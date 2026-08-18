Ledesma acordó aumento, bonos de $300.000 y así quedan los sueldos

El acuerdo salarial para 2026/2027 incluye una mejora del 30,26%, dos bonos extraordinarios y una revisión en el mes de noviembre

Los trabajadores del Ingenio Ledesma tendrán una mejora salarial durante el período 2026/2027 luego del acuerdo alcanzado entre la empresa y el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL).

El acuerdo contempla un aumento del 30% sobre el salario básico, que lleva la mejora sobre el salario bruto total al 30,26%, además de dos bonos extraordinarios de $300.000 cada uno.

La primera suma adicional se abonará junto con los haberes de agosto, mientras que la segunda llegará con el salario de diciembre. En total, los trabajadores recibirán $600.000 en bonos durante el período acordado.

Cuánto cobrarán los trabajadores de Ledesma desde agosto

De acuerdo con la nueva escala salarial, los ingresos correspondientes a agosto parten de $1.155.000 para la categoría 1 y llegan hasta $1.444.659 para la categoría 8.

Los valores contemplan los distintos componentes establecidos en el acuerdo, entre ellos el salario básico, el jornal diario, el 8% de presentismo y la bonificación ZAF/REC.

La escala queda de la siguiente manera:

Categoría 1: $1.155.000

Categoría 2: $1.190.265

Categoría 3: $1.234.028

Categoría 4: $1.263.638

Categoría 5: $1.316.387

Categoría 6: $1.346.329

Categoría 7: $1.419.042

Categoría 8: $1.444.659

En el caso de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2026 son:

Categoría 1: $1.240.000

Categoría 2: $1.277.330

Categoría 3: $1.324.968

Categoría 4: $1.356.312

Categoría 5: $1.413.654

Categoría 6: $1.445.351

Categoría 7: $1.523.826

Categoría 8: $1.550.944

Por último, para los meses de enero, febrero, marzo y abril, los montos a cobrar serán los siguientes:

Categoría 1: $1.317.500

Categoría 2: $1.359.559

Categoría 3: $1.407.218

Categoría 4: $1.442.532

Categoría 5: $1.500.242

Categoría 6: $1.535.953

Categoría 7: $1.617.471

Categoría 8: $1.648.024

Los valores contemplan los distintos componentes establecidos en el acuerdo, entre ellos el salario básico, el jornal diario, el 8% de presentismo y la bonificación ZAF/REC. De esta forma, el acuerdo no establece un único valor para todo el período, sino que contempla incrementos escalonados durante la vigencia de la paritaria.

Cuándo cobran los bonos de $300.000

Además del incremento salarial, el acuerdo incorpora dos bonos extraordinarios de $300.000. El primero será abonado junto con los haberes correspondientes a agosto de 2026, mientras que el segundo se pagará con los salarios de diciembre.

En total, las sumas extraordinarias representan $600.000 adicionales durante el período contemplado por el acuerdo. Se trata de pagos extraordinarios y, por lo tanto, deben diferenciarse del aumento incorporado a las escalas salariales.

Cómo se aplicará el aumento salarial de Ledesma

El acuerdo alcanzado entre SOEAIL y Ledesma establece una mejora del 30% sobre el salario básico. Al considerar la composición completa de la escala, el incremento sobre la denominada tira final alcanza el 30,26%.

La diferencia entre ambos porcentajes responde a la forma en que se aplican los aumentos sobre los distintos componentes salariales. Por eso, el 30,26% no representa un segundo aumento adicional del 0,26%, sino el resultado final sobre la estructura salarial contemplada en el acuerdo.

La nueva escala permite así conocer cómo evolucionarán los ingresos de los trabajadores durante las distintas etapas de la paritaria.

Cuándo se revisarán los salarios y qué pasa con el retroactivo de los trabajadores de Ledesma

El acuerdo también contempla una cláusula de revisión en noviembre de 2026.

En esa instancia, el sindicato y la empresa volverán a analizar la evolución de los salarios en función del comportamiento de la economía y de la actividad azucarera.

La revisión permitirá evaluar si resulta necesario actualizar las condiciones pactadas para el período 2026/2027. El acuerdo contempla además el pago de un retroactivo correspondiente a los meses vencidos, que será abonado mediante una liquidación especial.

El monto del retroactivo, de momento, no fue especificado. De esta forma, el acuerdo para el período 2026/2027 combina un aumento del 30% sobre los básicos, una mejora del 30,26% sobre el salario bruto total, $600.000 en bonos extraordinarios y una instancia de revisión en noviembre, mientras que las nuevas escalas establecen cómo evolucionarán los ingresos de las distintas categorías hasta abril de 2027.