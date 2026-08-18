El mejora alfajor del mundo según el Mundial de Alfajores 2026 es argentino y de fruta

En los últimos años, los festivales, certámenes y ferias dedicados a la gastronomía han ganado un lugar de privilegio en el calendario cultural argentino, y las competencias enfocadas en el alfajor se convirtieron en un verdadero fenómeno de masas. Sin embargo, el Campeonato Mundial del Alfajor ha logrado consolidarse con un prestigio distintivo gracias a su proyección internacional, convocando en cada edición no solo a productores de todas las provincias argentinas, sino también a firmas de países de la región y del resto del mundo que buscan medir la calidad de sus elaboraciones en torno a este ícono de la identidad nacional.

La quinta edición del certamen, celebrada este último fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires, sorprendió a especialistas y fanáticos con un resultado histórico. En un mercado donde históricamente el reinado indiscutido del alfajor ha estado dominado por las coberturas de chocolate amargo y los rellenos abundantes de dulce de leche, la máxima distinción de la gastronomía alfajorera fue a parar, de manera inesperada, a la categoría frutal. El galardón supremo como Campeón Mundial fue conquistado por la marca catamarqueña Alfajores El Rodeo, que deslumbró al jurado internacional con una receta artesanal única y de perfil gourmet.

El Rodeo, ganador del Mundial del Alfajor 2026 con su alfajor de dulce de higo

La creación ganadora de El Rodeo destaca por una lograda armonía de sabores de su tierra: cuenta con tapas de vainilla, está relleno con dulce de higo, coco en escamas, trozos de nuez y un sutil toque de dulce de leche, todo cubierto por un fino baño de glacé. El camino al título supremo comenzó con la obtención del primer puesto y la medalla de oro en la categoría "Mejor Relleno de Fruta", lo que le otorgó el pase directo a la gran final entre los ganadores de cada rubro. En la instancia decisiva, la calidad de la masa, la textura de los frutos secos y el equilibrio del dulce de higo catamarqueño terminaron por coronarlo como el mejor alfajor del planeta.

El Rodeo, de Catamarca, ganó el premio al mejor alfajor del mundo en el Mundial 2026

Mundial del Alfajor 2026: El Rodeo, orgullo en Catamarca y con antecedentes de premios

La consagración generó un enorme orgullo en la provincia de Catamarca, cosechando felicitaciones oficiales y una gran repercusión. El propio gobernador provincial, Raúl Jalil, celebró el hito en sus redes sociales destacando la puesta en valor de la producción regional en una vidriera de alcance global: "Un merecido reconocimiento a su innovadora propuesta que combinó los sabores de nuestra tierra y conquistó al jurado". Asimismo, desde la Casa de Catamarca resaltaron la visibilidad internacional que este título le otorga al talento de los productores locales.

Para la firma El Rodeo, este premio mayor significa la consolidación de un camino de esfuerzo artesanal que ya registraba importantes reconocimientos en las ediciones anteriores del campeonato. La marca catamarqueña ya había cosechado tres medallas doradas entre los certámenes de 2023 y 2025, obteniendo distinciones en los rubros de Mejor Stand, Mejor Relleno de Fruta y Mejor Alfajor de Maicena, antes de dar el gran salto a la corona mundial en este 2026.

Todos los ganadores del Mundial del Alfajor 2026, categoría por categoría

A continuación, la nómina de las marcas que se quedaron con la medalla de oro en cada uno de los rubros evaluados por el jurado durante el 5° Campeonato Mundial del Alfajor: