petróleo no convencional y fue la empresa que más capital aportó en las sucesivas ampliaciones aprobadas por la sociedad.

La acompañan Chevron, uno de los socios históricos de YPF en el desarrollo de Loma Campana; Vista Energy, la compañía fundada por Miguel Galuccio que se consolidó como uno de los mayores productores independientes de shale; Pan American Energy, que aceleró sus inversiones en la Cuenca Neuquina, y Pluspetrol, otro de los operadores que expandió su presencia en los últimos años.

También participan Pampa Energía, que incrementó su producción de petróleo y gas; Shell Argentina, Tecpetrol —el brazo energético del Grupo Techint— y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), la empresa provincial que participa en numerosos desarrollos de Vaca Muerta.

La decisión de todos estos jugadores de seguir capitalizando VMOS no sólo garantiza el financiamiento de la obra, también reduce uno de los principales riesgos que enfrentan los proyectos de infraestructura de gran escala que es el de contar con respaldo económico sostenido durante toda su ejecución.

Obra clave para el futuro del negocio petrolero

En el mercado consideran que el avance del proyecto será determinante para la próxima etapa de Vaca Muerta.

Si las obras se completan según los plazos previstos, la Argentina tendrá margen para seguir aumentando su producción y sus exportaciones de petróleo durante los próximos años.

Si, por el contrario, la infraestructura se retrasa, el crecimiento de los yacimientos podría verse condicionado por la capacidad de transportar el crudo hacia los puertos.

Por eso, más allá del aumento de capital, la señal que observaron las petroleras y los inversores es que los principales productores del país ratificaron, con nuevos aportes de fondos, que consideran a VMOS una pieza central de la estrategia para convertir a Vaca Muerta en una plataforma exportadora de escala mundial.

Un proyecto que unió a competidores históricos

No son muchas las iniciativas capaces de sentar en la misma mesa a YPF, Chevron, Vista Energy, Pan American Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, Shell, Tecpetrol y la petrolera provincial Gas y Petróleo del Neuquén (GyP).

La sociedad fue creada para desarrollar Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el proyecto de infraestructura que busca resolver uno de los mayores desafíos que enfrenta el shale argentino: cómo sacar del país el creciente volumen de petróleo que producen los yacimientos de la Cuenca Neuquina.

La iniciativa contempla la construcción de un nuevo sistema de transporte de crudo hacia la costa de Río Negro y una terminal marítima de exportación equipada para operar buques de gran porte.

Una vez terminada, permitirá aumentar de manera significativa la capacidad de evacuación del petróleo de Vaca Muerta y reducir uno de los principales cuellos de botella que hoy enfrenta la industria.

La urgencia tiene una explicación ya que durante los últimos años, Vaca Muerta pasó de ser una promesa a convertirse en el principal motor del crecimiento petrolero argentino.

El shale oil ya explica buena parte del incremento de la producción nacional y permitió que las exportaciones de crudo recuperaran protagonismo después de varios años.

Sin embargo, el desarrollo de la infraestructura no avanzó al mismo ritmo y a medida que las empresas perforan más pozos y elevan su producción, también aumenta la presión sobre los oleoductos existentes y sobre la capacidad disponible para exportar el petróleo.

Ese escenario llevó a las compañías a dejar de lado la competencia y asociarse para financiar una obra que beneficiará a todos los productores de la cuenca.

Cada empresa seguirá vendiendo su petróleo por separado, pero todas necesitan la misma infraestructura para poder colocarlo en los mercados internacionales.

La reciente capitalización refleja justamente esa estrategia si se tiene en cuenta también que en una primera etapa, YPF y Chevron realizaron nuevos aportes por más de $15.300 millones.

Posteriormente se sumaron nuevas suscripciones de acciones por parte de YPF, Vista Energy, Pampa Energía, Pan American Sur, Pluspetrol, Shell Argentina, Tecpetrol, Chevron, CDC ApS y GyP Neuquén, hasta completar un incremento total de $38.279 millones en el capital social.

La distribución de los aportes también deja otra lectura porque muestra a YPF como el principal inversor del proyecto.

Pero la decisión fue acompañada por prácticamente todos los grandes productores de petróleo de Vaca Muerta, una señal de que existe consenso en torno a que el crecimiento de la producción dependerá, cada vez más, de la velocidad con la que avance esta infraestructura.

La carrera ya no pasa por perforar más

La nueva capitalización de VMOS llega en un momento clave para la industria en donde los principales operadores de Vaca Muerta ya no discuten si el shale argentino tiene potencial, sino cómo evitar que la infraestructura se convierta en el próximo cuello de botella.

Las proyecciones del sector muestran que la producción de petróleo continuará creciendo en los próximos años impulsada por nuevas inversiones, mejoras en la productividad y el desarrollo de áreas que todavía tienen amplio margen de expansión.

Ese escenario obliga a acelerar la construcción de oleoductos, terminales de almacenamiento y puertos de exportación capaces de absorber ese incremento de la oferta.

El proyecto también se complementa con otras iniciativas que buscan ampliar la red de transporte desde Vaca Muerta.

La lógica es la misma: acompañar el crecimiento de la producción antes de que aparezcan restricciones logísticas que obliguen a desacelerar las inversiones o limiten las ventas al exterior.

Para el Gobierno, además, estas obras tienen un valor estratégico si se tiene en cuenta que la apuesta oficial es que el petróleo y el gas se conviertan en uno de los principales generadores de divisas durante la próxima década, junto con la minería.

Pero ese objetivo no dependerá únicamente de la capacidad de producir más hidrocarburos, sino también de contar con la infraestructura necesaria para llevarlos a los mercados internacionales.

En otras palabras, la competencia ya no pasa solamente por quién perfora más pozos o produce más barriles sino en construir, a tiempo, la infraestructura que permita transformar ese crecimiento en exportaciones, inversiones y dólares para la economía argentina.