Licenciado en Administración, construyó una carrera en marketing deportivo y participó en acuerdos entre futbolistas, marcas y eventos internacionales

Durante años, el nombre de Matías Palleiro apareció asociado principalmente a Jimena Barón (aunque previamente se lo asociaba como el novio de Melina Brizuela, excantante de Agapornis). La relación comenzó en 2021 y con el tiempo la pareja formó una familia junto a Arturo, su hijo en común.

Sin embargo, detrás de ese perfil público existe una trayectoria profesional vinculada con el marketing, el deporte y los negocios. Palleiro se formó como licenciado en Administración de Empresas y luego profundizó sus estudios en marketing deportivo y digital.

Quién es Matías Palleiro y cómo construyó su carrera

Palleiro desarrolló su actividad profesional alrededor de la combinación entre marketing, deporte y generación de negocios. En su perfil se presenta como emprendedor y vinculado al management deportivo, con servicios que abarcan desde marketing de marca y contenidos hasta relaciones públicas y planificación de eventos.

Su recorrido también está atravesado por el deporte. Antes de concentrarse en HYROX, jugó al rugby y contó que dejó esa actividad a fines de 2017. Después retomó la competencia deportiva a través de distintas disciplinas y encontró en HYROX un espacio que terminó conectando su faceta de atleta con su trabajo profesional.

Ese vínculo explica el concepto de sportainment que aparece en su actividad profesional. La idea combina deporte, entretenimiento, audiencias y marcas, un segmento en el que Palleiro trabaja para generar proyectos y acuerdos alrededor de atletas y eventos.

Cómo su trabajo lo llevó a lograr un acuerdo entre Enzo Fernández y McDonald's

Uno de los casos más concretos de esa actividad apareció a fines de 2025, cuando Enzo Fernández fue anunciado como nuevo embajador de McDonald's para 2026.

Palleiro contó públicamente que tuvo a su cargo la gestión de esa alianza después de meses de trabajo, negociación y planificación. En su publicación agradeció especialmente a Catalina Smidt, de Arcos Dorados, y a Juan Silva, de Vanquish, por su participación en el proceso.

El acuerdo muestra una faceta diferente de Palleiro respecto de la imagen que suele aparecer en las notas sobre su vida personal. En este caso, su trabajo estuvo vinculado con la construcción de una relación comercial entre un futbolista de la Selección Argentina y una de las principales marcas de consumo masivo.

La McFernández fue una de las exitosas hamburguesas vendidas durante el Mundial 2026

El propio Palleiro explicó que las relaciones profesionales ocupan un lugar central en su actividad y presentó el acuerdo como un partnership dentro de su trabajo en sportainment.

Palleiro también estuvo detrás de la llegada de HYROX a Argentina

Como mencionamos anteriormente, Palleiro estuvo involucrado con HYROX, la competencia internacional de fitness que desembarcó por primera vez en Buenos Aires en junio de 2026.

Palleiro contó que conoció HYROX en Nueva York en 2023, cuando participó por primera vez. Según explicó, aquella experiencia fue importante tanto desde el punto de vista deportivo como profesional y terminó convirtiéndose en el punto de partida de la idea de traer el evento a la Argentina.

El proyecto avanzó junto con Lucas Biren y LEB Entertainment. Palleiro señaló que el objetivo era desarrollar en el país un ecosistema capaz de conectar atletas, marcas y audiencias alrededor de una competencia con presencia internacional. La primera edición argentina se realizó el 13 de junio de 2026 en La Rural.

La propuesta también encaja con el perfil que Palleiro viene construyendo en el sportainment: un proyecto deportivo que, además de la competencia, genera un espacio de encuentro entre atletas, marcas y público.

La relación de Palleiro con el proyecto no se limita al costado empresarial. También participa como atleta. Los registros de HYRESULT muestran cuatro competencias internacionales: Nueva York 2023, Fort Lauderdale 2024, Ciudad de México 2024 y Río de Janeiro 2025. En esta última registró un tiempo de 1 hora, 15 minutos, mientras que su mejor marca de las cuatro pruebas fue de 1 hora, 10 minutos y 25 segundos, conseguida en Fort Lauderdale.

En Nueva York 2023, su primera competencia registrada en HYROX, completó la prueba en 1 hora, 17 minutos y 25 segundos. En Fort Lauderdale 2024 bajó ese registro hasta 1 hora, 10 minutos y 25 segundos, mientras que en Ciudad de México marcó 1 hora, 15 minutos y 44 segundos.

La propia historia que Palleiro contó sobre su llegada a HYROX muestra cómo se mezclaron sus dos perfiles. Primero llegó como competidor y luego detectó una oportunidad para desarrollar el evento en Argentina. En su publicación explicó que después de conocer la disciplina en Nueva York surgió la idea de llevarla al país y construir allí un espacio que conectara deporte, marcas y audiencias.

Cómo es la vida de Matías Palleiro junto a Jimena Barón

Mientras su actividad profesional avanzaba, Palleiro también ganó exposición pública por su relación con Jimena Barón. La pareja mantuvo durante buena parte de su vínculo un perfil relativamente reservado, aunque con el tiempo comenzó a compartir más momentos de su vida familiar.

En 2025 nació Arturo, el hijo que ambos tienen en común. La vida familiar también terminó cruzándose con el proyecto deportivo de Palleiro en junio de 2026, cuando el primer HYROX realizado en Argentina coincidió con el primer cumpleaños del niño.

Palleiro contó que decidió priorizar el festejo familiar, aunque encontró una forma de participar igualmente en la competencia mediante la modalidad Relay. En una publicación posterior explicó que aquel día le permitió cumplir simultáneamente tres roles: padre, profesional y atleta.

Ese episodio resume la etapa profesional que atraviesa actualmente. Su perfil público puede estar asociado a una de las artistas argentinas más conocidas, pero su actividad laboral transcurre por otro camino: negocios deportivos, acuerdos entre atletas y marcas y desarrollo de experiencias alrededor del deporte.

De esta forma, la historia de Palleiro excede su condición de pareja de Jimena Barón. Su recorrido combina Administración de Empresas, marketing, deporte y generación de alianzas comerciales, con proyectos que van desde acuerdos con figuras como Enzo Fernández hasta la llegada de una competencia internacional como HYROX a la Argentina.