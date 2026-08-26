La Plata tendrá su primer shopping: cómo será y cuándo abre

La ciudad de La Plata, capital bonaerense, se prepara para dejar atrás una huella histórica en su entramado urbano y comercial. Tras más de una década de gestiones administrativas y avances de obra, la denominada ciudad sin shoppings camina hacia la apertura de su primer centro comercial de gran escala, un desarrollo inmobiliario que busca transformar de manera integral la dinámica económica, social y de entretenimiento de toda la región.

El emprendimiento, a cargo del grupo IRSA, representa el pilar inicial de un plan urbanístico de usos mixtos que contempla una inversión global proyectada de u$s220 millones. Emplazado sobre un predio de más de 100.000 metros cuadrados ubicado estratégicamente entre el Estadio Único y la República de los Niños, el proyecto aspira a constituirse como un polo de atracción regional para residentes y visitantes de localidades vecinas.

La primera etapa del plan maestro se concentra de manera prioritaria en la construcción del centro comercial a cielo abierto, desembolsando una partida inicial de u$s60 millones. Con el avance de las estructuras básicas y la puesta en marcha de la etapa de comercialización de espacios, la propuesta se encamina a rediseñar los hábitos de consumo y el paisaje arquitectónico de La Plata.

Cómo será el primer shopping de La Plata

Bajo el nombre de Distrito Diagonal, el complejo dispondrá de aproximadamente 22.000 metros cuadrados de superficie locativa utilizable, albergando una oferta compuesta por cerca de 100 locales comerciales y una capacidad de estacionamiento prevista para 700 vehículos. La apertura oficial del predio comercial se proyecta para mediados del año 2027, momento en que se espera recibir una afluencia estimada de 600.000 visitas de forma mensual.

El planteo arquitectónico busca distanciarse del clásico formato de edificio de shopping cerrado y hermético. La propuesta incorpora más de 8.000 metros cuadrados de espacio público descubierto, estructurado a partir de cuatro plazas temáticas y patios al aire libre interconectados que simulan la circulación peatonal de un trazado urbano tradicional.

En materia de distribución interna, el inmueble funcionará fundamentalmente sobre un nivel principal, sumando una segunda planta destinada al sector de entretenimientos y polos gastronómicos. El proyecto prescindirá del formato rígido de patio de comidas unificado, disponiendo en su lugar unos 15 locales gastronómicos independientes con áreas de permanencia propias. La oferta recreativa se completará con un complejo cinematográfico planificado con siete salas de proyección y sectores de juegos combinados.

Distrito Diagonal y su masterplan de usos mixtos

La concepción edilicia del shopping sacó provecho de las particularidades topográficas del predio, el cual presenta un desnivel natural cercano a los siete metros entre sus extremos. Esta variación de altura permitió proyectar accesos peatonales directos en dos cotas distintas, facilitando el ingreso continuo tanto a la planta baja como al primer piso desde la zona de estacionamientos orientada hacia la avenida Belgrano.

La consolidación del centro comercial constituirá únicamente el punto de partida del emprendimiento integral. Siguiendo el modelo aplicado por la desarrolladora en emprendimientos como el Polo Dot en el barrio porteño de Saavedra, la construcción del shopping actuará como el motor de tracción para el desarrollo progresivo del entorno urbano lindante.

El plan maestro a largo plazo contempla la subdivisión inicial de 12 parcelas destinadas a la edificación de torres residenciales de aproximadamente diez pisos de altura. En etapas posteriores, la infraestructura del predio se complementará con espacios adaptados para oficinas corporativas, establecimientos educativos universitarios, centros de atención médica, servicios hoteleros e instalaciones deportivas, configurando un nuevo núcleo urbano multifuncional en la capital de la provincia de Buenos Aires.