Grandes bazares y cadenas asiáticas desplazan a los comercios tradicionales con ofertas masivas en indumentaria, tecnología y ocio familiar

La peatonal Florida se reinventa una vez más. La peatonal más famosa de Argentina está en plena redefinición de su perfil, que ya no apunta sólo a turistas top. El paso de la pandemia la apagó, pero poco a poco comienza a reconstruirse. Si bien tiene muchísimos locales vacíos, hay una gran cantidad que se ocuparon, algunos con marcas internacionales, varios con marcas chinas de bazar y regalería y otros con ropa asiática barata.

Entre los inquilinos internacionales figura la cadena de fast fashion Indian que invirtió en dos locales en la peatonal, la primera la inauguró en 2024 en Florida 629 y hace un año abrió Market India en la mega tienda que antes ocupaba Falabella en Florida y Perón. Este último formato es el que ofrece los precios más económicos, tiene un subsuelo de Home, planta baja de mujer y primer piso con ropa deportiva, de niños y de hombre. Si bien la cadena uruguaya se expandió por varias provincias, su tienda más importante está en Florida.

En esta semana, la marca francesa Kiabi también eligió la peatonal para abrir su primer local en Florida 313. Una marca que ofrece prendas económicas para toda la familia. Apostaron a un local de 1.500 metros cuadrados que antes fue de Arredo, lo ampliaron y tienen cuatro plantas con indumentaria.

Miniso abrió su primer local en el país en la peatonal Florida

Otra marca que llegó a Florida y revolucionó todo es Miniso, la tienda de regalería que tiene desde peluches, muñecos, regalería, artículos de limpieza, ferretería y librería, tuvo más de cinco cuadras de gente para entrar el día de su apertura. Ubicada en Florida 643, aún hoy, tiene filas para poder ingresar.

El mundo asiático gana espacio en la calle Florida

Las mega tiendas chinas abren cada vez más locales. Son bazares con regalería y apuntan a un público muy variado. Ofrecen desde cosméticos y productos de manicura, a toda clase de maquillajes no todos aprobados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). Mezclan ropa interior, deportiva, carteras, bijou, de todo un poco.

La cadena china que apostó más fuerte fue Mogumi que abrió dos locales, uno en Sarmiento y Florida, que hasta cuenta con asesoras de belleza y el otro en Florida 517. Son tiendas enormes, muy iluminadas, que atrapan a todo el que entra, sea adulto o niño. Tienen:

Bijouterie

Todo para las mascotas

Librería, cosmética y manicuría

Espumador de leche, juguetes y bolsos

Accesorios de invierno, parlantes y termos

Masajeadores y todo para la cocina

Mogumi es uno de los grandes bazares chinos ubicados en la peatonal Florida

Al final de la calle Florida al 754, más cerca de la avenida Santa Fe está la tienda Momo Store que cuenta hasta con escaleras mecánicas. Ofrecen:

Toda clase de muñecos y arreglos florales

Bazar, regalería, macetas y plantas

Blanquería, carteras y adornos para el hogar

Bijouterie, juguetes y cosméticos

Termos, ropa para mascotas, cuchas y correas

Rarezas como protectores de calzado para la lluvia o mini cámaras impresoras hasta valijas

Hasta el entretenimiento es oriental

El local de Full Suerte, con más de 200 máquinas para sacar peluches

La invasión asiática llegó en forma de centros de entretenimientos y desembarcó en Florida. Una gran galería comercial de Florida 936, con más de medio centenar de puestos, se transformó en Full Suerte. En enero de este año, inauguró una mega sala con más de 200 máquinas donde chicos y grandes pueden probar suerte, poner las fichas e intentar agarrar desde peluches, hasta bijouterie, sandalias plásticas, llaveros, ofrece 500 premios. Además, tiene un mini market con golosinas y bebidas de China, Japón y Corea.

Entrar a Full Suerte es toda una experiencia, ver a los chicos desesperados por atrapar algo y de fondo el ruido ensordecedor de las maquinitas.

Ropa barata made in China

También están los locales que venden ropa muy barata 'made in China'

Si bien las casas de cuero, tan buscadas por los turistas, siguen en pie, hay un nuevo rubro que ingresó a la peatonal y no da descanso. En todas las cuadras hay como mínimo dos o tres tiendas que venden ropa a precios muy baratos. Chalecos inflables a $10.000, camperas inflables desde $25.000; sweater a $20.000; mallas a $10.000; sombreros a $10.000; remeras desde $5.000.

Una de las tiendas más virales es la de Florida y Rivadavia.

Lo curioso de este fenómeno es que la mayoría de los locales de ropa low cost tienen la misma mercadería. Cuentan con ropa para hombre y mujer y los precios son imbatibles.

La calle Florida está redefiniendo su perfil, si bien mantiene tiendas de renombre, busca sumar toda clase de clientes. Lo importante es vender.