Peter Thiel, fundador de PayPal, invierte en Vaca Muerta y compra acciones de Vista Energy

El multimillonario estadounidense desembolsó unos 76 millones de dólares para adquirir una participación cercana al 1% de Vista

El multimillonario estadounidense Peter Thiel, fundador de Palantir y cofundador de PayPal, puso el foco en la energía argentina y adquirió una participación en Vista, la petrolera fundada por Miguel Galuccio con una fuerte presencia en Vaca Muerta.

La inversión fue informada por Thiel Macro LLC, el fondo vinculado al empresario, a través de una presentación realizada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos. El documento, presentado el 14 de agosto, detalla las posiciones que el fondo mantenía al cierre del segundo trimestre de 2026.

Según la presentación, Thiel declaró 1.189.792 ADS de Vista, una tenencia que al 30 de junio estaba valuada en aproximadamente u$s76 millones. El paquete representa cerca del 1% del capital de la petrolera y alrededor del 18% de la cartera bursátil informada por el fondo.

De esta manera, Vista pasó a convertirse en la segunda mayor posición dentro de una cartera concentrada en apenas ocho compañías. La principal participación corresponde a Amazon, mientras que buena parte del resto de las inversiones está vinculada con compañías de energía y generación eléctrica.

El fundador de PayPal apuesta por la energía en Vaca Muerta

La incorporación de Vista al portafolio de Thiel se encuentra en línea con una de las tesis de inversión que el empresario viene desarrollando alrededor del vínculo entre energía, tecnología e inteligencia artificial.

El crecimiento de la inteligencia artificial no requiere únicamente chips cada vez más potentes, modelos de lenguaje y grandes desarrollos de software. También demanda una infraestructura energética capaz de abastecer los enormes centros de datos utilizados para entrenar y ejecutar estos sistemas.

En ese escenario, Vaca Muerta adquiere un valor estratégico, tanto por su capacidad para producir petróleo y gas como por el potencial de la Argentina para incrementar sus exportaciones energéticas.

Vista ocupa un lugar destacado dentro de esa expansión. La compañía se consolidó como la principal exportadora de petróleo de la Argentina y durante el segundo trimestre de 2026 alcanzó una producción total de 156.000 barriles equivalentes de petróleo por día, un 32% más que en el mismo período del año anterior.

En petróleo, la producción llegó a 135.000 barriles diarios, con un incremento interanual del 33%.

El crecimiento también se reflejó en las ventas al exterior. Durante el trimestre, Vista exportó 8,6 millones de barriles de petróleo, un 54% más que un año antes. Ese volumen representó el 72% de las ventas totales de petróleo de la compañía.

La posición de Vista en el mercado argentino se fortaleció luego de la incorporación de los activos de Petronas en abril de 2025, operación que contribuyó a convertirla en el mayor exportador de crudo del país.

El vínculo entre Peter Thiel y Javier Milei

La compra de acciones de Vista se conoció pocos meses después de los encuentros que Peter Thiel mantuvo con Javier Milei durante sus visitas a la Argentina.

El empresario fue recibido por el Presidente en la Casa Rosada el 23 de abril, en una reunión en la que también participaron Matt Danzeisen, gestor de cartera de Thiel Capital, y Matías Van Thienen, socio de Founders Fund.

Según relató posteriormente Milei, durante aquel encuentro Thiel manifestó interés por la continuidad de las reformas económicas impulsadas por el Gobierno y consultó de qué manera podían sostenerse en el tiempo.

La conversación también incluyó cuestiones vinculadas con la política tributaria y el impuesto a la riqueza.

El acercamiento entre ambos se produce, además, en un momento en el que el Gobierno busca posicionar a la Argentina como destino para inversiones de gran escala, particularmente en sectores considerados estratégicos.

Entre ellos aparecen la energía, la inteligencia artificial y la construcción de grandes centros de datos, además de proyectos vinculados con el litio, la generación nuclear, los semiconductores, el hidrógeno y el gas natural licuado.

Vaca Muerta, energía y centros de datos

La inversión de Thiel en Vista se inscribe así en una tendencia que vincula el desarrollo de la infraestructura energética con el crecimiento de la economía digital.

Los centros de datos que sostienen la expansión de la inteligencia artificial requieren grandes cantidades de electricidad y, por lo tanto, disponibilidad de energía a costos competitivos y una infraestructura capaz de garantizar el suministro.

En ese mapa, Vaca Muerta aparece como uno de los principales activos estratégicos de la Argentina, tanto por sus reservas de hidrocarburos como por la posibilidad de aumentar la producción y las exportaciones.

El Gobierno busca acompañar ese proceso mediante incentivos para proyectos de inversión de gran magnitud, con foco en sectores como inteligencia artificial, data centers, baterías de litio, pequeños reactores nucleares, semiconductores, hidrógeno, GNL y nuevos desarrollos energéticos.

A la vez, la expansión de la producción de Vaca Muerta requiere nuevas obras de infraestructura para transportar y evacuar el crudo hacia los mercados internacionales.

En ese punto también aparece Vista, que participa del desarrollo del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), uno de los principales proyectos destinados a ampliar la capacidad de transporte de petróleo desde la formación neuquina y facilitar un incremento de las exportaciones.

La llegada de Thiel al capital de Vista suma así a uno de los inversores más influyentes del sector tecnológico estadounidense a la lista de grandes jugadores que buscan posicionarse frente al potencial energético argentino.