La discusión por el monto del ingreso básico quedó trabada tras la salida de los gremios y la postura oficial sobre el formato del debate

El Consejo del Salario fracasó este viernes en medio de una disputa que no permitió ninguna posibilidad de acuerdo. La CGT y las dos CTA abandonaron el encuentro por zoom, después de que la Secretaría de Trabajo ratificara su decisión de que no deliberarán en forma presencial. Fue entonces que el Gobierno y los representantes empresarios quedaron solos y así serán los funcionarios quienes fijen por decreto el nuevo aumento del salario mínimo.

El Ministerio de Capital Humano salió al cruce de las críticas sindicales. En un comunicado oficial, la cartera que conduce Sandra Pettovello defendió la modalidad a distancia y apuntó directo contra quienes cuestionaron el formato.

"Con el objetivo de preservar la paz social, garantizar la transparencia y mantener un ámbito de diálogo ordenado entre todas las partes, las reuniones del Consejo fueron convocadas bajo modalidad virtual", precisó el Ministerio.

Comunicado oficial del Ministerio de Trabajo sobre falta de acuerdo en Salario Mínimo Vital y Móvil

La cartera explicó que esta metodología permite que los encuentros queden debidamente registrados y grabados, garantizando transparencia, trazabilidad, claridad y la presencia virtual a las partes desde cualquier punto del país respecto de las posiciones expresadas.

La respuesta oficial no escondió la molestia. "Resulta llamativo que se cuestione una herramienta cuyo principal objetivo es precisamente garantizar mayor transparencia y dejar constancia de todo lo debatido en el ámbito del Consejo", marcó el texto.

El comunicado también anticipó lo que viene. "Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre las partes en el marco del Consejo del Salario Mínimo, el Gobierno nacional procederá a laudar conforme a las facultades y mecanismos previstos para estos casos".

Más allá de la tensión, Capital Humano aclaró que seguirá promoviendo el diálogo. Pero el mensaje quedó claro: la virtualidad no se negocia.

La brecha salarial entre sindicatos y empresarios

El fracaso de la reunión no fue solo por el formato. Las cifras sobre la mesa mostraban una distancia salarial imposible de cerrar.

Los representantes sindicales reclamaron llevar el salario mínimo a alrededor de u$s911.000. Las cámaras empresarias, en cambio, ofrecieron aumentos del 1,8% para septiembre y del 1,7% mensual desde octubre hasta abril.

De acuerdo con el planteo de las centrales sindicales, el salario mínimo debería alcanzar aproximadamente $993.000 hacia fin de año. La propuesta empresaria ni siquiera se acercaba a esos números.

La discusión se desarrolló en la comisión técnica salarial, instancia previa al plenario del Consejo en la que los distintos sectores presentan sus propuestas. Pero la distancia entre las partes era tan grande que el plenario ni siquiera llegó a desarrollarse con normalidad.

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) vigente es de $376.600. Ese valor surge del esquema de incrementos escalonados que estableció el Ejecutivo luego de la última reunión del Consejo, realizada el 26 de noviembre de 2025.

La nueva negociación se produjo nueve meses después de aquel encuentro. En esa oportunidad tampoco hubo acuerdo entre las partes y el Gobierno estableció por resolución una serie de aumentos que llevaron el mínimo desde los $334.800 hasta el valor vigente.

Cómo funciona el Consejo y qué puede hacer ahora el Gobierno

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil es un ámbito tripartito. Participan representantes del Estado, los trabajadores y los empleadores, con el objetivo de determinar el piso salarial previsto por la legislación laboral.

El salario mínimo funciona como referencia para los trabajadores que no están alcanzados por una negociación colectiva específica. También interviene en la determinación de algunos programas sociales, prestaciones y subsidios.

La definición del monto está contemplada por la Ley de Empleo 24.013, que establece el mecanismo de funcionamiento del Consejo y prevé la intervención del Poder Ejecutivo cuando no existe consenso entre los integrantes.

Al no existir un acuerdo entre las partes, el Poder Ejecutivo podrá establecer el nuevo valor del SMVM mediante una resolución. Se trata del mismo mecanismo utilizado después de la reunión de noviembre de 2025.

El nuevo monto y su eventual esquema de actualización deberán ser definidos por el Gobierno. Puede establecer incrementos escalonados para los próximos meses, tal como hizo la última vez.

Hasta que se dicte la nueva resolución, el SMVM continúa en $376.600. La próxima actualización determinará cuánto se incrementará ese piso y desde qué fecha comenzará a regir.