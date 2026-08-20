El Gobierno licita las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. Cerealeras, operadores internacionales y grupos locales siguen el proceso

El Gobierno puso en marcha una de las privatizaciones más importantes de su programa económico y abrió formalmente la competencia por las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.

Los privados podrán disputar la concesión de las vías y los inmuebles aledaños de esos corredores y tendrán, además, la opción de comprar parte de las locomotoras y vagones actualmente en manos estatales.

La decisión fue oficializada por Luis Caputo mediante la Resolución 1350/2026 del Ministerio de Economía, publicada este jueves 20 de agosto en el Boletín Oficial.

La medida autoriza la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple 504/2-0004-LPU26 y aprueba los pliegos generales, técnicos y particulares para las tres líneas.

El llamado convierte en una competencia concreta el proceso iniciado por el Gobierno para ejecutar la privatización "total" de Belgrano Cargas y Logística mediante lo que los documentos oficiales definen como una "desintegración vertical" de la compañía.

Eso significa que no habrá un comprador que se lleve toda la empresa: el negocio fue separado en tres grandes unidades (material rodante; vías e inmuebles aledaños; y talleres).

Las vías serán concesionadas bajo el régimen de obra pública, mientras que los talleres tendrán contratos de uso y las locomotoras y vagones podrán ser vendidos.

Cuando los contratos hayan sido adjudicados y perfeccionados, llegará el último paso previsto por el Gobierno: la disolución y posterior liquidación de Belgrano Cargas y Logística.

Ferromex y las cerealeras que miran el negocio ferroviario

La apertura de los pliegos pone ahora el foco sobre quiénes estarán dispuestos a competir por los corredores.

Uno de los nombres internacionales que apareció durante el proceso es Ferromex, controlada por Grupo México y uno de los grandes operadores ferroviarios de cargas de América del Norte.

El grupo manifestó interés en el negocio argentino y llegó a trascender el análisis de un programa de inversiones de hasta u$s3.000 millones para modernizar la red.

Pero la privatización también atrajo a compañías que no necesitan convertirse necesariamente en operadores ferroviarios para tener un interés directo en el resultado.

Algunos de los principales generadores privados de carga del país vienen analizando el proceso:

Bunge

Cargill

Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA)

Aceitera General Deheza (AGD)

Louis Dreyfus Company (LDC)

También fue mencionado Roggio, grupo argentino con una extensa trayectoria en infraestructura y transporte.

Hasta la presentación de las propuestas, todos deben ser considerados potenciales candidatos y no oferentes confirmados.

Para las cerealeras hay una razón económica evidente para seguir de cerca la privatización: el ferrocarril permite transportar grandes volúmenes durante largas distancias y su eficiencia incide directamente sobre el costo de trasladar producción desde el interior hasta los puertos.

Qué se llevan los ganadores del Belgrano Cargas

El Estado no venderá las vías sino que las mantendrá bajo su propiedad y entregará su explotación mediante contratos de concesión.

El Belgrano, el San Martín y el Urquiza representan además tres negocios diferentes:

El primero atraviesa buena parte del norte argentino y conecta zonas agrícolas, industriales y mineras

El segundo constituye un corredor central para las cargas provenientes de Cuyo y la región central

provenientes de Cuyo y la región central El tercero recorre la Mesopotamia y tiene la particularidad de permitir conexiones con redes ferroviarias de países vecinos

Los adjudicatarios tendrán además la opción de comprar el lote de material rodante correspondiente a la línea obtenida.

Parte de las locomotoras y vagones podrá quedar así en manos de los futuros concesionarios, mientras que otros equipos serán vendidos mediante remates públicos.

El precio tampoco quedará enteramente librado a la negociación.

La normativa establece como valor mínimo de referencia la tasación del "valor venal" realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

El esquema permite al Gobierno separar la propiedad de la infraestructura de la explotación comercial y, al mismo tiempo, transferir al sector privado parte de los equipos necesarios para prestar el servicio.

El dinero de locomotoras y vagones tendrá un único destino

La Resolución 1350 incorpora una definición relevante sobre qué ocurrirá con el dinero obtenido por la venta del material ferroviario.

Belgrano Cargas y Logística deberá constituir un fideicomiso específico para administrar esos recursos.

Según estableció el Gobierno, el producido de las ventas tendrá como "destino único" el financiamiento y pago de las obras que queden a cargo de los concesionarios.

La decisión modifica el mecanismo establecido durante una etapa anterior de la privatización.

En 2025, Economía había instruido al Banco Nación para abrir una cuenta dentro del fideicomiso creado por el Decreto 976/2001.

Caputo dejó ahora sin efecto esa orden y dispuso una estructura exclusiva para administrar el dinero generado por los activos ferroviarios.

De esa forma, los recursos obtenidos por locomotoras y vagones no ingresarán a rentas generales: quedarán afectados a las inversiones sobre la infraestructura concesionada.

Caputo suma el RIGI para atraer grandes inversiones

El Gobierno agregó un incentivo adicional para ampliar la cantidad de potenciales participantes.

Los pliegos fueron preparados para que los adjudicatarios puedan acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, siempre que sus proyectos cumplan con los requisitos establecidos por la legislación.

La propia resolución señala que los futuros concesionarios podrán beneficiarse de los "incentivos, estabilidad, seguridad jurídica" y del sistema de protección de derechos adquiridos contemplados por el RIGI.

Economía también deja explícita la razón de esa decisión: considera que incorporar el régimen permitirá generar una "mayor concurrencia" y obtener "ofertas más competitivas".

Para los interesados significa la posibilidad de incorporar a sus proyectos los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios previstos por el régimen en momentos en que el estado de parte de la infraestructura obliga a contemplar desembolsos importantes para recuperar capacidad y mejorar las condiciones operativas.

La fecha clave para conocer a los candidatos

La competencia ya tiene calendario y los interesados podrán realizar consultas sobre los pliegos hasta el 28 de octubre a las 10.

Las ofertas deberán presentarse electrónicamente hasta las 9.59 del 11 de noviembre y la apertura se realizará ese mismo día a las 10.

El llamado tendrá difusión nacional e internacional durante diez días hábiles y se realizará a través de la plataforma CONTRAT.AR.

La apertura de noviembre permitirá conocer finalmente cuáles de los grupos que vienen estudiando la operación están dispuestos a comprometer capital.

Hasta entonces, Milei enfrenta una prueba decisiva para una de sus privatizaciones de mayor impacto empresario: conseguir que la competencia por las tres líneas transforme el interés que despertó el Belgrano Cargas en ofertas concretas para hacerse cargo de una parte estratégica del sistema ferroviario argentino.