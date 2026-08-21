Lejos del fútbol, el nuevo negocio de Enzo Fernández y Valentina Cervantes

El mediocampista de la Selección Argentina y el Chelsea lanzó junto a su mujer una nueva marca de ropa. Qué venden y cuáles son los precios

Enzo Fernández, figura indiscutida de la Selección Argentina y referente del Chelsea en la Premier League, demostró que su éxito no se limita únicamente al desempeño sobre el césped. Junto a su pareja, Valentina Cervantes, lograron construir una marca personal que trasciende el ámbito deportivo, convirtiéndose en una dupla de alto impacto en redes sociales y en el mundo de los negocios. En los últimos meses, el matrimonio decidió dar un paso más allá en su faceta empresarial, apostando a un proyecto familiar que los vincula directamente con un rubro comercial de alta demanda en el mercado actual.

El proyecto que ambos decidieron encabezar se llama Twenty four y comercializa indumentaria lifestyle y accesorios para hombres, mujeres y niños. Aunque Enzo es quien concentra gran parte de la atención mediática por su carrera profesional en Europa, es Valentina Cervantes quien se convirtió el motor principal de esta nueva estructura de negocios. La joven demostró una notable capacidad para gestionar la imagen pública de la pareja, y ahora aplica esos mismos conocimientos para liderar un emprendimiento que ya dar que hablar.

La apuesta por la diversificación de ingresos es una tendencia creciente entre los deportistas de élite. En este caso, el nuevo emprendimiento no solo refleja una búsqueda de rentabilidad, sino también una estrategia de posicionamiento para Valentina, quien supo capitalizar su influencia digital para darle visibilidad a la nueva iniciativa. La pareja busca transformar su popularidad en un activo comercial sólido, capitalizando la atención que generan en cada uno de sus movimientos tanto en Argentina como en el exterior.

Precios y productos que se venden en Twenty four

Buzos con capucha: $149.000

Remeras (negro, blanco, celeste o gris): $69.000

Bermudas: $89.000

Pantalones: $119.000

Chaquetas: $139.000

Tops: $49.000

Shorts: $79.000

Buzos niños: $59.000

Remeras niños: $25.000

Medias: $14.900

Bolsos: $44.000

Enzo Fernández, como modelo de su propia marca de indumentaria.

Cómo conseguir la ropa de Enzo Fernández y Valentina Cervantes Los productos pueden adquirirse mediante la página web https://twentyfourshop.com/, aunque el principal canal de difusión es la cuenta de Instagram @tf24.twentyfour, que ya superó los 158 mil seguidores en casi tres meses desde su lanzamiento. En el portal de ventas detallan que se hacen envíos a toda Argentina -por ahora no hay al exterior- y destacan un descuento de 10% para aquellos que decidan pagar mediante transferencia bancaria en lugar de utilizar tarjeta de crédito.

Los negocios de futbolistas lejos de la cancha, una tendencia en ascenso

Cada vez es más usual que los jugadores más importantes del mundo diversifiquen sus inversiones. Lionel Messi tiene cadenas de hoteles, restaurantes, su propia indumentaria y hace un tiempo atrás se asoció con El Club de la Milanesa. En tanto, Lautaro Martínez, otra figura de la Selección Argentina, apostó por una colección de vinos y tiene un restaurant en Italia. Mientras que Licha Martínez se asoció con una marca japonesa para su propia colección de remeras.

Por su parte, Paulo Dybala, también campeón del mundo en Qatar 2022 hizo una millonaria inversión en el campo, tras la compra de estancia en su Córdoba natal. Mientras que Carlos Tevez, actual entrenador y ex mundialista con Argentina, también incursionó con un complejo de cancha de pádel, su otra pasión.