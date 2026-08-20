Lejos de la tele, el nuevo negocio de Julieta Ortega en homenaje a Palito

La actriz, que actualmente es parte del streaming de Olga, empezó a comercializar productos que rinden tributo a la obra musical de su padre

El universo del espectáculo y las tendencias de moda se entrelazan en una iniciativa comercial que rinde tributo a Palito Ortega, uno de los iconos más grandes de la cultura popular argentina. Con la mirada puesta en revivir el acervo estético de una trayectoria de más de seis décadas, los hermanos Martín y Julieta Ortega emprendieron un proyecto digital pensado para transformar la memoria musical en piezas de uso cotidiano. Esta propuesta busca tender un puente afectivo entre las distintas generaciones de seguidores que crecieron con los grandes éxitos del Rey.

La iniciativa se distancia de la labor actoral y audiovisual tradicional de Julieta, para centrarse en una curaduría de objetos de colección, indumentaria y accesorios. A través del desarrollo de un portal de comercio electrónico oficial, la dupla de creadores apela a la nostalgia y al diseño vintage para reinterpretar afiches, imágenes de archivo y carátulas históricas, convirtiendo el acervo familiar en un fenómeno de consumo enfocado en la identidad nacional.

Colección retro y el diseño inspirado en una trayectoria histórica

La tienda virtual funciona como una plataforma donde la indumentaria urbana se fusiona con la estética gráfica de las décadas pasadas. Bajo la supervisión directa de Julieta y Martín Ortega, cada producto fue concebido respetando los códigos visuales de la época de oro del artista, adaptando el lenguaje gráfico de afiches y tapas de vinilos a moldes contemporáneos. La intención central del catálogo es permitir que los fanáticos lleven consigo un fragmento del ADN cultural de la música popular.

Dentro de las opciones disponibles en la plataforma, la oferta se estructura a través de prendas y accesorios de edición cuidada:

Línea de indumentaria retro : remeras de vestir, a $45.000 , que rinden homenaje a diferentes etapas artísticas, destacando modelos de remeras denominados "Internacional", "Impacto" y "Magnetismo", los cuales combinan retratos del cantante con tipografías de época.

Accesorios cotidianos: complementos utilitarios como el bolso de mano "Sabor a Nada", una pieza que toma como referencia el nombre de una de las composiciones más famosas del repertorio familiar y que tiene un costo de $25.000.

Remeras y bolsos de diseño, parte de los productos en homenaje a Palito Ortega.

Un homenaje familiar que busca conectar con nuevas generaciones

Para la dinastía artística, la puesta en marcha de este canal de ventas excede la faceta económica y se plantea como una muestra de gratitud hacia el público que acompañó la carrera de Ramón Ortega a lo largo del tiempo. Los mentores del proyecto señalan que la respuesta de los seguidores es el motor que sostiene la vigencia de la figura de su padre, por lo que cada artículo puesto a la venta busca mantener los estándares estéticos que caracterizaron su producción en el cine y la música.

Por el momento los productos pueden conseguirse mediante la web oficial www.palitoortegatienda.com y a través de la cuenta de Instagram @palitoortegatienda. El proyecto prevé expandir su catálogo de manera paulatina con nuevos lanzamientos temáticos y productos de edición limitada. Con este desarrollo, la familia logra canalizar el cariño masivo hacia el artista, permitiendo que tanto los admiradores de la primera hora como las audiencias más jóvenes encuentren una forma renovada de conectar con la historia de la música nacional.