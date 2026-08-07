La Vaca Muerta de Mendoza tiene un nuevo actor, de la mano de Vista y Trafigura

Tango Energy aprobó la cesión de derechos a URSA, que financiará la exploración en Mendoza aunque mantendrá la operación del área no convencional

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Tango Energy Argentina aprobó un esquema contractual estratégico orientado a activar el potencial no convencional del bloque Payún Oeste, ubicado en el sur de la provincia de Mendoza.

A través de un hecho relevante remitido formalmente a la Comisión Nacional de Valores (CNV), a A3 Mercados y a Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), la compañía comunicó la luz verde corporativa para la operación acordada con la firma Unconventional Resources S.A. (URSA), la nueva sociedad conformada por Vista Energy y Trafigura.

La estructura validada por los socios contempla la cesión a favor de URSA de determinados derechos económicos vinculados con la fase de exploración, el eventual desarrollo y la posterior explotación de los recursos hidrocarburíferos no convencionales del área.

Como contrapartida, la Sociedad mantendrá bajo su dominio exclusivo la totalidad de los derechos, activos e intereses correspondientes a la continuidad de la producción y desarrollo de los recursos convencionales que opera actualmente en dicho bloque.

En términos más simples a los contracuales, Tango Energy es la empresa operadora del área. Pero hay que recordar que Tango Energy pertenece en un 50% a Vista Energy y en un 50% al grupo Trafigura/AR Energy. En tanto, Unconventional Resources (URSA) es la sociedad vehículo creada por los mismos accionistas (Vista y Trafigura) para canalizar el financiamiento del segmento no convencional.

En el plano corporativo, la operación se centra en referentes de la industria. Por un lado, Pablo Iuliano, ex CEO de YPF y actual CEO de Tango, aporta su visión estratégica tras conducir la mayor petrolera del país. Por el otro, Miguel Galuccio, fundador y CEO de Vista, encabeza una de las compañías independientes con mayor crecimiento en el desarrollo no convencional y tuvo a su cargo el histórico desembarco de YPF en el negocio del no convencional.

Cómo es el acuerdo que potencia a la Vaca Muerta de Mendoza

Uno de los ejes centrales de la transacción reside en el diseño del esquema de financiamiento del proyecto. Según precisó el Responsable de Relaciones con el Mercado de la compañía en la notificación remitida a los reguladores, las tareas de exploración y eventual explotación no convencional quedarán financiadas en su totalidad por URSA.

La operación se estructuró de manera tal que no generará para la Sociedad ningún tipo de obligación de financiamiento directo ni compromisos de repago sobre los fondos invertidos por la nueva firma.

Adicionalmente, el entendimiento contempla que Tango Energy conservará una participación económica en los resultados de la actividad no convencional que se lleve a cabo en el yacimiento. Al mismo tiempo, la empresa continuará desempeñándose como la compañía operadora a cargo de la ejecución de las tareas técnicas que resulten aprobadas, percibiendo por la prestación de esos servicios una retribución fijada conforme a las condiciones habituales del mercado energético.

El acuerdo se produce en un escenario donde la provincia de Mendoza busca dinamizar la extensión del play de Vaca Muerta hacia su territorio, incentivando a las empresas a testear la productividad de la formación mediante bloques no convencionales.

La asociación con URSA le permite a la compañía introducir un socio financiero dispuesto a absorber el riesgo exploratorio inicial, manteniendo al mismo tiempo la gobernanza operativa de la superficie y preservando el negocio convencional en la provincia.

A pesar del aval de los accionistas, la firma remarcó ante las autoridades bursátiles que la aprobación de este marco contractual no constituye por sí misma la puesta en marcha de un programa definitivo de desarrollo ni la asunción automática de compromisos de inversión específicos. Cada paso operativo quedará subordinado a las decisiones corporativas de las partes, a las normativas de la jurisdicción mendocina y a las condiciones económicas del sector,

La nueva sociedad de dos gigantes energéticos

A comienzos de junio, Vista Energy y Trafigura, dos de los principales jugadores del negocio energético, constituyeron Unconventional Resources S.A. Se trata de una sociedad que les permitirá desarrollar proyectos en toda la cadena de valor de los hidrocarburos y acompañar la expansión de Tango Energy, la empresa que ambos grupos controlan en conjunto.

La sociedad nació con un capital inicial de $30 millones y una estructura accionaria repartida en partes iguales entre Trafigura Holding SARL y Vista Energy, que poseen cada una el 49% del capital. El 2% restante quedó en manos de los ejecutivos Diego Celaá y Sebastián Maggio.

La presidencia fue asignada a Pablo Daniel De Michelis, representante de Vista, mientras que la vicepresidencia quedó a cargo de Carlos Firpo, por Trafigura. Sin embargo, detrás de la creación de la compañía existe una estrategia mucho más amplia que la mera constitución de una nueva sociedad.

La creación de Unconventional Resources forma parte de la estructura corporativa definida luego de que Vista Energy y Trafigura capitalizaran y tomaran el control de Tango Energy Argentina.

La petrolera se convirtió en una pieza clave dentro de los planes de expansión de ambos grupos en Vaca Muerta y particularmente en Río Negro, donde acaba de obtener tres concesiones de explotación no convencional.