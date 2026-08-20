Con materia prima en planta y cambio de dueño, la pyme láctea reactivó sus líneas. Proyecta volcar el 70% de sus quesos al mercado internacional

Si bien el sector lácteo atraviesa uno de sus momentos más complejos del último lustro, lo cierto es que las buenas noticias poco a poco comienzan a ganar presencia en un nicho comercial clave de la Argentina. En ese sentido, y tras más de seis meses de inactividad total y una prolongada cadena de conflictos gremiales, la empresa Sudamericana de Lácteos volvió a poner en marcha su planta industrial ubicada en la localidad santafesina de Díaz. Luego de cerrado un acuerdo con el gremio ATILRA y con foco en la elaboración de quesos, Pablo González, flamante dueño de la lechera, reactivó las instalaciones tras un proceso de puesta a punto que demandó más de 50 días de trabajos técnicos y gestiones burocráticas para regularizar la situación fiscal y financiera de la compañía.

En concreto, el reinicio operativo de Sudamericana de Lácteos quedó marcado por la llegada del primer camión con 30.000 litros de leche cruda. Dicha materia prima será destinada a la fabricación de un lote inicial de 10 toneladas de queso barra. Vale recordar que el establecimiento lechero, que pertenecía a Lácteos Servio, había dejado de operar a finales de enero.

Cómo se dio la vuelta de Sudamericana de Lácteos

La reapertura se produjo luego de concretarse el traspaso de la empresa a manos del ya mencionado empresario. En esta primera fase, la dirección proyecta elevar el procesamiento hasta alcanzar un piso de 100.000 litros diarios en 15 días.

"Después de seis meses de pura inactividad, hemos logrado poner todo a funcionar y formalmente comenzó a entrar leche en nuestro plan de 100.000 litros diarios", declaró González en las últimas horas.

En esta fase inicial, el plan contempla destinar la mayoría de la producción de quesos al mercado externo. Hoy por hoy, Sudamericana de Lácteos mantiene bajo su paraguas comercial el dominio de las marcas Sudamlac, Tambería Holandesa, Pensilvania y Tuca, por lo que las primeras partidas de quesos llegarán al mercado con esas etiquetas.

"Para nosotros es un gran paso simbólico. Este es el primer paso para llevar a cabo el plan que estaba previsto de antemano: fabricar, en primera instancia, queso barra, que tendrá como destino 70% mercado externo y el 30% el interno", precisó.

Sudamericana de Lácteos y el escenario de deudas y laboral

Previo al ingreso de la materia prima, la nueva administración debió destrabar exigencias administrativas. Esto es, la rectificación de recibos de sueldo, cambio de titularidad ante la IGJ, y la presentación de planes de regularización de deuda previsional ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para levantar embargos bancarios.

Al mismo tiempo, se destrabó un conflicto abierto con el gremio ATILRA. Se llegó a un acuerdo donde se estableció el pago en cuotas de los salarios adeudados durante seis meses de parate de la firma. El pasado 22 de julio se abonó la primera de seis cuotas y el segundo desembolso quedó fijado para el 23 de agosto.

El esquema temporario se encuadró bajo el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, eximiendo el pago de aportes patronales por tres meses. No habrá despidos, pero sí una reducción de la jornada al 75% con turnos rotativos para acompañar la elevación del procesamiento.

La crítica situación de Lácteos Verónica y un plan transitorio en Suardi

La situación de Lácteos Verónica sigue sin solución definitiva, pero surgen movimientos para reactivar parte de su estructura. La histórica firma santafesina atraviesa un escenario de parálisis que afecta a más de 600 trabajadores, con cesantías por goteo, más de 3.600 cheques rechazados y ocho meses de deuda salarial.

Por esos días, ATILRA negocia con la cordobesa COPALAC un contrato de producción a fasón para que vuelva a producir la planta de Suardi. El gremio anticipó que "los compañeros que se desempeñan en dicha planta serán convocados para incorporarse de manera progresiva".

"COPALAC SAS asumirá la responsabilidad solidaria en los términos del art. 30 LCT con respecto a las obligaciones laborales y del sistema de la seguridad social de todos los trabajadores que se desempeñen afectados al mencionado fasón", agregó la entidad.

"ATILRA deja constancia que no se trata de una solución de fondo sino parcial y transitoria, propiciando la reactivación de la mencionada planta, en aras del mantenimiento de los puestos de trabajo y la paz social laboral", concluyó el gremio.

El retorno de La Suipachense

En paralelo, La Suipachense también volvió a operar y se encamina a recuperar su posición en el mercado. Tras casi diez meses de parálisis, concurso y quiebra decretada, la firma busca regularizar su marcha luego de que el juez Leandro Julio Enríquez aprobara el alquiler de las instalaciones de Suipacha. En este tramo de agosto, la empresa opera con 55 empleados, pero la meta de Compañía Láctea Suipacha es alcanzar los 140 operarios.

Fuentes del sector señalaron a iProfesional que la empresa y ATILRA acordaron un esquema transitorio de media jornada para optimizar costos. Liderada por Pablo Asci, exCEO de Parmalat, la firma ya reactivó las líneas de empaquetado y secado. La arrendataria asumió tras el colapso patrimonial provocado por el grupo venezolano Maralac, exdueño que también hizo caer a la firma ARSA en Arenaza.

Actualmente, procesa 50.000 litros diarios de leche cruda (20% de su capacidad), pero la meta es llegar a 250.000 litros desde tambos del oeste bonaerense. La administración conservó las marcas La Suipachense y Lácteos Conosur, y apunta a volver a los puntos de venta con leche fluida en Tetra Brik y sachet.

Para más adelante, La Suipachense planea luego avanzar con yogures, postres, leche en polvo, manteca y quesos, priorizando comercios de cercanía y puntos de venta en Capital Federal y el conurbano bonaerense.