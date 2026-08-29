La histórica marca británica regresó al país en 2025 y, tras su primer año, amplía su presencia. Cuánto cuesta una franquicia y qué aperturas prepara

El modelo de negocio ofrece mercadería en consignación para reducir el stock inmovilizado, en un contexto de mercado con alta competencia y menor consumo.

La empresa implementa un formato que integra las marcas Hunter, Perramus y Náutica, con una inversión inicial de u$s45.000 para interesados en franquicias.

Hunter busca expandir su presencia en la Argentina con el objetivo de alcanzar una red de 30 locales exclusivos y multimarca en los próximos dos años.

Hunter busca ampliar su presencia en la Argentina. La marca británica, que regresó al país en 2025, comenzó a sumar locales y el objetivo es llevar la red a 30 puntos en los próximos dos años.

La empresa también desarrolló un formato que reúne a Hunter, Perramus y Náutica en un mismo espacio. Ya cuenta con dos locales de este tipo y abrirá otros cuatro antes de fin de año.

"Apuntamos a algo similar a El Corte Inglés", explicó Francisco Vaca Arenaza, gerente Comercial de las tres marcas, en diálogo con iProfesional.

Una de esas aperturas será en la Ciudad de Buenos Aires. Según pudo saber iProfesional, el formato desembarcará en OH! Buenos Aires que ocupará el predio donde funcionaba Buenos Aires Design.

El centro comercial prevé inaugurar durante este segundo semestre de 2026. Contará con 35.000 metros cuadrados distribuidos en tres niveles y una terraza, más de 100 locales y cerca de 30 espacios gastronómicos.

La marca internacional también empezó a avanzar con locales exclusivos. El primero abrió este mes en Rosario, tiene 60 metros cuadrados y vende la colección completa de botas, indumentaria y accesorios.

Francisco Vaca Arenaza, gerente Comercial de Hunter, Perramus y Náutica (Foto: gentileza Hunter)

¿Cómo abrir una franquicia de Hunter en Argentina y qué inversión requiere?

La inversión para abrir un punto de venta parte de los u$s40.000. A ese desembolso se agrega un canon de ingreso de u$s5.000. No se cobran regalías mensuales y la compañía estima un plazo de alrededor de dos años para recuperar el capital inicial.

La mercadería se entrega en consignación y el operador paga por los productos a medida que los vende. El abastecimiento y la rotación quedan a cargo del grupo.

"Hoy hay comerciantes que tienen mercadería que no están vendiendo y parte de la ganancia les queda en ese stock inmovilizado. Nosotros ponemos los productos y, si sobran, vuelven y mandamos los de la nueva temporada", señaló Vaca Arenaza.

De esta forma, quien abre un local no necesita comprar previamente toda la colección y puede reducir el capital que queda inmovilizado en prendas que no se venden.

La expansión se da en un mercado de indumentaria con menor consumo y una mayor cantidad de competidores. "Creció mucho la oferta. Hay más jugadores compitiendo por el mismo consumidor", sostuvo.

Cuál es el ticket promedio de compra en los locales de Hunter

La marca regresó inicialmente con sus conocidas botas de lluvia, pero durante el último año amplió las categorías disponibles en el país.

La Original Green Wellington, la bota alta de caucho verde lanzada en 1955, todavía está a la venta

En cuanto a precios, en Hunter las botas parten de los $230.000, mientras que las camperas cuestan alrededor de $108.000 y los buzos, $103.000. En Náutica, una campera ronda los $225.000, una chomba los $99.000 y una remera los 39.000 pesos.

Por su parte, en Perramus las camperas cuestan cerca de $206.000, los sweaters $135.000 y las remeras $75.000, mientras que los tapados superan los 400.000 pesos.

Actualmente, el ticket promedio ronda los $200.000 durante el invierno. En los meses de calor baja a cerca de $120.000, cuando ganan participación otros productos, como sandalias y ojotas.

Esa última categoría tuvo una demanda mayor a la prevista durante la temporada pasada y algunos modelos llegaron a agotarse. Para este verano, la compañía decidió duplicar el surtido de calzado pensado para los meses de calor.

La colección local incluye también indumentaria, mochilas, paraguas, gorros y otros accesorios. Parte de esa oferta es importada, mientras que el acuerdo firmado para traer Hunter nuevamente al país también contempla la licencia para fabricar su línea textil en la Argentina.

En el caso de Perramus, el ticket promedio se ubica alrededor de los $290.000, con camperas y abrigos a partir de $250.000. Náutica, en tanto, ronda los $100.000, con chombas desde $40.000.

La presencia de esta última también creció por fuera de los locales del grupo y actualmente alcanza alrededor de 70 puntos multimarca en todo el país.

Cómo fue el regreso de la marca de botas Hunter al mercado argentino

El regreso comenzó a tomar forma en 2024, cuando la compañía argentina empezó a negociar un acuerdo para recuperar una marca que llevaba varios años sin presencia regular en el mercado local.

El ticket promedio en un local de Hunter ronda los $200.000 en invierno (Foto: gentileza Hunter)

La operación se concretó en julio de 2025, con un contrato por seis años que contempla la importación de botas y accesorios y la licencia para producir indumentaria localmente.

Por entonces, Perramus había registrado una caída del 10% en el volumen de ventas y buscaba incorporar nuevas categorías a su negocio.

El desembarco demandó una inversión inicial de u$s300.000, a la que se sumó un primer pedido de mercadería por unos u$s500.000 para abastecer el mercado.

Hunter ya había tenido presencia en el país y sus botas llegaron a comercializarse a través de Paula Cahen D'Anvers. Las restricciones a las importaciones dificultaron luego el abastecimiento y la marca dejó de venderse regularmente.

Con la flexibilización del comercio exterior, los productos volvieron a ingresar al país y, poco más de un año después, la marca abrió su primer local exclusivo.

Una marca con 170 años de historia

Hunter nació en Escocia en 1856, originalmente bajo el nombre de North British Rubber Company. Fue fundada por los empresarios estadounidenses Henry Lee Norris y Spencer Thomas Parmelee, que se instalaron en Edimburgo para fabricar productos de caucho.

La inversión para abrir un punto de venta de la marca parte de u$s45.000 (Foto: gentileza de Hunter)

La compañía comenzó con una pequeña cantidad de trabajadores, pero creció rápidamente a partir de la demanda de calzado impermeable. El uso del caucho vulcanizado permitía producir botas resistentes al agua, una característica que terminó definiendo buena parte de su negocio.

Uno de los grandes saltos llegó durante la Primera Guerra Mundial, cuando recibió pedidos para producir botas destinadas a los soldados británicos que combatían en las trincheras. Durante la Segunda Guerra Mundial volvió a trabajar para las fuerzas armadas.

En 1955 lanzó uno de los modelos que terminaría convirtiéndose en un símbolo de la etiqueta: la Original Green Wellington, la clásica bota alta de caucho verde que todavía forma parte de su catálogo.

Con los años, el producto dejó de estar asociado únicamente al trabajo rural y comenzó a ganar lugar en la moda. Las botas se hicieron habituales en festivales británicos y fueron utilizadas por distintas figuras públicas y miembros de la familia real.

La compañía recibió además Royal Warrants, las autorizaciones otorgadas a proveedores de la Casa Real británica, y terminó adoptando el nombre con el que se la conoce actualmente.