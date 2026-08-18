Aceleró una profunda reorganización por la que cedió y puso en venta campos y acordó con YPF un intercambio que fortalece su posición en dos bloques

En apenas unos meses, Pluspetrol casi terminó de redibujar su mapa petrolero en la Argentina, avanzando con la salida de varios yacimientos, cerrando ventas por cifras millonarias, acordando nuevas transferencias y modificando su portafolio en Vaca Muerta mediante una operación con YPF que involucra activos valuados preliminarmente en u$s232 millones.

Los movimientos, que aparecen detallados en los estados financieros correspondientes al primer semestre de 2026 que la petrolera acaba de enviar a la Comisión Nacional de Valores (CNV), permiten reconstruir una estrategia que va bastante más allá de una sucesión de compraventas.

Los datos revelan que Pluspetrol está desprendiéndose de participaciones que perdieron peso relativo dentro de su negocio y, al mismo tiempo, reforzando su exposición sobre áreas del principal desarrollo no convencional del país.

El proceso ocurre después de una de las operaciones más importantes de su historia reciente con la adquisición de los activos argentinos de ExxonMobil.

Se trata de una transacción para la cual recibió financiamiento de su controlante y que amplió sustancialmente su presencia en Vaca Muerta.

El propio balance revela que en diciembre de 2024 se habían firmado préstamos vinculados a esa compra por más de u$s1.700 millones

Pluspetrol ordena su nuevo mapa de negocios

Una de las piezas centrales del reordenamiento es el acuerdo firmado con YPF el 22 de enero pasado con un esquema original que establecía que Pluspetrol recibiría el 44,44% de Vaca Muerta Inversiones S.A.U., sociedad de la petrolera estatal que posee una participación del 45% en La Escalonada y Rincón La Ceniza.

A cambio, entregaría su 50% en Las Tacanas, Aguada Villanueva y Meseta Esperanza.

Pero el negocio evolucionó y el 30 de abril pasado, Pluspetrol, YPF y Vaca Muerta Inversiones modificaron el convenio.

Pluspetrol transfirió sus participaciones en las áreas comprometidas y quedó habilitada, sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones, para adquirir un 20% de participación en los contratos de Unión Transitoria y acuerdos de operación conjunta correspondientes a La Escalonada y Rincón La Ceniza, en lugar de recibir las acciones previstas originalmente.

Si esas condiciones no se cumplen, o si Pluspetrol así lo decide, permanece la alternativa de adquirir las acciones.

La dimensión económica de la operación aparece ahora por primera vez con claridad en los estados financieros en donde se informa que la empresa realizó una medición preliminar del valor razonable de las áreas entregadas a YPF y las ubicó en u$s232 millones.

Ese valor deberá recalcularse cuando se produzca el cierre definitivo, además de que la operación tuvo un impacto relevante sobre el resultado de la petrolera ya que reconoció una ganancia de u$s92,1 millones derivada de esa valuación.

También contabilizó un activo por US$252 millones correspondiente a la participación que deberá recibir de YPF y otros pagos asociados al intercambio.

Intercambio con YPF: un dato que ayuda a dimensionar el cambio

El intercambio con YPF no es un movimiento aislado si se tiene en cuenta que tres meses después del acuerdo original, Pluspetrol abrió otro frente de desinversión.

El 30 de abril firmó con Pecom Servicios Energía y San Benito Upstream la transferencia del 100% de sus derechos y obligaciones en cuatro activos.

Dos están ubicados en Mendoza: CNQ-7 Gobernador Ayala y Jagüel Casa de Piedra. Los otros dos se encuentran en La Pampa: Gobernador Ayala III y CNQ-7A.

Pecom entregó u$s53,3 millones como depósito de garantía, que serán imputados como parte del precio cuando se concrete el cierre.

Pluspetrol anticipó en sus estados financieros que espera obtener un resultado positivo con la operación, aunque todavía no puede calcularlo debido al mecanismo de ajuste del precio y a la evolución de las cotizaciones de los hidrocarburos.

Más ventas y ganancias potenciales

El desprendimiento de activos también alcanza a otros dos campos.

El 20 de marzo, Pluspetrol llegó a un acuerdo con JPM Energía para vender el 80% que posee en Los Toldos I Sur y el 50% de Pampa de las Yeguas I, donde además actúa como operador.

En este caso, el balance aporta que la empresa calcula que ambas operaciones podrían dejarle una ganancia aproximada de u$s29 millones, antes de impuestos y eventuales ajustes del precio.

Un negocio que ya le permitió recaudar

Mientras algunas operaciones continúan abiertas, otra parte de la reorganización ya se convirtió en ingresos millonarios.

Pluspetrol Cuenca Neuquina había aceptado en noviembre de 2025 una oferta de Continental Resources Argentina para desprenderse del 90% de Los Toldos II Oeste, en Neuquén.

Después de obtener la aprobación provincial, la venta quedó en condiciones de ejecutarse y la compañía había reconocido un resultado por venta de u$s99 millones y, al cierre de 2025, mantenía registrado un crédito de u$s207 millones.

El cierre formal se produjo el 24 de enero de este año cuando Continental pagó el precio base más el ajuste acordado y Pluspetrol terminó percibiendo u$s202 millones.

La secuencia permite observar que la compañía está convirtiendo parte de su portafolio en liquidez mientras modifica la composición de sus activos petroleros, proceso que comenzó en 2025 al vender a GeoPark el 100% de Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste, además de una concesión de transporte vinculada por un precio base de u$s115 millones.

Infraestructura para exportar desde Vaca Muerta

Mientras reduce posiciones en determinados campos, Pluspetrol se comprometió con uno de los proyectos de infraestructura destinados a acompañar el crecimiento de Vaca Muerta.

El 10 de junio firmó, junto con otros productores, acuerdos comerciales con Transportadora de Gas del Sur (TGS) relacionados con el Proyecto Integral NGLs que incluyen compromisos sobre volúmenes de gas.

La infraestructura contempla un gasoducto de aproximadamente 100 kilómetros, nuevas instalaciones de procesamiento en Tratayén con capacidad estimada de 43 millones de metros cúbicos diarios y un ducto de 577 kilómetros entre Neuquén y Bahía Blanca.

En el destino final se proyectan una planta de fraccionamiento, instalaciones de almacenamiento y obras complementarias en la terminal marítima destinadas a respaldar las exportaciones.

Un balance que muestra el tamaño de la transformación

El reordenamiento coincide con un fuerte salto de los números de Pluspetrol que durante los primeros seis meses de este 2026, registró ingresos por $1,188 billones, frente a $538.034 millones del mismo período del año anterior.

El resultado neto pasó de una pérdida de $45.468 millones en el primer semestre de 2025 a una ganancia de $253.725 millones este año.

La compañía cerró con activos por casi $8,98 billones, un patrimonio de $3,13 billones y pasivos por aproximadamente $5,85 billones.

Parte de la explicación del salto de las ganancias está precisamente vinculada con esta reorganización: el intercambio de activos con YPF generó el reconocimiento contable de los u$s92,1 millones mencionados anteriormente.

Pero la transformación también tiene un componente financiero ya que para concretar la compra de ExxonMobil Exploration Argentina, recibió de su controlante dos préstamos que originalmente sumaban u$s1.753 millones.

En paralelo, la petrolera continúa recurriendo al mercado de capitales y al financiamiento bancario y al 30 de junio pasado había utilizado completamente los fondos obtenidos mediante las ON de las Clases 1 a 6, mientras que los recursos de la Clase 7 todavía estaban pendientes de aplicación.

Entre los destinos previstos figuran inversiones en activos argentinos, refinanciación de deuda, capital de trabajo y eventualmente adquisiciones de empresas.

Además, Pluspetrol Cuenca Neuquina tomó en julio dos prefinanciaciones de exportaciones por u$s40 millones cada una y canceló otros dos préstamos por un total de u$s50 millones.