Ricardito, la mítica golosina uruguaya que desembarca en Argentina

Tras ser rescatado en Uruguay, el emblemático bocadito de galletita, chocolate y merengue llega al mercado nacional gracias a Billiken

El mercado de las golosinas en el país suma un hito comercial con la llegada de un auténtico ícono del consumo masivo uruguayo. Tras haber atravesado un proceso de cierre y posterior rescate industrial en su país de origen, el legendario bocadito Ricardito, compuesto por una base de galletita, un generoso relleno de merengue y cobertura de chocolate desembarca formalmente en los kioscos argentinos.

La incorporación de este clásico dulce, que ahora también es apto para celíacos, responde a una estrategia de expansión regional que busca captar tanto al público nostálgico entre los miles de uruguayos radicados en nuestro país, como a los consumidores locales atraídos por los sabores tradicionales del Río de la Plata. De esta manera, el emblemático producto inicia una nueva etapa comercial que le permite desembarcar de forma masiva en el mercado nacional.

La alianza comercial detrás del desembarco en los kioscos

La llegada de la golosina a las góndolas locales se concreta a través de una alianza de licenciamiento con Billiken, la histórica marca de golosinas que forma parte del portfolio de Arcor. La empresa argentina asumió la distribución y comercialización del producto en todo el territorio nacional, aprovechando su extensa red de logística en el canal minorista y de autoservicios.

Ricardito, la golosina con corazón de merengue que llega a Argentina.

Para mantener la fidelidad con los consumidores que ya conocen la propuesta, la comercialización respeta las características originales que convirtieron al bocadito en un fenómeno popular:

Base crocante: una galletita firme que sirve de soporte para la estructura del dulce.

Relleno característico: una abundante capa de merengue de textura suave y esponjosa.

Cobertura: baño de repostería a base de chocolate que recubre la totalidad del bocado.

Presentación: empaquetado individual diseñado para la venta al paso en kioscos y comercios de cercanía.

El rescate de una marca histórica y su expansión regional

La historia reciente de este producto estuvo marcada por un giro decisivo en su estructura empresarial. En mayo de 2023, la multinacional Bimbo —propietaria de la firma Ricard— decidió cerrar su planta en Montevideo y discontinuar la elaboración del dulce, lo que generó un fuerte impacto mediático y el lamento de miles de fanáticos en el país vecino.

Poco tiempo después, la empresa uruguaya Haas adquirió los derechos de la marca y las recetas originales para reactivar la producción en territorio charrúa. Tras consolidar el regreso del dulce a las góndolas uruguayas, la firma impulsó el plan de internacionalización que hoy se materializa con su arribo a la Argentina de la mano de Billiken, marcando un nuevo capítulo en la historia de la repostería regional.