Invierten u$s110 millones para transformar uno de los principales aeropuertos del interior

La ampliación permitirá ofrecer más frecuencias y servicios del norte argentino a Brasil, Chile y Paraguay, potenciando la integración regional

La obra, ejecutada por Aeropuertos Argentina, continuará con una segunda etapa que reforzará el área de Migraciones y el servicio internacional.

La primera fase incorpora un nuevo hall, 32 puestos de check-in y la ampliación del embarque doméstico, optimizando la conectividad aérea de la provincia.

El Aeropuerto de Salta inaugura este jueves una nueva terminal que aumentará un 65% su capacidad operativa, tras una inversión de 110 millones de dólares.

El aeropuerto de Salta comenzará a operar desde este jueves 27 de agosto con una nueva terminal y capacidad para incrementar 65% sus operaciones.

La obra forma parte de un proyecto de Aeropuertos Argentina que demandará una inversión total de u$s110 millones y continuará con una segunda etapa.

La primera fase incorpora un nuevo hall principal, 32 puestos de check-in y una ampliación de 650 metros cuadrados del sector de embarque doméstico, además de una nueva subestación eléctrica, edificios técnicos, modificaciones de las vialidades internas y un nuevo acceso vehicular.

Una vez trasladada toda la operación desde las instalaciones anteriores comenzará la segunda etapa.

Al finalizar los trabajos, la terminal alcanzará una superficie total de 16.160 metros cuadrados, 6.960 metros cuadrados más que antes de la ampliación.

La información fue suministrada por la propia compañía perteneciente a Corporación America que a su vez es propiedad del grupo que lidera el empresario Eduardo Eurnekian.

En un viaje de prensa organizado para recorrer las instalaciones, la próxima fase incluirá la ampliación del embarque internacional y del área de Migraciones para arribos, además de una nueva sala VIP para vuelos domésticos.

Entre enero y julio de este año, el aeropuerto movilizó 830.859 pasajeros: 767.968 domésticos y 62.891 internacionales. El total representa un crecimiento de 2,35% frente al mismo período de 2025.

Más vuelos sin pasar por Buenos Aires

La conectividad internacional es uno de los segmentos que ganó peso en la operación de la terminal salteña.

Actualmente vuelan desde el aeropuerto las siguientes compañías:

Aerolíneas Argentinas

JetSmart

Flybondi

Latam

Copa Airlines

Paranair

La red incluye servicios domésticos a Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Neuquén, además de conexiones internacionales con Asunción, Panamá y Lima.

La llegada de Copa Airlines agregó una alternativa para viajar al exterior sin realizar una escala previa en Buenos Aires, ya que Panamá funciona como centro de conexiones de Copa, por lo que el servicio permite continuar viaje hacia otros destinos del continente.

La compañía comenzó a operar la ruta entre Salta y Panamá en septiembre de 2025 con tres frecuencias semanales.

La oferta internacional sumará otra ruta desde diciembre, cuando está previsto el inicio de los vuelos directos entre Salta y Río de Janeiro operados por Gol, con dos frecuencias semanales.

Durante el verano también se incorporó una conexión estacional con Florianópolis operada por Aerolíneas Argentinas, mientras que Paranair participa de la expansión de la conectividad regional desde la provincia.

El interior suma pasajeros internacionales

El crecimiento de las conexiones desde Salta forma parte de un mercado aerocomercial que viene aumentando su volumen de pasajeros.

Durante 2025, los aeropuertos argentinos movilizaron 50,6 millones de pasajeros, un 12% más que en 2024 y por encima del anterior máximo registrado en 2023. Los pasajeros internacionales alcanzaron 15,9 millones, un crecimiento del 18% interanual.

La tendencia continuó este año. Según datos oficiales de la Administración Nacional de Aviación Civil, entre enero y junio de 2026 se contabilizaron 24.565.836 pasajeros en los aeropuertos del país, la cifra más alta registrada para un primer semestre. El volumen superó en 1% el máximo alcanzado durante el mismo período de 2025 y en 15% el registro de 2024.

Salta acompaña esa evolución con un aumento del movimiento internacional. Durante enero de 2026, los arribos internacionales al aeropuerto Martín Miguel de Güemes crecieron 105,7% frente al mismo mes del año anterior, de acuerdo con datos difundidos por el Ministerio de Turismo y Deportes provincial.

En paralelo, el Gobierno salteño mantuvo reuniones con compañías para ampliar la oferta internacional. Entre ellas hubo contactos con Iberia y Air Europa para evaluar alternativas de conexión con Europa. Hasta ahora, sin embargo, no existe ninguna ruta anunciada entre Salta y ese continente.

La ampliación del embarque internacional y de Migraciones prevista para la segunda etapa aumentará la infraestructura disponible para estas operaciones.

El negocio aeroportuario también crece en el interior

La mayor actividad tiene impacto sobre la red administrada por Aeropuertos Argentina. La empresa opera 35 aeropuertos del país, desde Ezeiza y Aeroparque hasta terminales provinciales con diferentes niveles de tráfico.

La concesionaria forma parte de Corporación América Airports, el grupo aeroportuario que cotiza en la Bolsa de Nueva York y tiene operaciones en Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Armenia e Italia.

En 2025, los aeropuertos operados por el holding atendieron 86,7 millones de pasajeros, frente a 79 millones durante 2024, un crecimiento de 9,8%.

El grupo contabilizó además 876.428 movimientos de aeronaves y gestionó 403.519 toneladas de carga durante el año.

Argentina representa una parte importante de esa operación. Las terminales administradas por Aeropuertos Argentina concentraron más del 90% del tráfico aéreo del país y atendieron 45,8 millones de pasajeros durante 2025. De ese total, 17,8 millones correspondieron a Aeroparque y 12 millones a Ezeiza.

La inversión en Salta se incorpora a esa red con un proyecto destinado a aumentar la capacidad de una terminal que combina vuelos domésticos con conexiones regionales e internacionales.

Más superficie y nuevos negocios dentro de la terminal

El proyecto también modifica la estructura comercial del aeropuerto.

En la zona pública está prevista la incorporación de un local de Open25, el servicio de embalaje de equipajes de Tripstore y una cafetería Tostado, cuya apertura está prevista para septiembre. También se sumarán cajeros de Banco Nación y Banco Macro.

En el área de preembarque doméstico abrirán ShopGallery y Charter Coffee.

La ampliación permitirá sumar superficie para locales, gastronomía y otros servicios que funcionan dentro de la terminal junto con la actividad aeronáutica.

Las obras fueron desarrolladas por Aeropuertos Argentina en coordinación con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna).

Un plan de obras que supera los u$s1.000 millones

Los u$s110 millones destinados a Salta forman parte de un programa de infraestructura más amplio ejecutado por la concesionaria en los aeropuertos argentinos.

Según Aeropuertos Argentina, durante los últimos cinco años destinó más de u$s1.000 millones a nuevas terminales, pistas y calles de rodaje dentro de un plan coordinado con el Orsna y la Secretaría de Transporte.

Entre las intervenciones realizadas figuran las siguientes obras:

La Plataforma Norte de Aeroparque

Distintas obras en Ezeiza

La nueva terminal de San Juan

Trabajos sobre las pistas de Río Cuarto y Río Gallegos

Ampliaciones de las terminales de Río Grande y Formosa

En Salta, la intervención comprende las instalaciones operativas, las áreas de pasajeros, los sectores internacionales y los espacios comerciales. Tras la habilitación de la primera etapa, los trabajos continuarán para completar la ampliación prevista.