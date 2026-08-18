La crisis de SanCor escala y amenaza con arrastrar a toda la industria láctea

El gremio advierte que se quedó sin recursos para asistir a los trabajadores y anticipa una ofensiva que puede involucrar a todo el sector lácteo

La crisis de SanCor amenaza con saltar definitivamente los límites de la histórica cooperativa y convertirse en un problema para toda la industria láctea.

ATILRA, el gremio que representa a sus trabajadores, anunció este martes 18 de agosto que agotó los recursos propios que destinaba a sostener a las familias afectadas y advirtió que está dispuesto a avanzar con marchas, manifestaciones y acciones sindicales junto con empleados del resto de la actividad.

La advertencia aparece cuando 10 grupos ya compraron los pliegos para participar del proceso por los activos de SanCor y, según revela el propio sindicato, algunos de esos potenciales compradores están utilizando este tiempo para "tejer sus respectivas alianzas".

"No permaneceremos de brazos cruzados", avisó el Consejo Directivo Nacional de ATILRA en el comunicado al que tuvo acceso este medio.

La organización habla de "marchar, manifestarnos y peticionar" y, fundamentalmente, introduce una definición que lleva el conflicto a otra dimensión: plantea realizar acciones "con el conjunto de las y los trabajadores de toda la actividad".

Por ahora no existe un paro nacional convocado, ni fueron anunciadas fechas o modalidades para las protestas pero la posibilidad de involucrar al resto de los trabajadores lácteos significa que una crisis hasta ahora concentrada en SanCor podría comenzar a afectar a un negocio en el que participan Mastellone-La Serenísima, Saputo, Milkaut, Adecoagro, Punta del Agua, Williner y Elcor-La Tonadita, además de decenas de compañías medianas y pequeñas.

De hecho, en octubre de 2021, en medio de otra discusión por el futuro de SanCor, ATILRA lanzó un paro total de actividades en las industrias lácteas del país pero la medida fue interrumpida después de que el entonces Ministerio de Trabajo dictara la conciliación obligatoria.

Cinco años después, SanCor ya está quebrada y el escenario es completamente diferente, aunque el sindicato vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de utilizar su capacidad de acción sobre toda la actividad para destrabar el futuro de la compañía.

Sin dinero para contener a los trabajadores

El punto de quiebre aparece en una definición que ATILRA no había formulado con esta contundencia en esta etapa de la crisis.

Durante todo este tiempo, asegura haber destinado fondos propios a asistir a los empleados que quedaron atrapados entre la caída de la actividad, los salarios adeudados y la incertidumbre sobre su futuro laboral.

"ATILRA brindó contención y asistencia solidaria que hoy se encuentra agotada", señala el documento.

A continuación sostiene que los trabajadores están "a las puertas del hambre, la desesperación, el descontrol y la anarquía".

La organización incluye dentro del problema a quienes permanecen sin ocupación efectiva y también a empleados que aceptaron el Retiro Voluntario Anticipado, pero siguen esperando la liquidación para cobrar sus acreencias.

También denuncia que parte de ese personal fue excluido de la cobertura asistencial de la obra social sindical por una decisión de la Superintendencia de Servicios de Salud.

El sindicato ubica el inicio del reclamo nueve años atrás y asegura que nunca terminó de normalizarse y que los problemas continuaron profundizándose hasta el derrumbe definitivo de la cooperativa.

Los grupos que permanecen como interesados

Del otro lado de esa urgencia se mantiene el interés empresario por los activos de SanCor, con 10 posibles compradores de pliegos que conforman un grupo muy heterogéneo.

Entre ellos se encuentran:

SanCor Seguros

PDA-Punta del Agua

Milkaut

L3N , vinculada con Adecoagro

, vinculada con Adecoagro Jewell Especialidades , relacionada con Ceibos Group

, relacionada con Ceibos Group Finanzas y Gestión

Fidulac

Failar-La Tarantela

Elcor-La Tonadita

Alimentos Fransro

La lista reúne competidores directos del negocio lácteo con inversores provenientes de otras actividades.

Comprar un pliego, sin embargo, no equivale a haber realizado una oferta vinculante ni asegura que los diez participantes lleguen hasta el final.

Precisamente allí aparece una de las revelaciones más interesantes del comunicado sindical ya que ATILRA dice comprender los tiempos que necesitan los oferentes para "tejer sus respectivas alianzas". La frase deja una pista sobre lo que está ocurriendo mientras el proceso permanece sin definición: los 10 nombres conocidos pueden no ser los mismos que finalmente compitan cuando llegue el momento de poner las propuestas sobre la mesa.

La posibilidad tiene lógica económica ya que no todos los interesados poseen el mismo músculo financiero, capacidad industrial ni estrategia. Algunos pueden querer una fábrica determinada; otros, varias unidades; y también existen jugadores para los cuales el valor puede estar en las marcas o en la posibilidad de reconstruir una operación de mayor escala.

Una asociación permitiría combinar capital, capacidad productiva, conocimiento comercial o intereses complementarios.

ATILRA introduce inmediatamente después otra frase que eleva la temperatura al hablar de sectores que, según sostiene, "especulan con el hambre y la necesidad" y buscan impedir que el proceso continúe.

Lo significativo es que el gremio empieza a diferenciar entre quienes necesitan tiempo para construir una propuesta y aquellos a quienes responsabiliza por intentar demorar una salida.

El mensaje también apunta a los futuros compradores

La ofensiva tiene, además, otro destinatario que son los grupos que estudian quedarse con los activos que no sólo deberán calcular cuánto invertir, qué plantas les interesan o qué valor comercial conservan las marcas sino que también deberán resolver cómo volver a producir.

Para ATILRA, la prioridad es que la liquidación termine en manos capaces de reactivar instalaciones y generar "ocupación efectiva". Eso coloca al empleo dentro de la discusión empresaria que viene a pesar de que no todos los proyectos necesariamente necesitarán la misma cantidad de trabajadores.

El sindicato, sin embargo, acaba de anticipar que utilizará su capacidad de presión para que el resultado no se limite a una realización de bienes destinada exclusivamente a pagar acreedores.