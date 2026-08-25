Operadores buscan más gastronomía, servicios y entretenimiento para aumentar la permanencia, clave ante el regreso de marcas.

Marcas internacionales como H&M, Mango y Armani Exchange desembarcan o regresan a Argentina, con planes de hasta 40 aperturas.

Los centros comerciales argentinos atraviesan una transformación en su propuesta comercial, con cambios tanto en la composición de las ventas como en la llegada de nuevas marcas internacionales. Mientras la indumentaria, el calzado y la marroquinería redujeron su participación dentro del negocio de los shoppings, crecieron categorías vinculadas con la gastronomía, el deporte, la perfumería y los servicios.

El proceso se desarrolla al mismo tiempo que distintas compañías internacionales retoman sus planes de expansión en el país. Mango, H&M, Superdry, Kiabi, Lucky Brand, Bestseller y Armani Exchange figuran entre las marcas que anunciaron desembarcos, regresos o nuevos planes de apertura en Argentina.

Los operadores de centros comerciales también modifican el uso de los espacios para incorporar propuestas que permitan ampliar el tiempo de permanencia de los visitantes. El objetivo es combinar locales comerciales con gastronomía, servicios, entretenimiento, gimnasios, instituciones educativas y otros usos.

El consumo en los shoppings ya no es lo que era hace cinco años

Los datos de la Encuesta Nacional de Centros de Compras del INDEC muestran una modificación en el peso de las principales categorías. En diciembre de 2019, Indumentaria, calzado y marroquinería representaba el 48,2% de las ventas de los shoppings. En diciembre de 2025, la participación había bajado al 43,6%, una reducción de 4,6 puntos porcentuales.

En el mismo período, otras categorías incrementaron su participación. Gastronomía, alimentos y kioscos pasó del 11,1% al 13,7% de las ventas. Ropa y accesorios deportivos aumentó del 10,4% al 12,5%, mientras que Perfumería y Farmacia pasó del 4,4% al 5,7%.

La evolución refleja una mayor participación de rubros diferentes de la indumentaria tradicional. Los operadores del sector identifican este cambio como parte de una transformación del concepto de centro comercial, que incorpora actividades y servicios además de la venta de productos.

Daniel Coli Crespo, director general de CCLA (Centros Comerciales Latinoamérica), explicó que el funcionamiento de un shopping depende cada vez más de la composición de su propuesta. Según señaló, un centro comercial puede incorporar una clínica, una universidad, gimnasios y propuestas de entretenimiento, además de los locales comerciales.

El concepto utilizado en la industria para definir esta combinación es tenant mix, es decir, la selección y distribución de marcas, rubros y servicios dentro de un centro comercial. La definición de qué actividad ocupa cada espacio forma parte de la estrategia de los operadores para configurar la oferta destinada a los visitantes.

Cómo los operadores planean que pases más tiempo en el shopping

Desde Grupo IRSA, uno de los principales operadores del sector, también identifican un cambio en el funcionamiento de los centros comerciales. Gastón Manganiello, CMO de la compañía, sostuvo que los shoppings están atravesando una transformación hacia un modelo basado en las experiencias y los servicios.

La empresa recibe más de 100 millones de personas por año considerando el conjunto de sus centros comerciales. De acuerdo con Manganiello, uno de los objetivos de los operadores consiste en incrementar la frecuencia de las visitas y el tiempo que las personas permanecen dentro de los establecimientos.

La transformación también presenta diferencias según la región del país. Los datos correspondientes a mayo de 2026 muestran que la participación de la indumentaria en las ventas alcanzaba el 46% en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en Cuyo representaba el 24%.

En Patagonia, en tanto, Deportes llegó a representar el 21,2% de las ventas. Las diferencias regionales muestran que el comportamiento del consumo no es uniforme y que los operadores deben adaptar la composición de los locales a las características de cada mercado.

Los cambios también alcanzaron a centros comerciales específicos. Pablo Peralta Ramos, director de Fortín Maure, propietaria de Recoleta Urban Mall y El Solar, señaló que la empresa detectó que el 26% de sus clientes compraba ropa en el exterior.

A partir de ese dato, la compañía avanzó con una reconversión de los locales ubicados en el primer piso de uno de sus centros comerciales. La estrategia apunta a modificar la oferta disponible en función de los cambios observados en los hábitos de compra.

Las marcas internacionales que vuelven a confiar en Argentina

La transformación de los shoppings coincide con una nueva etapa de expansión de marcas internacionales en Argentina. Durante los últimos años, diferentes compañías anunciaron su ingreso o regreso al mercado local, con los principales centros comerciales de la Ciudad de Buenos Aires como puntos iniciales de sus estrategias.

Mango regresará al país de la mano de Grimoldi, con una primera tienda de 700 metros cuadrados ubicada en Alto Palermo. La apertura forma parte del proceso de incorporación de nuevas marcas internacionales al mercado argentino.

Otra de las compañías que anunció su llegada es H&M, que desembarcará en 2027. La operación estará a cargo de Hola Moda y la primera tienda estará ubicada también en Alto Palermo.

El sector de la indumentaria y la moda también suma a Superdry, que desembarcará en Argentina junto con Tango Fabric. El proyecto contempla una inversión estimada de entre u$s40 millones y u$s50 millones durante los primeros cuatro años.

La estrategia de Superdry contempla utilizar a Buenos Aires como centro de operaciones para su expansión hacia otros mercados de Sudamérica. De esta manera, el mercado argentino no aparece solamente como destino de ventas, sino también como parte de una estructura regional.

Treinta locales y planes que van más allá de Buenos Aires

A las marcas que anunciaron su llegada se agregan otras que ya comenzaron a operar en Argentina. Kiabi abrió un establecimiento de más de 1.500 metros cuadrados en Calle Florida y confirmó a Rosario como su segunda plaza en el país.

En el segmento de denim, Lucky Brand trabaja junto con Oxford en un plan que contempla 30 locales exclusivos. La estrategia apunta a ampliar la presencia de la marca mediante establecimientos propios.

También avanza Bestseller, que a través de Grupo One desarrollará las marcas Jack & Jones y Only. El plan contempla entre 30 y 40 aperturas y prevé una expansión que no se limita a Buenos Aires.

Armani Exchange, por su parte, regresará al mercado argentino junto con Grupo Tucci. La primera etapa contempla su presencia en Unicenter, mientras que el proyecto incluye la posibilidad de incorporar Emporio Armani durante 2027.

El proceso de reapertura y llegada de marcas internacionales comenzó antes con compañías como:

Decathlon

Victoria's Secret

Dolce & Gabbana

Sandro

The Kooples

Maje

Farm Rio

Miniso

Indian

La concentración inicial de estos desembarcos se encuentra en los principales centros comerciales de Buenos Aires. Alto Palermo, Unicenter, DOT Baires, Patio Bullrich y Alcorta aparecen entre las ubicaciones elegidas por las compañías para comenzar sus operaciones.

Sin embargo, la expansión empieza a incorporar otras ciudades. Rosario fue seleccionada por Kiabi como segunda plaza y el plan de Bestseller contempla también distintas zonas del país.

Por qué marcas que se fueron ahora vuelven a intentarlo

El nuevo ciclo de aperturas se produce en un mercado que tiene antecedentes de ingresos y salidas de grandes compañías internacionales. La evolución de las condiciones comerciales, cambiarias y de importación tuvo incidencia en decisiones anteriores de empresas extranjeras.

Falabella y C&A, por ejemplo, dejaron el mercado argentino después de enfrentar un escenario marcado por restricciones cambiarias y de importación. Los antecedentes son considerados por los operadores al analizar la sostenibilidad de los nuevos desembarcos.

Otro caso es el de Decathlon, que tuvo un primer intento de ingreso al país y cerró sus operaciones en 2002. La compañía volvió a Argentina más de dos décadas después, en 2025.

Por ese motivo, los nuevos planes de expansión se desarrollan teniendo en cuenta las condiciones regulatorias y comerciales vigentes. La continuidad de las operaciones dependerá de la evolución del mercado, las condiciones para importar productos y las decisiones de inversión de cada compañía.

La apuesta por experiencias que van más allá de comprar ropa

Para los centros comerciales, la llegada de marcas internacionales forma parte de una estrategia que también apunta a diversificar la oferta. Los nuevos locales ocupan espacios que pueden complementar categorías existentes y contribuir a modificar el perfil comercial de cada establecimiento.

Para las marcas, los shoppings ofrecen una infraestructura que concentra circulación de consumidores, gastronomía, servicios y otras actividades en un mismo espacio. Esta característica adquiere relevancia en un contexto en el que los operadores buscan aumentar la frecuencia de visita y el tiempo de permanencia.

La combinación entre nuevos desembarcos y cambios en el mix de ventas modifica la estructura de los centros comerciales argentinos. La indumentaria continúa siendo la principal categoría, pero perdió participación frente a otros rubros durante los últimos años.

Al mismo tiempo, la expansión de gastronomía, deportes, perfumería, entretenimiento y servicios incorpora nuevas razones para visitar estos espacios. Los operadores trabajan sobre la distribución de los locales y sobre la incorporación de actividades diferentes de la compra de ropa.

El proceso se desarrolla de manera diferente según la región y el perfil de cada shopping. Mientras Buenos Aires concentra la mayor parte de los nuevos desembarcos internacionales, ciudades como Rosario empiezan a incorporarse a los planes de expansión.

De esta manera, los centros comerciales argentinos atraviesan una etapa en la que el negocio combina comercio, gastronomía, servicios y entretenimiento, mientras las marcas internacionales vuelven a evaluar al país como parte de sus estrategias de crecimiento. La evolución del consumo y las condiciones económicas determinarán cómo continuará este proceso durante los próximos años.