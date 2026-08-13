La nueva aerolínea argentina muestra signos de avance y tiene fecha posible de estreno

Joy Airline es la compañía que está cada vez más cerca de comenzar a operar vuelos en Argentina: su base estará en la provincia de Jujuy

El mapa aerocomercial argentino se prepara para la incorporación de un nuevo actor en sus rutas federales. Joy Airline, la flamante compañía aérea nacional, ingresó en la fase final de sus preparativos operativos y proyecta iniciar sus vuelos regulares a partir de septiembre. Los directivos de la empresa mantuvieron una reunión de trabajo en sus oficinas del Aeroparque Jorge Newbery con autoridades del Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy para ajustar los detalles técnicos, la carga de itinerarios en los Sistemas Globales de Distribución y Reserva (GDS) y la consolidación de su nodo de conectividad.

Una de las particularidades centrales del modelo de negocios de Joy Airline es que establecerá su base de operaciones permanente en el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán, en la provincia de Jujuy. Esta decisión estratégica implica que tanto las aeronaves de la flota como las tripulaciones comerciales pernoctarán en el norte argentino. El esquema inicial de rutas contempla brindar dos frecuencias diarias hacia Buenos Aires y un vuelo diario hacia Córdoba, ofreciendo horarios clave para optimizar las dinámicas de viaje de residentes y visitantes.

Al respecto, el ministro Posadas remarcó la complementariedad de la propuesta frente a las aerolíneas que ya operan en la región: "Lo bueno de esa aerolínea es que no compite con las otras porque arranca en un horario muy temprano y vuelve muy tarde, entonces vamos a tener toda la franja horaria cubierta". Asimismo, el funcionario ratificó que "la empresa hará base en Jujuy y nos conectará con Córdoba y Buenos Aires", anticipando que el plan de negocios prevé sumar conexiones hacia Mendoza e Iguazú a medida que se incorporen más aviones.

Así es por dentro el primer avión de Joy Airline, la nueva compañía aérea de Argentina: podría empezar a volar el mes que viene

Joy Airline, la nueva aerolínea en Argentina: el avión elegido y un concepto orientado al confort

A diferencia del modelo tradicional de las compañías de bajo costo (low cost), Joy Airline busca posicionarse en el mercado bajo la premisa comercial "Vuelve el estilo a la aviación", priorizando la agilidad en los procesos de embarque y el confort en cabina tanto para el segmento corporativo como para el turístico.

Para su flota inicial, la empresa trajo al país una aeronave Bombardier CRJ-200 LR, un reactor de origen canadiense configurado para transportar a 50 pasajeros. El diseño interior de la cabina presenta un esquema de filas de dos asientos por lado (configuración 2x2), eliminando la existencia del asiento central para garantizar mayor espacio a los usuarios. Con la llegada de su primer avión y la carga de frecuencias en los sistemas de reserva, la compañía encara el tramo decisivo para su debut formal en los cielos argentinos.