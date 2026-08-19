Este influencer argentino sacó un nuevo alfajor con relleno inédito y este es su precio

El youtuber Benja Calero, que tiene una comunidad de 28 millones de seguidores, lanzó al mercado su más reciente creación del mundo de las golosinas

El mercado de los alfajores en la Argentina vive una transformación histórica marcada por la irrupción de las nuevas tendencias de consumo. En un segmento donde antes reinaban de forma exclusiva las grandes marcas industriales de tradición centenaria, hoy el escenario se volvió notablemente competitivo con la llegada de las propuestas de autor y las marcas creadas por estrellas del mundo digital, tal como ocurrió en su momento con la línea del streamer Spreen. En este contexto, el reconocido creador de contenido y youtuber argentino Benja Calero —quien cosecha una masiva comunidad de más de 28 millones de seguidores— volvió a marcar agenda al presentar la última adición de su firma DOU.

Bajo la premisa de ofrecer productos pensados para los fanáticos de los sabores intensos y la textura crocante, la marca anunció la salida oficial al mercado del "DOU NT", un alfajor de 70 gramos diseñado con un relleno inédito dentro de su catálogo: una cremosa pasta sabor avellana. "El tercer sabor por fin salió del laboratorio: relleno sabor avellana bien cremoso que se desborda y un baño de repostería con leche que cruje en cada mordida. Lo probás una vez y ya no hay vuelta atrás", celebraron desde los canales oficiales de la golosina al anunciar el lanzamiento.

Dou NT, el nuevo alfajor de Benja Calero: cómo comprar y precio

En lo que respecta a los valores de comercialización, la firma habilitó la venta directa a través de su tienda web oficial (DOU Foods), donde la caja de 12 unidades tiene un precio de $18.990, al tiempo que ya puso a disposición canales de atención vía WhatsApp para el abastecimiento mayorista en kioscos, almacenes y distribuidores de todo el país.

El nuevo alfajor Dou NT de Benja Calero, relleno de pasta de avellanas

Alfajores Dou: cuáles son las tres variedades de Benja Calero

Con la llegada del sabor a avellanas, la línea de golosinas impulsada por el influencer completó su trilogía de productos en el mercado de consumo masivo: