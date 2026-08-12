Desde diversos sectores reconocen que el país tiene una oportunidad para crecer pero reclamaron acceso al capital, infraestructura y reglas estables

La Argentina tiene los recursos naturales, sectores con capacidad para multiplicar exportaciones y una oportunidad internacional que pocas veces coincidió de manera tan clara con su matriz productiva.

Sin embargo, para una parte importante del empresariado todavía falta transformar ese potencial en inversiones concretas.

Ese fue uno de los principales mensajes que dejó Experiencia IDEA Rosario, el encuentro organizado este miércoles 12 de agosto por IDEA en la Bolsa de Comercio de Rosario bajo el lema "La nueva Argentina. Producir, invertir y crecer. Camino al Coloquio".

La jornada reunió a funcionarios, economistas y referentes empresarios para analizar las condiciones necesarias para impulsar inversiones y fortalecer sectores considerados estratégicos.

Si bien hubo coincidencias respecto de las oportunidades que enfrenta el país, también aparecieron advertencias sobre los obstáculos que todavía pueden limitar el crecimiento.

El acceso al financiamiento, la estabilidad de las reglas de juego, las necesidades de infraestructura, la competitividad, la presión impositiva y la definición de una estrategia de desarrollo de largo plazo estuvieron entre los principales reclamos.

El viceministro de Economía explicó los números del Gobierno

Uno de los principales contrapuntos de la jornada estuvo a cargo de José Luis Daza, secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, quien conversó con Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina.

José Luis Daza puso el foco en el RIGI en relación con futuras inversiones.

El funcionario sostuvo que el país atravesó un cambio político que, a su entender, modificó uno de los principales condicionantes históricos de la economía.

"Veo un país que ya cambió políticamente: la discusión sobre los déficits se terminó transversalmente, es aceptada y ha sido validada por la población en la elección de octubre, por el Fondo Monetario, cuando nos dio un programa que adelanta dos tercios del programa el día uno", afirmó.

Pero uno de los datos más relevantes que aportó Daza estuvo relacionado con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

"Hay un potencial hacia adelante mucho mayor del consenso. En el RIGI se han presentado 150.000 millones de solicitudes de inversión, hemos aprobado 50.000 millones y 4.500 millones se han materializado. El 97% está por delante", sostuvo.

También señaló que "todo lo que tiene Argentina hoy está alineado a lo que necesita el mundo, por los recursos naturales y también simplemente por el atraso en las últimas décadas. Solo por convergencia deberíamos crecer a tasas del 4,5%".

Tecpetrol pone el foco en el acceso al capital

Desde el sector energético, Ricardo Ferreiro, presidente de Exploración y Producción de Tecpetrol, puso el foco en uno de los condicionantes que determinará cuánto puede crecer Vaca Muerta y, en términos más amplios, la industria de los hidrocarburos.

"En el 2017, el recurso no convencional era el 5% de la producción de gas y petróleo de la Argentina. Hoy es casi el 70%. Un desarrollo enorme en 10 años", explicó.

Pero inmediatamente introdujo una advertencia al remarcar que "el determinante de la velocidad del crecimiento va a ser el acceso al capital".

Para el ejecutivo de la petrolera "la velocidad con que generemos credibilidad y tengamos acceso al mercado va a determinar a dónde vamos a llegar y qué tan rápido".

El planteo resulta especialmente relevante para un sector que necesita inversiones de gran escala y continuidad durante varios años para transformar los recursos existentes en producción y exportaciones.

En otras palabras, para los empresarios del sector energético la disponibilidad del recurso ya no aparece como el principal interrogante.

El desafío pasa por conseguir el financiamiento necesario para acelerar su explotación y desarrollar la infraestructura asociada.

Cargill mira a Brasil y advierte por las reglas de juego

El diagnóstico fue diferente, aunque complementario, desde el agro al punto que Fernando Cozzi, presidente de Cargill en Argentina y managing director del Negocio Agrícola en Sudamérica, puso el acento sobre la estabilidad regulatoria.

El ejecutivo utilizó la evolución de la producción agrícola brasileña para mostrar el terreno que perdió la Argentina al asegurar que "el país tiene una oportunidad muy importante en el agro".

Sin embargo, aclaró que "la cuestión de las reglas de juego no es una frase hecha. No se pueden estar cambiando discrecionalmente por cuestiones de corto plazo. Eso hizo mucho daño. Hemos perdido muchas oportunidades y espero que las reglas de juego se puedan estabilizar".

Después fue todavía más gráfico cuando hizo mención a una apuesta que está haciendo el sector para crecer.

"Nosotros en el año 2010 tuvimos una cosecha de soja similar a la que tuvimos este año. La de Brasil fue de 65 millones de toneladas ese año. Ellos triplicaron su cosecha. Nosotros tenemos la misma. Porcentualmente la diferencia es brutal", agregó Cozzi.

La comparación resume uno de los cuestionamientos históricos del complejo agroexportador ya que mientras Brasil expandió durante los últimos años su frontera productiva, infraestructura y volumen de cosecha, la Argentina avanzó a un ritmo considerablemente menor.

Para Cargill, por lo tanto, el potencial productivo no alcanza y la previsibilidad de las reglas se convierte en una condición para que las empresas puedan proyectar inversiones a largo plazo.

La minería también pide convertir el potencial en producción

La minería fue otro de los sectores señalados como posibles motores de una nueva etapa exportadora.

En este segmento del seminario, Ignacio Celorrio, executive Vice President de Lithium Argentina, consideró que existe un escenario favorable para minerales en los que la Argentina posee recursos importantes.

"Hay realmente un viento de cola en el tema minero que es real, ya sea en cobre, litio, en el oro también a estos precios. Eso va a derramar, pero hay que llevarlo a la realidad en un país que no tiene esa tradición minera", explicó.

Y resumió el desafío de manera directa: "Lo crítico para Argentina es producir más, mejor y eficiente y ganar mercados".

El mensaje vuelve sobre una cuestión que atravesó buena parte de las intervenciones empresarias en Rosario como es la existencia de recursos no garantiza por sí sola el salto productivo.

Para convertirlos en exportaciones los empresarios presentes en el evento coincidieron en remarcar que hacen falta inversiones, infraestructura, financiamiento y capacidad competitiva.

Acuerdos comerciales que no garantizan negocios

La apertura comercial y los acuerdos internacionales también ocuparon un espacio central en el encuentro de la mano de la exposición de Dante Sica, presidente del Advisory Board de ABECEB.

El analista advirtió que la eliminación de barreras comerciales puede abrir mercados, pero no asegura automáticamente que las empresas argentinas puedan aprovecharlos.

"El acuerdo comercial no es una ventana de prosperidad inmediata porque te dice que el arancel dejó de ser una restricción, pero ahora las empresas tenemos que empezar a invertir en mejora de competitividad, certificaciones, adecuación de nuestros procesos productivos para poder entrar a esos mercados", sostuvo el exministro de Producción.

Sica agregó otro elemento que considera relevante para las decisiones empresarias de largo plazo com es la dificultad de revertir posteriormente ese proceso de integración.

"Estos acuerdos tienen baja reversión; es muy difícil que un Gobierno pueda volver atrás. Esto es un camino de ida en el cual tenemos para aprovechar", explicó.

El costo que aparece detrás del crecimiento

Durante otro de los paneles del evento Fernando Marengo, chief economist de BlackTORO, amplió el diagnóstico y puso números a una de las necesidades que podría generar una economía con mayor producción.

"Argentina tiene hoy una oportunidad extraordinaria para dejar de ser el país de las oportunidades perdidas. Tenemos sectores como la energía, la minería y el agro, con una productividad extraordinaria y una enorme capacidad para generar divisas", señaló.

Pero inmediatamente introdujo el problema de la infraestructura al sostener que "para dimensionar el impacto, una mayor intensidad en el uso de estos recursos podría requerir, por ejemplo, unos 10.000 camiones adicionales para transportar la cosecha, con todo lo que eso implica en términos de empleo e inversión".

Para el economista, además, el ordenamiento de las variables macroeconómicas constituye una condición necesaria, aunque insuficiente.

"Una macroeconomía ordenada y el equilibrio fiscal son condiciones necesarias, pero materializar esta nueva oportunidad depende de todos nosotros. Hay que invertir, apostar y asumir riesgos", sostuvo.

En el mismo sentido, recordó que la Argentina viene de una historia marcada por la escasez de dólares y las crisis de balanza de pagos, y sostuvo que "tenemos la posibilidad de construir una economía capaz de generar divisas de manera sostenible. Es una oportunidad inédita para la Argentina".

Reclamos para encarar una estrategia conjunta

La mirada política desde la Región Centro llegó a través del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien participó del encuentro mediante un mensaje grabado.

"Si el sector privado y el sector público, si los tres poderes del Estado y los tres niveles del Estado trabajamos con un Norte muy claro, Argentina tiene una oportunidad de desarrollarse, pero fundamentalmente de crecer", expresó el mandatario santafesino.

El planteo conectó con otro de los ejes de la jornada: la necesidad de que el crecimiento no quede concentrado únicamente en determinadas regiones y que las inversiones asociadas a energía, minería, agro y logística tengan impacto sobre las economías provinciales.

Andreani apuesta a la inteligencia artificial

La discusión sobre competitividad también bajó al terreno de las propias empresas al punto que Verónica Andreani, directora de IDEA y directora de Grupo Logístico Andreani, explicó que la compañía está incorporando nuevas tecnologías para mejorar sus procesos.

"En un contexto de país que está obviamente cambiando todo el tiempo, nos toca adaptarnos otra vez. La palabra clave es productividad", sostuvo.

Y detalló: "Nosotros estamos incorporando inteligencia artificial y alta tecnología en todos los procesos. La tecnología no es una opción, es concreto para la competitividad".

Su planteo agrega otra dimensión al debate: no todas las condiciones necesarias para aumentar las inversiones dependen del Estado.

Las compañías también enfrentan el desafío de elevar productividad y modernizar sus estructuras para competir en mercados internacionales.

Invertir primero en las economías locales

A su turno, María de los Ángeles Milicic, CEO de Milicic, puso el foco en la necesidad de generar presencia empresarial y desarrollo en los territorios donde se realizan las inversiones.

"Hay que invertir en lo local para poder proyectar un crecimiento. Es muy difícil llegar solo y eso lleva un tiempo de desarrollo", señaló.

"Hay que estar con presencia y derramando en lo local para poder proyectarte. No es inmediato, hay que ir construyendo ese espacio", agregó.

La cuestión adquiere particular importancia frente al crecimiento de actividades como minería, hidrocarburos y agroindustria, cuyos principales proyectos se encuentran fuera de los grandes centros urbanos y requieren proveedores, trabajadores, logística e infraestructura local.

Paladini, con preguntas para el Gobierno

Una de las definiciones más políticas entre los empresarios llegó de Pablo Paladini, presidente y CEO de Paladini.

"El sector productivo o los sectores privados nos debemos la conversación con el Gobierno de qué queremos ser como país en el medio y largo plazo. Faltaría ese trabajo en conjunto", afirmó.

Después dejó una pregunta que sintetizó buena parte de los reclamos planteados durante la jornada.

"Todas las empresas tenemos un plan estratégico, ¿cuál es el plan estratégico de la Argentina? A partir de ahí empezamos a trabajar todos adaptándonos a ese plan estratégico como país", sostuvo Paladini.

IDEA vuelve a poner los impuestos en discusión

El cierre quedó a cargo de Santiago Mignone, presidente de IDEA, quien vinculó las expectativas empresarias con uno de los problemas que el sector privado mantiene dentro de su agenda: la estructura tributaria.

"Experiencia IDEA Rosario es parte de nuestra voluntad de aportar una voz activa desde el sector privado para que la Argentina pueda alcanzar un crecimiento sostenido", señaló.

Mignone reveló además que "nuestra última encuesta entre directivos de empresas socias de IDEA mostró que hay una expectativa positiva sobre la economía".

Sin embargo, marcó inmediatamente una de las principales preocupaciones que se vincula a la cuestión impositiva.

"Los impuestos distorsivos siguen siendo una discusión que tenemos que dar en todos los niveles de Gobierno", afirmó.

Finalmente, el presidente de IDEA planteó cuáles son, desde la mirada de la organización empresaria, las condiciones que deberían mantenerse en el tiempo.

"Tenemos que lograr que nuestra economía deje de pendular, que no se discuta el rumbo que tenemos que sostener, que tiene que ver con la estabilidad macroeconómica, con la responsabilidad fiscal, con la integración al mundo, con la generación de empleo formal, con la educación y la seguridad jurídica", concluyó.

Las definiciones de Rosario funcionan, además, como anticipo del 62° Coloquio IDEA, que se realizará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en Mar del Plata bajo el lema "Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia".

El mensaje que quedó después del encuentro es relativamente homogéneo, con un empresariado que reconoce una oportunidad en sectores capaces de generar dólares como energía, minería y agro, mientras el Gobierno sostiene que una parte importante de las inversiones ya comenzó a canalizarse mediante el RIGI.

Pero entre el potencial y su materialización todavía aparece una lista de condiciones: capital, infraestructura, estabilidad regulatoria, competitividad, menor distorsión tributaria y una estrategia que pueda sostenerse más allá del corto plazo.