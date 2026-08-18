Es uno de los activos inmobiliarios más reconocidos de Alfredo Coto y quedó en el radar de operadores del negocio de centros comerciales

Uno de los activos más emblemáticos del grupo Coto comenzó a generar movimientos en el mercado inmobiliario y podría terminar cambiando de manos.

Se trata del Shopping Spinetto, el histórico complejo del barrio porteño de Balvanera que integra desde hace más de dos décadas el patrimonio de la familia de Alfredo Coto y que combina la presencia de un hipermercado de la cadena con locales comerciales, gastronomía, estacionamiento y otros servicios.

Según pudo saber iProfesional de fuentes del mercado, operadores vinculados con el negocio de los centros comerciales comenzaron a mostrar interés por el inmueble y hasta habrían existido consultas para conocer su situación.

Por ahora, sin embargo, no existe confirmación de que Coto haya decidido vender el Spinetto ni de que se encuentre desarrollando un proceso formal para buscar comprador.

Tampoco trascendió la contratación de un banco, asesor financiero o inmobiliaria para conducir una operación ya que desde la cadena prefirieron no hacer declaraciones.

Lo que sí comenzó a circular entre jugadores del sector es el interés por un activo que, por ubicación, dimensiones y características, resulta difícil de replicar dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

De avanzar hacia una negociación, podría transformarse en una de las operaciones inmobiliarias más importantes protagonizadas por el grupo durante los últimos años.

Por qué el Spinetto genera interés

El complejo se encuentra en la zona de Moreno y Pichincha, en Balvanera, dentro de un área de alta densidad poblacional y con fuerte circulación.

Una de sus principales ventajas es que posee un supermercado Coto como ancla, una característica que asegura un flujo de consumidores independientemente del desempeño de los restantes locales del paseo.

Pero el interés que despierta el inmueble va más allá de su funcionamiento actual ya que en el mercado consideran que existe margen para una eventual reconversión del complejo, especialmente mediante una mayor incorporación de propuestas gastronómicas, entretenimiento, servicios y experiencias que complementen la oferta tradicional de locales.

Se trata de una tendencia que atraviesa desde hace varios años al negocio de los centros comerciales frente al avance del comercio electrónico y los cambios en los hábitos de consumo.

Por eso, los shoppings dejaron de depender exclusivamente de la venta de productos y comenzaron a competir por el tiempo que los consumidores permanecen dentro de sus instalaciones.

En ese escenario, gastronomía, entretenimiento, servicios y propuestas recreativas adquirieron un peso cada vez mayor.

El Spinetto cuenta, además, con una particularidad que aumenta su atractivo ya que su historia está directamente vinculada con el desarrollo comercial de Buenos Aires.

De mercado porteño al shopping de la zona sur

El actual centro comercial ocupa el predio donde funcionó el antiguo Mercado Ciudad de Buenos Aires, conocido popularmente como Mercado Spinetto.

El establecimiento fue inaugurado hacia fines del siglo XIX y durante décadas constituyó uno de los grandes centros de abastecimiento de la Capital Federal.

Su estructura sobrevivió a las transformaciones que atravesó el barrio y posteriormente fue reconvertida para usos comerciales hasta adoptar su configuración actual.

Coto incorporó el complejo a su estrategia inmobiliaria y comercial y terminó convirtiéndolo en uno de los establecimientos más reconocibles de la compañía.

La propia cadena continúa identificando al Spinetto como parte de su negocio de centros comerciales, junto con los complejos de Temperley y Estación Recoleta.

Por eso, un eventual cambio de propietario tendría una dimensión que excedería la compraventa de un inmueble ya que también implicaría desprenderse de uno de los activos que acompañaron la expansión del grupo durante buena parte de su historia reciente.

El imperio que construyó Don Alfredo

La posible operación aparece además en un momento particular para Coto, la marca creada por Alfredo Coto, que se convirtió en una de las mayores compañías supermercadistas de capital argentino y desarrolló una estructura que excede ampliamente el negocio de las góndolas.

Su crecimiento estuvo acompañado por inversiones en logística, producción de alimentos, frigoríficos, centros de distribución y activos inmobiliarios.

Ese modelo permitió integrar distintas etapas del negocio y, al mismo tiempo, acumular un importante patrimonio de propiedades vinculadas con sus establecimientos comerciales.

En los últimos meses, sin embargo, la compañía volvió a ocupar un lugar central en el mapa del supermercadismo argentino por dos movimientos diferentes.

Uno fue su participación en la carrera por Carrefour Argentina y el otro por una estrategia propia de expansión mediante un formato de tiendas mucho más pequeñas que sus supermercados e hipermercados tradicionales.

Ambos movimientos muestran que Coto continúa buscando alternativas para ganar escala, aunque por caminos diferentes.

La apuesta por el formato "Cotito"

El grupo puso en marcha un formato de proximidad que rápidamente empezó a ser conocido como "Cotito", una versión mucho más compacta que sus supermercados tradicionales y con un fuerte componente de automatización.

La primera experiencia funciona también en Balvanera, en México y Pichincha, a pocas cuadras del Spinetto, sobre una sucursal que fue reconvertida: buena parte del inmueble pasó a utilizarse para la logística de Coto Digital y una superficie menor quedó destinada a la tienda física de cercanía.

El modelo incorpora cajas de autoservicio y una oferta más acotada, pensada para compras rápidas y de reposición.

El plan de Coto es utilizar el formato como plataforma para nuevas aperturas, con establecimientos más pequeños que le permitan ingresar en ubicaciones donde las dimensiones y los costos de un supermercado convencional hacen más difícil desembarcar.

De los supermercados a denuncias en Estados Unidos

La relación de los Coto con el negocio inmobiliario tampoco termina en la Argentina.

La familia avanzó durante los últimos años sobre el segmento de propiedades de lujo en Estados Unidos a través de G&G Business Developments, compañía encabezada por Germán Coto, hijo de Alfredo Coto.

Su proyecto más ambicioso es Aston Martin Residences, una torre residencial levantada en 300 Biscayne Boulevard Way, en Miami.

El desarrollo posee 66 pisos y 391 unidades y representó el desembarco de la marca británica Aston Martin en el negocio de las residencias de lujo.

Pero el edificio quedó durante este año en medio de dos disputas judiciales que abrieron un frente inesperado para el negocio inmobiliario de la familia.

El primer conflicto tomó estado público a comienzos de este año cuando la asociación de propietarios de Aston Martin Residences presentó una demanda en la justicia de Miami-Dade contra Germán Coto, sociedades vinculadas al desarrollo y otros demandados.

La presentación contiene acusaciones sobre el manejo de fondos de la asociación y contratos celebrados durante el período en el que el desarrollador controlaba la administración del edificio. La demanda reclama al menos u$s5 millones.

Se trata de acusaciones realizadas por los demandantes y no de hechos determinados por una sentencia judicial, una diferencia relevante debido a la gravedad de los planteos.

En abril pasado, la asociación inició otra demanda contra la sociedad desarrolladora, el constructor general, arquitectos, ingenieros y distintos contratistas que participaron de Aston Martin Residences. Esta vez, el planteo se concentró en supuestos problemas de diseño y construcción y entre las deficiencias denunciadas aparecen fisuras, filtraciones, corrosión y problemas relacionados con sectores de hormigón del edificio.

CBS Miami informó además que la desarrolladora comenzó a disputar judicialmente esas acusaciones.

La demanda involucra a Riverwalk East Developments, una sociedad vinculada con G&G Business Developments y Germán Coto, además de numerosas empresas que participaron de la obra.

Los dos litigios colocaron bajo presión al proyecto inmobiliario más conocido de la familia fuera de la Argentina, aunque por ahora las acusaciones continúan siendo materia de discusión judicial.