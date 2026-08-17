Boldt, el histórico imperio del juego local, cambia de control tras un acuerdo entre hermanos

El acuerdo entre hermanos en el grupo modifica el poder dentro de una compañía con negocios que abarcan casinos, apuestas online y tecnología

Boldt, uno de los históricos grupos empresarios vinculados con el negocio del juego en la Argentina se encamina hacia un profundo cambio de control.

El gestor del cambio es Antonio Eduardo Tabanelli, quien puso en marcha una operación para adquirir la totalidad de la participación que su hermana, Rosana Beatriz Martina Tabanelli, mantiene en el grupo y terminar así con el esquema de propiedad prácticamente dividido que heredaron tras el fallecimiento de su padre, Antonio Tabanelli, el 25 de junio de 2025.

La transacción fue comunicada al mercado con una nota enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el pasado jueves 13 de agosto e incluye una oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria en efectivo y otra de canje por acciones de B-Gaming.

El verdadero acuerdo detrás de la ingeniería

Antonio posee actualmente 1.131.357.737 acciones de Boldt, representativas del 45,9065% del capital y los votos, mientras que Rosana controla otro 46,3624% y ya comunicó formalmente su intención de aceptar la propuesta de su hermano por la totalidad de su tenencia.

Si esa transferencia se concreta, Antonio pasará a reunir aproximadamente el 92,27% del capital de Boldt, antes incluso de contabilizar las acciones adicionales que eventualmente pueda obtener de otros inversores.

"La decisión de formular la Oferta se enmarca en un entendimiento alcanzado entre el Oferente y la Sra. Rosana Beatriz Martina Tabanelli", explica el hecho relevante enviado al mercado.

El objetivo, agrega el documento, es "adquirir la totalidad de la tenencia" de Rosana.

Si bien la presentación no explica qué llevó a los hermanos a modificar ahora la estructura accionaria, se sabe que se trata de un acuerdo para preparar la gestión de la próxima generación de la familia Tabanelli.

Rosana no tiene hijos mientras que su hermano tiene dos y ese sería la razón determinante por la cual la empresaria comunicó su intención de aceptar la oferta.

La empresa realizó además una aclaración relevante al explicar en el documento que no existen acuerdos entre Antonio y los integrantes del directorio o los gerentes de primera línea para que estos vendan sus acciones dentro de la operación.

Eso confirma que el corazón de la transacción no está en una salida coordinada de los administradores de la compañía sino en el nuevo acuerdo alcanzado entre los dos principales accionistas.

El movimiento tiene además un antecedente fundamental si se recuerda que en el 2022, Antonio Ángel Tabanelli avanzó con el traspaso generacional de sus participaciones hacia sus dos hijos.

Ambos acumulaban una extensa trayectoria dentro del grupo al punto que la documentación societaria elaborada durante la posterior reorganización consignó más de cuatro décadas de actividad para Antonio y más de 35 años para Rosana.

Es decir, el accionario que surgió de aquel proceso es precisamente el que ahora comienza a modificarse.

Una millonaria oferta para cambiar el poder

Antonio diseñó dos mecanismos para llevar adelante la operación.

El primero consiste en una OPA voluntaria por hasta 523.917.383 acciones de Boldt, a un precio de $70 por título.

Si ese cupo fuera utilizado en su totalidad, representa un desembolso máximo de aproximadamente $36.674 millones.

Aunque el precio está expresado en moneda argentina, el pago será realizado en dólares y la conversión se efectuará utilizando el tipo de cambio vendedor de la moneda billete del Banco Nación correspondiente al cierre del día hábil inmediatamente anterior a la liquidación.

La capacidad financiera para afrontar el desembolso quedó expresamente asentada al sostenerse en el documento que "el oferente ha asegurado que cuenta con los recursos para hacer frente íntegramente al precio que ofrecerá en la OPA Voluntaria".

Además, Antonio deberá constituir una garantía destinada a asegurar el cumplimiento del pago en los términos establecidos por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El precio elegido incorpora un incentivo considerable frente a la referencia utilizada por el propio oferente.

El promedio de la acción de Boldt durante el semestre inmediatamente anterior al anuncio fue de $43,775 mientras que los $70 representan, por lo tanto, una prima cercana al 60%. "El Precio Ofrecido ha sido determinado libremente por el Oferente", aclara la documentación.

Para establecerlo se utilizó principalmente el método de descuento de flujos de fondos futuros.

La presentación sostiene además que el monto supera el que resultaría exigible si la propuesta tuviera carácter obligatorio conforme a los parámetros de la Ley de Mercado de Capitales.

Antonio no solicitará, sin embargo, que la CNV considere los $70 como un "precio equitativo" ya que los criterios completos empleados para obtener esa valuación deberán desarrollarse en el prospecto definitivo.

La alternativa de canjear por B-Gaming

El segundo mecanismo incorpora directamente a otra de las empresas surgidas del histórico entramado de los Tabanelli.

Antonio propone canjear hasta 809.208.123 acciones de Boldt por un máximo de 157.346.024 acciones ordinarias de B-Gaming que actualmente forman parte de su patrimonio.

La relación quedó establecida en 0,194444444 acción de B-Gaming por cada título de Boldt y para construir esa equivalencia, el oferente asignó un valor de $360 por acción de B-Gaming, ponderando principalmente el descuento de flujos futuros.

Los inversores tendrán así tres alternativas: vender a $70, aceptar el canje por B-Gaming o conservar sus títulos de Boldt.

"La Oferta no está sujeta a condición alguna y se mantendrá cualquiera sea el número de aceptaciones recibidas", establece el anuncio.

Si las adhesiones exceden los límites fijados para alguno de los dos mecanismos, se realizará un prorrateo.

Casinos y salas: el mapa detrás de Boldt

Para dimensionar el alcance del cambio de control hay que mirar los negocios que el grupo construyó durante décadas alrededor del juego.

Boldt nació en 1933 vinculada con la actividad gráfica y la impresión de documentación de seguridad y con el paso del tiempo incorporó sistemas tecnológicos para loterías y apuestas y posteriormente avanzó hacia casinos y centros de entretenimiento.

Uno de los capítulos centrales de esa expansión estuvo en la provincia de Buenos Aires en donde, a lo largo de su historia, Boldt quedó vinculada mediante diferentes contratos y servicios con establecimientos como el Casino Central de Mar del Plata, Casino del Mar, Casino de Tandil, Casino de Pinamar y Casino de Miramar y el Casino del Tigre, entre otros.

Pero una parte significativa del negocio fue construida mediante la provisión de tecnología, máquinas electrónicas, sistemas de administración y servicios destinados a las salas de juego.

Por eso, el poder del grupo dentro de la industria excedió durante años la propiedad directa de establecimientos.

Tigre, una pieza de largo plazo

Dentro del mapa bonaerense aparece uno de los nombres históricamente más asociados con Boldt: Casino de Tigre, conocido durante años como Trilenium.

La compañía obtuvo una adjudicación que comprende la provisión y mantenimiento de máquinas electrónicas de juegos de azar automatizadas y otros servicios relacionados.

El contrato tiene una característica especialmente relevante para medir su valor económico ya que fue establecido por 20 años, con posibilidad de una extensión adicional de un año a opción del Instituto Provincial de Lotería y Casinos.

La duración transforma a Tigre en una pieza de largo plazo dentro del entramado de servicios vinculados con el juego.

Pero el negocio también incluye la infraestructura tecnológica necesaria para mantener operativas las máquinas y administrar diferentes procesos, proceso que también se extiende a Santa Fe.

Dentro de la estructura societaria vinculada con Boldt aparecen Casino Puerto Santa Fe S.A. y Casino Melincué S.A.

En ambos casos, la documentación societaria de la compañía registró participaciones del 50%, lo que los diferencia de aquellas salas en las que Boldt interviene principalmente como proveedor de servicios o tecnología.

Son activos que permitieron ampliar territorialmente el negocio más allá del mercado bonaerense y consolidar la presencia del grupo en el juego presencial.

La expansión tuvo también antecedentes fuera de la Argentina con Ovalle Casino & Resort, en Chile, inaugurado durante el proceso mediante el cual el grupo buscó ampliar su presencia regional.

La tecnología detrás de más de 10.000 terminales

Una parte menos visible del negocio se encuentra detrás de las propias máquinas.

Boldt desarrolló CAS, una plataforma destinada a la administración de operaciones de casinos y al control de información generada dentro de las salas.

Según datos difundidos por la compañía, esa tecnología administra más de 10.000 terminales distribuidas entre Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay.

La cifra permite mostrar que Boldt no depende únicamente de la explotación de casinos o del flujo de público que ingresa a las salas sino que también desarrolló tecnología que puede ser utilizada como infraestructura para la industria del juego.

Esa pata tecnológica terminó convirtiéndose en uno de los puentes entre el viejo negocio presencial y la transformación digital posterior.

Bplay llevó las apuestas al celular

El siguiente salto fue hacia el juego online tras lanzar bplay inicialmente en Santa Fe en 2020 y luego comenzar a extender la plataforma hacia nuevas jurisdicciones.

El negocio combina apuestas deportivas, slots, casino en vivo, juegos de mesa, video bingo y deportes virtuales y la expansión llevó a la marca a operar o contar con autorizaciones en distintos mercados argentinos y abrió también una vía de crecimiento regional.

Con bplay, el punto de contacto con el jugador pasó también al teléfono celular y la propia compañía dejó expresada la importancia que asigna a esa transformación.

"Observamos una clara oportunidad de crecimiento y rentabilización en la unidad de negocio de juegos on line con bplay", sostuvo Boldt al describir las perspectivas del segmento.

El juego digital agregó así una nueva capa al entramado empresario que quedará bajo el nuevo esquema de control.

B-Gaming, la otra gran pieza del negocio

La oferta diseñada por Antonio Tabanelli vuelve a conectar a Boldt con otra compañía que tiene sus mismas raíces como es B-Gaming, que surgió del proceso de reorganización mediante el cual el antiguo conglomerado fue dividido en sociedades con focos diferenciados.

Boldt mantuvo principalmente los negocios de entretenimiento y B-Gaming, en cambio, quedó orientada hacia una actividad menos visible para el público pero estratégica para la industria: la tecnología destinada a capturar, comunicar, validar y procesar grandes volúmenes de apuestas.

A partir de ese, la compañía desarrolla soluciones que permiten procesar transacciones en tiempo real y también presta servicios relacionados con equipamiento, logística y sistemas utilizados por los puntos de venta.

La participación personal de Antonio en B-Gaming se convierte ahora en una herramienta para financiar parte de la reorganización de Boldt sin utilizar exclusivamente efectivo.

Antes de concretar el intercambio deberá inmovilizar los títulos comprometidos y afectarlos específicamente al resultado de la oferta y las acciones se entregarán con todos sus derechos.

La documentación establece además qué ocurrirá con los derechos económicos asociados con las acciones que sean presentadas.

Los títulos adquiridos por Antonio serán transferidos junto con todos los derechos que otorguen, incluidos los políticos y los económicos.

El oferente tendrá derecho a cobrar aquellos que hubieran sido declarados antes del inicio del plazo de la oferta pero permanecieran impagos, así como los que eventualmente fueran declarados después de iniciado ese período.

Los pasos regulatorios que faltan

El acuerdo entre los hermanos y el anuncio de la oferta no significan que el cambio ya esté consumado ya que la OPA voluntaria y el canje están sujetos a la autorización formal previa de la CNV.

Antonio deberá presentar ante el organismo la solicitud correspondiente junto con el prospecto definitivo en donde tendrá que desarrollar las condiciones completas de la operación y los criterios utilizados para determinar tanto el precio ofrecido por Boldt como la valuación aplicada a las acciones de B-Gaming.

Una vez cumplidas las instancias necesarias, la oferta estará abierta durante 10 días hábiles y los accionistas podrán participar entre las 11 y las 15 horas de cada una de esas jornadas.

Después del vencimiento no se recibirán nuevas aceptaciones, salvo que Antonio decida prorrogar el período.

La primera oferta tampoco representa necesariamente el último movimiento sobre el capital de Boldt.

Antonio anticipó que, si se concreta la operación y adquiere formalmente el control, procederá posteriormente a lanzar una OPA obligatoria.

Al mismo tiempo, el empresario dejó expresamente asentado que "no tiene intención de retirar a la Sociedad del régimen de la oferta pública", tal como establece el anuncio.

También descartó formular una declaración unilateral de adquisición de acciones, realizar una oferta pública por retiro o impulsar "fusiones u otras operaciones societarias de relevancia" que involucren a Boldt.