Una startup que pasó de u$s1,6 millones a u$s35 millones busca empleados en Argentina

La empresa tecnológica quiere triplicar su equipo local hacia 2028 y ofrece trabajo 100% remoto, sueldos en dólares y flexibilidad laboral

Una startup uruguaya que pasó de facturar u$s1,6 millones a u$s35 millones en apenas cuatro años prepara una nueva etapa de expansión y tiene a la Argentina entre sus mercados prioritarios. Se trata de Tecspal, compañía especializada en gestión de activos tecnológicos para empresas con trabajadores distribuidos por distintos países.

La firma, fundada en Montevideo, acaba de incorporar como accionista mayoritario a la estadounidense Vensure Employer Solutions, una operación que le permitirá acelerar su crecimiento internacional. En paralelo, la compañía busca ampliar su equipo argentino y apunta a triplicar su contratación local hacia 2028.

Actualmente, Tecspal cuenta con 15 trabajadores en Argentina. El objetivo es llevar esa estructura hasta unas 45 personas en los próximos años, mientras la empresa proyecta pasar de más de 60 empleados a nivel global a unos 200 hacia 2028.

Tecspal pasó de US$1,6 millones a US$35 millones en cuatro años

El crecimiento de Tecspal ayuda a entender por qué la compañía necesita sumar personal. La startup comenzó a operar en 2022 y consiguió alcanzar unos u$s35 millones de facturación anual al cerrar su cuarto ejercicio, después de haber facturado u$s1,6 millones durante su primer año.

Uno de los aspectos particulares de su expansión es que logró ese recorrido sin recurrir a rondas de inversión externas. El negocio creció de manera bootstrapped, que la llevó de cuatro fundadores a un equipo distribuido en siete países.

Según el modelo de adquisiciones de Vensure, que ya concretó más de 100 compras de empresas, la multinacional mantiene la autonomía operativa de las compañías que incorpora.

En el caso de Tecspal, adquirió una participación mayoritaria de la startup, mientras que sus fundadores continuarán al frente de la operación, conservarán sus cargos y mantendrán la conducción del negocio.

El plan contempla que Tecspal triplique su facturación en 2027, hasta superar los u$s100 millones, mientras amplía su plantilla hasta 200 personas hacia 2028.

Qué hace Tecspal y por qué Argentina es clave

Tecspal se dedica a resolver un problema que aparece cuando una empresa tiene empleados distribuidos por distintos países: cómo comprar, entregar, administrar y recuperar sus equipos tecnológicos.

A través de su plataforma, las compañías pueden gestionar la adquisición de notebooks, monitores y accesorios, preparar los equipos para nuevos empleados, realizar el onboarding tecnológico y seguir el ciclo de vida de los dispositivos. También ofrece servicios de offboarding, soporte, almacenamiento, recompra y reciclaje.

Actualmente, Tecspal opera en más de 160 países y ya instaló equipos para más de 20.000 personas, con unas 700 empresas clientes. La compañía informa un tiempo promedio de entrega global de 3,5 días.

Argentina tiene un peso especialmente importante dentro de ese esquema. Según explicó Juan Pablo Bordaberry, CEO y cofundador de Tecspal, el país representa cerca del 19% del negocio, con una facturación superior a u$s6,5 millones durante el último ejercicio.

La empresa también equipa a más de 150 personas por mes para trabajar desde Argentina. Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán aparecen entre los principales puntos de operación. El objetivo hacia 2028 es superar los u$s20 millones de facturación en el mercado argentino.

Qué puestos busca Tecspal en Argentina

La expansión implica nuevas oportunidades laborales, aunque la compañía no limita su búsqueda a un único perfil profesional.

Según explicó Bordaberry a iProfesional, Tecspal apunta principalmente a incorporar perfiles comerciales y operativos, tanto para acompañar sus operaciones en Latinoamérica como para brindar soporte a procesos que se desarrollan en otros mercados internacionales.

La compañía pone el foco en determinadas características personales además de los conocimientos específicos de cada puesto. Entre ellas aparecen la autonomía, la capacidad de trabajar en equipo y una mentalidad orientada al crecimiento.

"Buscamos personas que piensen en grande, que remen en equipo y que se hagan cargo de lo que hacen", explicó Bordaberry.

En ese sentido, la experiencia y los conocimientos técnicos dependen de cada posición, pero la empresa considera especialmente importantes el espíritu colaborativo y la capacidad de asumir responsabilidades dentro de una estructura que está creciendo rápidamente.

Sueldos en dólares y trabajo 100% remoto

Uno de los principales atractivos para quienes evalúan incorporarse a Tecspal es que la compañía ofrece remuneración en dólares.

A eso se suma una modalidad de trabajo 100% remota, que permite desempeñarse desde distintos lugares, además de un esquema basado en objetivos y flexibilidad laboral. La empresa también informa que las vacaciones se habilitan desde el mismo año de ingreso.

Asimismo, la modalidad remota es parte del modelo de negocio de la compañía. Su propia plataforma está diseñada para empresas que tienen equipos distribuidos y necesitan gestionar los dispositivos de sus trabajadores independientemente del país donde se encuentren.

La incorporación de Vensure agrega una dimensión internacional a las posibilidades de desarrollo. Según Bordaberry, los trabajadores podrán vincularse con profesionales de distintos mercados y ampliar sus posibilidades de carrera dentro de una estructura global.

Cómo postularse a los puestos de Tecspal

Las personas interesadas en trabajar en Tecspal pueden consultar las vacantes actuales y futuras a través del perfil de LinkedIn de la compañía. La empresa también informó un canal directo de Recursos Humanos mediante el correo hiring@tecspal.com y dispone de un formulario de contacto en su página oficial.

La cuenta oficial de Tecspal en LinkedIn publica continuamente búsquedas. Por ejemplo, la cuenta oficial de Tecspal en LinkedIn publicó recientemente búsquedas para Account Executive y Mid Fullstack Developer, aunque ambas posiciones están orientadas a candidatos radicados en Uruguay y no corresponden a las futuras incorporaciones previstas para Argentina.

La expansión argentina forma parte de un plan mucho más amplio. Tecspal busca aprovechar la escala que le aporta Vensure para crecer en nuevos mercados, mientras mantiene a sus fundadores al frente del negocio y conserva una estructura distribuida.

Para Argentina, el objetivo es triplicar el equipo local y llevar el negocio por encima de los u$s20 millones de facturación hacia 2028. Para quienes buscan trabajar para una compañía internacional sin abandonar el país, el atractivo está en una combinación poco habitual, ya que combina empleo remoto, remuneración en dólares y posibilidades de desarrollo dentro de una empresa tecnológica en plena expansión.