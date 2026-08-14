Minera canadiense Minsud juega fuerte en San Juan y apuesta por la nueva perla geológica

Minsud Resources Corp. inicia una campaña de exploración de gran escala en el Valle de Chita en busca de recursos estratégicos para la industria

La junior canadiense Minsud Resources Corp. dio un paso decisivo al anunciar el inicio de una ambiciosa campaña de perforación de 10.500 metros en su activo insignia, el proyecto polimetálico Valle de Chita, en el corazón de la cordillera sanjuanina.

El plan de trabajo contempla el despliegue de sondajes diamantinos centrados tanto en la expansión como en la elevación de la categoría de los recursos minerales ya detectados. La meta de fondo apunta a ratificar el potencial de un sistema porfírico y epitermal a gran escala que, según las estimaciones técnicas más recientes, aún permanece sensiblemente subexplorado en la franja cordillerana.

En total, la huella mineralizada identificada hasta el momento se aproxima a los 1.200 millones de toneladas con valores integrados de cobre, plata, oro, molibdeno, zinc y plomo.

La estructura operativa de Valle de Chita cuenta con el respaldo estratégico de South32, un gigante global del sector extractivo que posee el 50,1% de Minera Sud Argentina, la sociedad operadora local. Minsud conserva el 49,9% restante. En este marco, la firma canadiense hizo uso formal de una cláusula contractual que activa un periodo de suspensión de aportes de 12 meses. Esta herramienta financiera permite que la minera global asuma las contribuciones operativas sin forzar la dilución societaria de la firma exploradora, garantizando la continuidad de los trabajos en el terreno.

Cuatro frentes simultáneos para expandir el inventario mineral

El programa técnico contempla una estrategia diversificada en cuatro objetivos de alta prioridad dentro de la propiedad minera:

El yacimiento Chinchillones recibirá 4.600 metros de perforación para testear la continuidad en profundidad y los laterales de potentes cuerpos de brecha hidrotermal

recibirá 4.600 metros de perforación para testear la continuidad en profundidad y los laterales de potentes cuerpos de brecha hidrotermal El objetivo Placetas , ubicado a poco más de tres kilómetros de Chinchillones, donde se ejecutarán 2.150 metros de pozos exploratorios

, ubicado a poco más de tres kilómetros de Chinchillones, donde se ejecutarán 2.150 metros de pozos exploratorios La zona de Chita Sur , con 2.250 metros orientados a evaluar centros intrusivos poco explorados con alteración porfírica

, con 2.250 metros orientados a evaluar centros intrusivos poco explorados con alteración porfírica El prospecto El Pinto, con 1.500 metros adicionales donde los estudios sugieren un sistema de alta sulfuración con potencial aurífero

Históricamente, el sector de Chinchillones demostró albergar amplios intervalos con mineralización polimetálica de alta ley. Los antecedentes geológicos registran pozos de exploración previos con intersecciones verdaderamente excepcionales, entre las que destaca un tramo de 786 metros con valores promedio de 0,43% de cobre, además de presencia significativa de oro, plata y molibdeno, incluyendo subintervalos con altas concentraciones de zinc y plomo. El reanálisis detallado de los testimonios de roca sugiere que estas estructuras permanecen abiertas y ofrecen un margen claro para sumar volumen al inventario mineral del proyecto.

El segundo frente de ataque será el objetivo Placetas, ubicado a poco más de tres kilómetros de Chinchillones, donde se ejecutarán 2.150 metros de pozos exploratorios. Mapeos de superficie y un exhaustivo muestreo de suelos sobre una grilla sistemática permitieron delimitar allí una anomalía multielemento de un kilómetro de largo por 500 metros de ancho, asentada sobre un contexto geológico similar al del depósito principal.

La campaña se completará con 2.250 metros de perforación en la zona de Chita Sur, orientada a evaluar centros intrusivos poco explorados con alteración porfírica, y 1.500 metros adicionales en el prospecto El Pinto. En este último sector, los estudios magnéticos y de alteración sugieren la presencia de un sistema de alta sulfuración con potencial para albergar mineralización aurífera y raíces de cobre porfídico.

Estándares internacionales para consolidar un activo de clase mundial

El procesamiento de los núcleos de perforación de diámetro HQ se lleva a cabo íntegramente en las instalaciones operativas del proyecto, utilizando sierras diamantadas automatizadas para garantizar la precisión de los duplicados.

Las muestras extraídas son enviadas a los laboratorios acreditados bajo normas ISO en Mendoza y Lima, Perú, donde se someten a análisis multi-elementicos por digestión de cuatro ácidos y ensayos al fuego para la determinación de oro. Estos estándares garantizan la trazabilidad requerida por los mercados internacionales y los organismos reguladores canadienses.

Desde la conducción de la minera destacan que la combinación entre la magnitud del recurso ya descubierto, el potencial de nuevos hallazgos en áreas vírgenes, la disponibilidad de infraestructura clave en la provincia y la alianza operativa con South32 ubican a Valle de Chita como una de las oportunidades de desarrollo de cobre más atractivas de la Argentina.