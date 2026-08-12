Avanzan las obras en el autódromo Gálvez: la Ciudad se prepara para el posible regreso de la F1

Con el 60% de las obras ejecutadas, el circuito suma reformas clave en pista y boxes para cumplir con los estándares del automovilismo mundial

Las tareas de infraestructura que buscan redefinir el mapa deportivo porteño alcanzaron un punto clave. Las labores de remodelación integral en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez ya registran un 60 por ciento de avance, con la meta de concluir los trabajos antes de fin de año. El despliegue de obras, iniciado en enero bajo la supervisión de Autopistas Urbanas (AUSA), contempla modificaciones estructurales significativas respecto al proyecto inicial para cumplir con las exigencias de la Fórmula 1, que volvió a ser sensación en Argentina a partir de las grandes producciones de Franco Colapinto. El rediseño del predio contó con la participación de la Secretaría de Deportes porteña y la firma Tilke Engineers & Architects. Aunque en un comienzo las tareas estaban enfocadas en la adaptación para el mundial de motociclismo, se decidió reformular el plan ejecutivo para acondicionar las pistas a las especificaciones técnicas de la máxima categoría del automovilismo. De este modo, la Ciudad busca restablecer las condiciones reglamentarias para recibir eventos globales tras casi tres décadas de ausencia.

Entre las intervenciones de mayor complejidad se destaca la construcción de un túnel subterráneo a la altura de la curva 1. Esta vía facilitará la conexión directa desde la avenida Roca hasta el paddock, agilizando el ingreso de camiones y logística. A la par, comenzó el desarme del sector del kartódromo para su posterior reubicación, permitiendo extender la pista e incorporar una nueva horquilla.

Detalles técnicos y configuraciones del circuito de Buenos Aires

La obra, que costará cerca de u$s160 millones, incluye la colocación de una mezcla asfáltica especial y la instalación de 4.400 metros de pianos de hormigón. El ancho mínimo del trazado será de 12 metros, ampliándose a 15 metros en la recta principal y alcanzando 18 metros en la primera curva.

Para responder a las normativas de cada disciplina, el complejo ofrecerá esquemas diferenciados:

Variante para motociclismo: tendrá una extensión de 4,3 kilómetros y 14 curvas.

Variante para monoplazas de alta velocidad: alcanzará 4,87 kilómetros de longitud con 15 curvas, alcanzando velocidades estimadas de hasta 340 km/h.

Capacidad: la infraestructura del predio estará habilitada para albergar hasta 150.000 personas por día.

El nuevo circuito que espera lograr el regreso de la F1 a Argentina.

Infraestructura multipropósito y proyección turística

La estrategia busca que el espacio funcione también como un polo de entretenimiento, cultura y negocios. El concepto toma de referencia el circuito de Dubái, donde se realizan unos 200 eventos anuales entre convenciones y shows. En esa línea, la Ciudad analiza organizar carreras urbanas de 15 kilómetros dentro del predio.

En relación a la chance de que máxima categoría del automovilismo vuelva al país tras 28 años de ausencia, el jefe de Gobierno de la Ciudad destacó: "La Federación Internacional del Automóvil (FIA) viene verificando el avance de la obra de manera concreta. La exhibición de Colapinto en Palermo nos ayudó muchísimo. Acá hay pasión fierrera y tenemos una gran posibilidad de que vuelva la F1".

Asimismo, la modernización se alinea con la designación de Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte para 2027. Las federaciones internacionales ya realizan un seguimiento concreto del avance de los trabajos en boxes y pasajes logísticos para asegurar que las instalaciones cumplan con los más altos estándares.