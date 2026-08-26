La compañía busca abrir su primera tienda exclusiva en el país y apunta a crecer en hotelería, espacios corporativos, real estate y viviendas de alta gama

En un contexto económico desafiante, en el que algunas marcas internacionales redujeron su presencia o directamente decidieron abandonar el mercado argentino, el Grupo Vasser tomó una decisión en sentido contrario: apostó por el país con una inversión de u$s4,5 millones para concretar la llegada oficial de Kohler, una de las firmas globales de referencia en diseño, equipamiento y soluciones para el hogar y la construcción.

El desembolso permitió avanzar con la apertura de la primera tienda exclusiva de Kohler en la Argentina, con la mirada puesta en desarrollar un negocio de largo plazo y aprovechar las oportunidades que aparecen en segmentos como la hotelería, los proyectos corporativos y las viviendas de alta gama.

La alianza entre ambas compañías no surgió de manera inmediata. Según explicó Juan Manuel Iraola, CEO y presidente de Grupo Vasser, el proyecto comenzó a gestarse hace más de dos años y medio y responde a una estrategia que busca trascender los ciclos económicos y políticos.

"Tomamos esta decisión porque siempre miramos los negocios a largo plazo. Nuestras iniciativas trascienden los gobiernos y la llegada de Kohler es el resultado de un trabajo conjunto de más de dos años y medio", sostuvo Iraola.

Grupo Vasser apuesta por Kohler en el mercado argentino

La llegada de una marca internacional de estas características también busca responder a una necesidad concreta de arquitectos, desarrolladores y empresas constructoras: contar con proveedores que puedan acompañar los proyectos durante todo su ciclo de ejecución.

Para Grupo Vasser, la representación local permite ofrecer un servicio que va más allá de la comercialización de productos. El objetivo es acompañar las obras, garantizar la disponibilidad y la posventa y reducir la incertidumbre en proyectos que, en muchos casos, se extienden durante varios años.

"Entender el mercado argentino es complejo y muchas empresas extranjeras terminan retirándose. Tener la representación local nos permite dar un seguimiento real en las obras, garantizar la posventa y darle certidumbre a proyectos que llevan años de ejecución", explicó Iraola.

La estrategia comercial de la compañía se concentra en tres grandes segmentos. El primero es la hotelería internacional, un área en la que Kohler ya cuenta con presencia en cadenas como Hilton. El segundo comprende espacios públicos y corporativos, entre ellos aeropuertos y centros comerciales. El tercero está relacionado con las viviendas de alta gama y los desarrollos inmobiliarios.

Cómo buscan impactar en el real estate

Uno de los principales focos de la inversión estará puesto en el mercado inmobiliario argentino. La intención es que la incorporación de una marca internacional permita a los desarrolladores diferenciar sus proyectos y elevar el estándar de las obras destinadas al segmento premium.

Desde Grupo Vasser sostienen que la propuesta no pasa únicamente por vender equipamiento, sino por incorporar valor a los desarrollos a través del reconocimiento y el posicionamiento global de la marca.

"Los proyectos necesitan costos muy competitivos, algo que Kohler puede ofrecer, pero también queremos agregarles valor desde la marca", señaló Iraola.

En ese sentido, el directivo remarcó que la presencia de Kohler puede convertirse en un diferencial incluso en elementos puntuales de una vivienda o edificio.

"El desarrollador entiende que en la Argentina incorporar una firma internacional como Kohler —ya sea en una grifería, una bacha de cocina o un sanitario— eleva de inmediato la categoría de la obra", completó.

La apuesta se produce en un segmento en el que los desarrolladores buscan cada vez más diferenciar sus proyectos a través de terminaciones, equipamiento y servicios, especialmente en emprendimientos residenciales de alta gama.

El próximo paso: conectar Argentina con la región

Grupo Vasser cuenta con diez años de trayectoria vinculada al sector de la construcción y viene consolidando su presencia tanto en el interior del país como en Buenos Aires.

Con la llegada de Kohler, el grupo busca profundizar esa expansión y, a futuro, integrar la operación argentina con la red que la compañía estadounidense posee en el resto de Latinoamérica.

El objetivo es que la inversión inicial no quede limitada a la apertura de un showroom, sino que funcione como plataforma para ampliar la presencia de la marca en proyectos de construcción, hotelería, espacios corporativos y desarrollos residenciales.

Así, mientras buena parte de las compañías internacionales analiza con cautela su permanencia en la Argentina, Grupo Vasser eligió una estrategia de largo plazo: invertir, sumar una marca global al mercado local y posicionarse en los segmentos de mayor valor dentro de la construcción y el real estate.

Kohler es una compañía estadounidense especializada en productos y soluciones para baños y cocinas, desde griferías, sanitarios y bachas hasta equipamiento y diseño para proyectos residenciales, hoteleros y comerciales. La firma tiene presencia internacional y apunta especialmente a los segmentos de alta gama.