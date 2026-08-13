La histórica compañía reconstruyó y modernizó su planta de Salinas del Bebedero, en San Luis, que había sido afectada por un incendio hace tres años

Luego de tres años del incendio que golpeó una de sus instalaciones industriales más importantes, Dos Anclas volvió a poner en funcionamiento pleno su planta de Salinas del Bebedero, en San Luis, tras completar una inversión de u$s25 millones.

Pero la compañía aprovechó la reconstrucción para montar una fábrica con nueva tecnología, modificar parte de sus procesos industriales, incorporar equipamiento y sumar capacidad logística en un complejo estratégico para un negocio que abastece tanto al consumo masivo como a otras industrias.

Ahora, el establecimiento posee 5.000 metros cuadrados de superficie y casi 20 metros de altura y fue construido con materiales y tecnología adaptados especialmente a las condiciones que genera la actividad dentro de una salina.

Mediante un comunicado enviado a la prensa, fuentes de la empresa aseguran que las nuevas instalaciones están preparadas para procesar hasta 50 toneladas por hora, a partir de una línea que integra desde la recepción de la materia prima hasta el lavado, secado, clasificación, remolienda y posterior envasado.

La compañía completará el esquema con el nuevo Centro de Distribución San Luis, que funcionará dentro del mismo complejo y tendrá capacidad para unas 4.000 posiciones de almacenamiento.

Se trata de uno de los principales desembolsos industriales recientes de la empresa y marca el cierre de un período de tres años que comenzó con la destrucción de la anterior nave de producción.

Dos Anclas vuelve a producir a pleno: el incendio que obligó a empezar nuevamente

La reapertura tuvo también una fuerte carga simbólica para los accionistas y ejecutivos de la compañía que organizaron un acto del cual participaron autoridades de Dos Anclas y de su principal accionista, Grupo FV, además del gobernador de San Luis, Claudio Poggi, funcionarios provinciales y municipales, empleados, clientes y proveedores.

Durante la jornada se recorrió la nueva nave industrial y se realizó el encendido simbólico de las instalaciones.

Al respecto, Miguel Viegener, presidente de Dos Anclas, recordó allí el impacto que tuvo el incendio sobre la empresa.

"Hace tres años, el incendio que destruyó la planta nos enfrentó a una de las pruebas más difíciles de nuestra historia y quiero agradecer a todos los que hicieron posible estar hoy aquí", afirmó.

El siniestro obligó a la compañía a atravesar un largo proceso hasta recuperar plenamente el establecimiento pero la decisión fue no limitar la inversión a reconstruir exactamente lo que había sido destruido.

"Hoy celebramos un nuevo comienzo, honramos lo que superamos y renovamos nuestro compromiso con el futuro", sostuvo Viegener, quien también definió cuál es la expectativa de la empresa después de completar el proyecto al agregar que "la planta será el punto de partida de una nueva etapa de crecimiento, innovación y orgullo para todos".

Una planta que empieza en la propia salina

La importancia del establecimiento se explica por la integración del proceso productivo de Dos Anclas que, en Salinas del Bebedero no realiza únicamente el fraccionamiento de un producto previamente elaborado sino que comienza con buena parte de la cadena.

La compañía extrae la sal del yacimiento y posteriormente realiza dentro del complejo las distintas etapas necesarias para convertir esa materia prima en un producto destinado tanto al consumo humano como a diferentes usos industriales.

El circuito incluye extracción, lavado, secado, aditivado y envasado, todo lo que convierte a Salinas del Bebedero en un activo estratégico porque concentra buena parte de una cadena que comienza directamente en el recurso natural y termina en los productos que llegan al mercado.

La empresa sostiene que trabaja bajo protocolos específicos de calidad para producir tanto los artículos destinados a los hogares argentinos como insumos utilizados por distintas ramas industriales.

La estrategia también apunta al mercado externo

En esta etapa, la compañía pretende que la mayor capacidad y flexibilidad de la nueva planta le permitan atender simultáneamente las necesidades del mercado argentino y los negocios externos.

Además, la reconstrucción permitió rediseñar prácticamente todo el circuito interno de producción, tal como sostuvo Juan Pablo Pasini, gerente general de Dos Anclas, para quien se trata de "una fábrica modelo, con una superficie total de 5.000 metros cuadrados, casi 20 metros de altura y tecnología constructiva especialmente adaptada para el ambiente de la salina".

Pero el desembolso más importante se encuentra en la tecnología incorporada al proceso industrial.

En ese sentido, Pasini explicó que "desde el ingreso por las tolvas, el lavadero, el secadero de alta eficiencia, los sistemas de zarandas, los circuitos de remolienda y las nuevas máquinas de envasado".

El ejecutivo agregó que la combinación de esas tecnologías persigue dos objetivos como son incrementar el volumen y ganar flexibilidad para adaptar la producción a distintos formatos, clientes y mercados.

"Podemos alcanzar tanto volumen como flexibilidad y trabajar a un acelerado ritmo de hasta 50 toneladas por hora", aseguró el gerente general.

La logística como otra pata del proyecto

Pero el plan de Dos Anclas también incluye la reorganización de una parte de su esquema logístico al punto que contará con el nuevo Centro de Distribución San Luis, preparado para unas 4.000 posiciones de almacenamiento.

La instalación pasará a formar parte de la red logística de la empresa junto con otros centros de distribución, entre ellos los ubicados en Moreno y La Pampa.

La combinación de producción y almacenamiento dentro de un mismo complejo permitirá concentrar operaciones y acelerar el movimiento de mercadería desde uno de los principales puntos productivos de la compañía.

Ocurre que, más allá de los tradicionales paquetes de sal de mesa, la actividad de Dos Anclas es bastante más amplia y también abastece a compañías alimenticias que utilizan la sal como insumo dentro de sus propios procesos productivos.

Además, participa en los mercados de condimentos, especias, vinagres, productos de repostería y aceite de oliva, una diversificación construida alrededor de una marca con más de un siglo de historia.

Quién está detrás de la tradicional marca

Detrás de Dos Anclas aparece Grupo FV y la familia Viegener, un entramado industrial argentino con intereses que exceden ampliamente el negocio de los alimentos y que mantiene bajo su órbita algunas de las marcas industriales más tradicionales del país cuya historia se remonta a 1901 y que fue ampliando su negocio desde la sal hacia otras categorías de alimentos.

Actualmente, su portafolio incluye condimentos, especias, vinagres, productos vinculados con la repostería y aceite de oliva, además de la actividad que todavía constituye uno de sus principales pilares: la producción y comercialización de sal para consumo doméstico y usos industriales.

Dos Anclas participa desde la extracción de la materia prima hasta su procesamiento, fraccionamiento, distribución y comercialización. También posee actividad productiva vinculada con Salinas Grandes, en La Pampa, además de Salinas del Bebedero, y llega con sus productos tanto al consumidor final como a compañías que utilizan sal dentro de sus procesos industriales.

En el caso del grupo FV no tiene su origen en los alimentos y su empresa más conocida es la tradicional fabricante de grifería y productos para baños y cocinas, alrededor de la cual fue desarrollándose un entramado industrial que también incluye compañías vinculadas con sanitarios, calefacción y materiales para la construcción.

Entre las empresas relacionadas aparecen Ferrum, Piedra Grande y Peisa, además de las compañías del negocio alimenticio.

La propia Dos Anclas menciona la interacción con esas empresas del Grupo FV para compartir prácticas y metodologías industriales.