Gloria Montarón Estrada fue denunciada penalmente por la supuesta transferencia irregular de 5,3 millones de acciones de la compañía

Bioceres Crop Solutions sufrió un revés judicial en medio de la disputa interna que atraviesa al grupo. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario desestimó la denuncia penal presentada por la compañía contra su exdirectora legal, Gloria Montarón Estrada, por una presunta estafa vinculada con la transferencia de 5,3 millones de acciones de la firma, valuadas en unos u$s12 millones.

Según la denuncia, la operación habría sido realizada mediante documentación apócrifa que contenía una supuesta firma falsificada del CEO de Bioceres, Federico Trucco.

La decisión fue adoptada por los fiscales Sebastián Narvaja y Ramiro Gonzales Raggio. Sin embargo, la resolución todavía no quedó firme: los denunciantes, encabezados por Trucco, apelaron la medida y ahora deberá pronunciarse el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo.

Según explicaron fuentes de Fiscalía a Rosario3, la desestimación responde a cuestiones técnicas, en particular por la complejidad de la maniobra denunciada.

La denuncia de Bioceres y qué pasó con la exdirectiva

La presentación judicial se produjo en mayo y apuntó contra Montarón Estrada, una abogada especializada en patentes que había formado parte del círculo de confianza de Trucco y se desempeñaba como directora de Legales de Bioceres Crop Solutions.

La ejecutiva había llegado a ese puesto en un momento particularmente sensible para la compañía, luego del ingreso del empresario uruguayo Juan José Sartori como accionista mayoritario de Bioceres a través de Moolec.

Ese desembarco se produjo en el marco de la reestructuración corporativa que atravesó el grupo entre 2024 y 2025, con el objetivo de hacer frente a la crisis financiera de la compañía.

En medio de la creciente disputa por el control de Bioceres, los accionistas históricos y el management encabezado por Trucco quedaron enfrentados con Sartori.

En ese contexto, según la versión de los denunciantes, Montarón Estrada habría cambiado de posición y comenzado a respaldar al empresario uruguayo. La compañía habría considerado que se había convertido en una suerte de "quinta columna" dentro de la organización.

Finalmente, la abogada dejó su cargo como directora legal de Bioceres Crop Solutions en julio y pasó a ocupar la presidencia de Moolec, compañía vinculada a Sartori.

Acciones en la mira: la operación por u$s12 millones

Uno de los aspectos más llamativos de la denuncia es la fecha que Bioceres atribuyó a la supuesta transferencia irregular de acciones.

La compañía sostuvo que la operación sobre los 5,3 millones de acciones se concretó en octubre del año pasado, aproximadamente cuatro meses después de que Montarón Estrada hubiera sido separada de su cargo como directora de Legales.

La denuncia sostenía que para llevar adelante la operación se habría utilizado documentación falsa, incluida una firma presuntamente falsificada de Federico Trucco.

Sin embargo, hasta el momento la exdirectiva no fue imputada en la causa. Incluso, según informó Rosario3, no habría sido notificada ni citada por la Fiscalía desde la presentación de la denuncia.

Qué puede pasar ahora

La decisión de los fiscales Narvaja y Gonzales Raggio fue apelada por los denunciantes. Por ese motivo, el expediente todavía no está cerrado de manera definitiva.

Ahora será el fiscal regional Matías Merlo quien deberá resolver si confirma la desestimación o si dispone que la investigación avance.

En Bioceres, según trascendió, consideran probable que la decisión fiscal sea ratificada y ya analizan la posibilidad de recurrir a tribunales de otras jurisdicciones para continuar con sus reclamos.

El episodio se suma así a la compleja crisis institucional y financiera que atraviesa el grupo nacido en Rosario, en un escenario marcado por la disputa entre Sartori, actual socio mayoritario, y el grupo de accionistas históricos y ejecutivos que tiene a Trucco como principal referente.

La controversia por la supuesta transferencia de acciones representa, de este modo, un nuevo capítulo dentro de la pelea por el control de una de las principales compañías argentinas de biotecnología y agroindustria.