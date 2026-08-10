Los trabajos en la terminal aérea de Salta registran un 70% de avance y entran en la recta final para ampliar notablemente la capacidad de operaciones

En Salta, las obras de remodelación y modernización del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes avanzan a ritmo sostenido para consolidar un salto de calidad estratégico en el norte argentino. La megaobra ya alcanzó un 70% de avance en su desarrollo general y registra un impresionante 98% de ejecución en su Etapa 2. Este ambicioso proyecto de infraestructura ampliará en un 65% la capacidad operativa de la terminal aérea salteña, permitiéndole pasar a contar con una superficie total de 18.400 metros cuadrados, de los cuales 6.960 m² corresponden a construcciones totalmente nuevas.

Durante la presentación del estado de situación, el gobernador Saenz remarcó la magnitud de las tareas que se ejecutan sobre la aeroestación y ponderó su rol clave en el desarrollo turístico, comercial y productivo de la región. "Cuando hablamos del crecimiento de Salta, hablamos de obras como esta. Estamos transformando por completo el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, con la obra aeroportuaria más importante del país después de Ezeiza y Aeroparque", afirmó.

Las obras pertenecientes a la Etapa 2 que están próximas a inaugurarse contemplan un nuevo y espacioso hall principal de pasajeros, una renovada zona de mostradores de check-in para agilizar trámites y reducir tiempos de espera, y la ampliación del sector de embarque doméstico.

Las obras en el aeropuerto de Salta se encuentran en un importante estado de avance

Obras en el aeropuerto de Salta: desde dónde se puede volar

Además, se sumaron nuevos locales comerciales, oficinas para los organismos operativos de control e instalaciones técnicas de soporte logístico. Esta transformación responde al crecimiento sostenido de Salta, un hub aéreo que conecta sin escalas a los siguientes destinos nacionales:

Buenos Aires

Córdoba

Rosario

Mendoza

Iguazú

Neuquén

Además, a estos vuelos se suman las rutas internacionales directas operadas por LATAM (Lima), Copa Airlines (Panamá), Paranair (Asunción) y GOL (Río de Janeiro).

Así está quedando por dentro el aeropuerto de Salta, tras la ampliación y remodelación

Salta suma vuelos internacionales desde Panamá para potenciar el turismo en la región

A la par del avance de la infraestructura física del aeropuerto, la conectividad aérea de la provincia continuará expandiéndose durante la temporada de verano. La aerolínea Copa Airlines confirmó la incorporación de una nueva frecuencia directa entre la ciudad de Panamá y Salta, elevando su operación a un total de cuatro vuelos semanales. La nueva frecuencia desde territorio panameño operará los días martes -sumándose a las salidas tradicionales de lunes, jueves y domingos-, saliendo a las 16:40 y arribando al aeropuerto salteño a las 00:24.

En sentido inverso, los vuelos desde Salta hacia Panamá despegarán los días lunes, martes, miércoles y viernes a las 02:01, tocando suelo panameño a las 05:30. La ministra de Turismo y Deportes local, Manuela Arancibia, y la gerenta de Ventas Interior de Argentina de Copa Airlines, Lorena Gasser, destacaron que el vuelo conectará a Salta con más de 85 destinos de Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Un beneficio adicional para los viajeros es que las conexiones en Panamá se realizan sin necesidad de hacer trámites de migración ni aduana en tránsito, despachando el equipaje directo al destino final. Los pasajes para estas frecuencias ya se encuentran disponibles en la web oficial de la aerolínea y en agencias de viajes.