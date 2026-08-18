La petrolera británica Harbour Energy crea una nueva empresa para crecer en Vaca Muerta

La compañía acaba de poner en marcha MA Energía para explotar hidrocarburos y controlar participaciones en otros negocios del sector

La petrolera británica Harbour Energy, que se convirtió en uno de los jugadores relevantes del mercado local después de comprar los activos internacionales de Wintershall Dea, acaba de constituir MA Energía S.A.U.

Se trata de una sociedad habilitada no solo para explorar y producir petróleo y gas, sino también para adquirir y administrar participaciones en otras compañías hidrocarburíferas.

El movimiento se conoce en momentos en que Harbour acelera su actividad en Vaca Muerta, mantiene una fuerte posición en el offshore de Tierra del Fuego y participa del proyecto que pretende convertir al gas argentino en GNL para exportarlo a gran escala.

MA Energía fue constituida mediante la escritura número 246 del 10 de agosto pasado, pero su creación apareció publicada este martes 18 en el Boletín Oficial.

Su único accionista es Wintershall Dea Argentina S.A., la histórica compañía cuyos activos internacionales de exploración y producción quedaron bajo el control de Harbour tras una gigantesca operación cerrada en 2024.

El dato más importante, sin embargo, no está en el capital inicial de apenas $30 millones, sino en las facultades que recibió la flamante empresa.

Según su estatuto, podrá realizar en el país, por cuenta propia, de terceros o asociada con otros jugadores, actividades de "exploración y/o explotación de hidrocarburos, sus subproductos y derivados".

También quedó habilitada para comprar y vender esos productos, importarlos, exportarlos, transportarlos y comercializarlos.

Una sociedad con facultades que van más allá de extraer petróleo y gas

Además, MA Energía podrá adquirir, mantener, administrar, gravar y vender acciones, cuotas y otras participaciones en sociedades, empresas o uniones transitorias dedicadas a la exploración, explotación, desarrollo y producción de yacimientos de petróleo y gas.

La amplitud del objeto permite que la sociedad sea utilizada directamente para negocios hidrocarburíferos y, al mismo tiempo, como vehículo para mantener inversiones y participaciones en otros proyectos del sector.

Ese punto abre diferentes posibilidades sobre su futura utilización dentro del grupo, aunque por ahora no existe documentación pública que permita afirmar que Harbour decidió transferirle concesiones, yacimientos o participaciones actualmente en manos de Wintershall Dea Argentina, ni tampoco fue anunciada una adquisición que vaya a canalizarse mediante MA Energía.

Lo que sí muestra el estatuto es que la nueva empresa fue preparada para disponer de un margen de acción amplio dentro del negocio energético argentino.

Tendrá una duración de 99 años y un capital dividido en 30 millones de acciones de un peso, mientras que su sede quedó fijada en Carlos M. Della Paolera 261, piso 14, en la Ciudad de Buenos Aires, el mismo domicilio declarado por Wintershall Dea Argentina.

Quiénes están detrás de la nueva sociedad

La identidad de quienes quedaron al frente aporta otra señal sobre el lugar que puede ocupar dentro de la organización, ya que tres ejecutivos de Harbour aparecen detrás del nuevo vehículo.

El presidente de MA Energía será Mariano Javier Cancelo y el directorio se completa con:

Mariano D'Agostino

Natan Battisti

Los tres están directamente relacionados con la conducción del negocio argentino de Harbour.

Cancelo ocupa responsabilidades en producción y desarrollo y arrastra una extensa trayectoria dentro de la antigua Wintershall.

Además, participó en representación de Harbour de iniciativas vinculadas con algunos de los proyectos energéticos que pueden modificar el perfil exportador argentino.

D'Agostino desarrolla funciones vinculadas con marketing y comercialización, mientras que Battisti forma parte de la estructura financiera de las operaciones locales.

La elección de ese directorio muestra que MA Energía quedó vinculada operativamente con el management que administra los intereses de Harbour en el país.

Una operación con antecedentes cercanos

Para entender por qué la nueva sociedad aparece formalmente debajo de Wintershall Dea Argentina hay que retroceder hasta la multimillonaria adquisición que transformó a la petrolera británica.

La operación se concretó en septiembre de 2024 por u$s11.200 millones, monto que desembolsó Harbour para completar la compra de la mayor parte del negocio internacional de exploración y producción de Wintershall Dea.

La cartera adquirida había sido valuada, en términos de enterprise value, en ese monto y comprendía activos distribuidos en distintos mercados internacionales, incluida la Argentina.

La transacción cambió radicalmente la escala de Harbour y le permitió quedarse de una sola vez con participaciones en algunos de los principales desarrollos argentinos de petróleo y gas.

Pero la operación global no implicó que desaparecieran inmediatamente las estructuras societarias mediante las cuales Wintershall Dea poseía esos activos.

La firma continuó existiendo jurídicamente en el país y siguió figurando posteriormente en documentación oficial relacionada con permisos y concesiones locales.

Ahora esa misma sociedad aparece como accionista único de MA Energía y su creación ocurre cuando Harbour ya dejó atrás la primera etapa de integración de los activos adquiridos y concentra sus esfuerzos en aumentar el valor y la producción de su cartera argentina.

Un negocio que ya produce 74.000 barriles diarios

Durante el primer semestre de este 2026, Harbour obtuvo en la Argentina una producción de aproximadamente 74.000 barriles equivalentes de petróleo por día, frente a unos 73.000 del mismo período anterior.

La dimensión futura de la cartera es todavía mayor si se tiene en cuenta que la compañía contabiliza alrededor de 266 millones de barriles equivalentes de reservas 2P —probadas y probables— y unos 722 millones de barriles equivalentes de recursos contingentes 2C vinculados con sus negocios argentinos.

Harbour considera al país una operación de larga vida con posibilidades materiales de crecimiento y ubica la mayor parte de ese potencial distribuida entre Vaca Muerta y el offshore austral, dos de las regiones que concentran las principales inversiones energéticas de la Argentina.

Nueva apuesta que apunta a 2027

En Aguada Pichana Este, uno de los grandes bloques gasíferos de Vaca Muerta, Harbour posee aproximadamente 22,5% de un área que es operada por TotalEnergies.

Durante el primer semestre fueron conectados nueve nuevos pozos de gas, parte del desarrollo destinado a sostener y ampliar la producción de uno de los activos centrales de su cartera local.

Además, Harbour mantiene alrededor de 24,7% de San Roque, donde avanza el desarrollo de recursos de petróleo de Vaca Muerta y con la primera fase que tiene como horizonte comenzar durante 2027.

Su tercera gran posición se encuentra en la concesión offshore CMA-1, frente a Tierra del Fuego, de la que posee el 37,5% del total y comparte el negocio con TotalEnergies y Pan American Energy.

Dentro de esa concesión se encuentra Fénix, uno de los desarrollos gasíferos offshore más importantes incorporados recientemente al sistema energético argentino.

Sin embargo, Harbour incorporó después de su desembarco otro negocio que puede modificar especialmente el destino de su producción gasífera.

El proyecto que busca sacar el gas de Vaca Muerta al mundo

Harbour posee 15% de Southern Energy, la compañía que desarrolla uno de los grandes proyectos argentinos de exportación de gas natural licuado.

El consorcio está integrado además por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía y Golar LNG y utilizará buques flotantes de licuefacción para procesar gas y exportarlo.

El plan contempla alcanzar una capacidad cercana a 6 millones de toneladas anuales de GNL y prevé comenzar las operaciones hacia fines de 2027.

Southern Energy consiguió además su incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Para Harbour, el proyecto agrega una pieza que excede la producción de hidrocarburos: abre una vía para conectar el enorme potencial gasífero argentino con compradores internacionales. En lugar de depender exclusivamente del mercado doméstico, una parte del gas podrá transformarse en GNL y comercializarse en el exterior.

La vinculación con la nueva sociedad vuelve a aparecer a través de Cancelo, el flamante presidente de MA Energía, quien ya intervino como representante de Harbour en encuentros relacionados con Southern Energy.