Tras el fracaso del encuentro en el Consejo del Salario, empleados y cámaras mantienen posiciones antagónicas y la decisión pasa al Ejecutivo

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil volvió a reunirse este viernes, pero los representantes de los trabajadores y de los empleadores no lograron alcanzar un acuerdo para actualizar el salario mínimo. Ante la falta de consenso, la definición del nuevo monto quedará en manos del Gobierno nacional, mediante una resolución.

El final de la reunión virtual terminó en escándalo. La CGT y las dos CTA abandonaron el encuentro, después de que la Secretaría de Trabajo ratificara su decisión de que no deliberarán en forma presencial. Fue entonces que el Gobierno y los representantes empresarios quedaron solos y así serán los funcionarios quienes fijen por decreto el nuevo aumento del salario mínimo.

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) vigente es de $376.600, valor que surge del esquema de incrementos escalonados establecido por el Ejecutivo luego de la última reunión del Consejo, realizada el 26 de noviembre de 2025.

La nueva negociación se produjo nueve meses después de aquel encuentro. En esa oportunidad tampoco hubo acuerdo entre las partes y el Gobierno estableció por resolución una serie de aumentos que llevaron el mínimo desde los $334.800 hasta el valor vigente.

La brecha entre lo que piden los gremios y lo que ofrecen las empresas

La principal diferencia entre las partes estuvo en los montos propuestos para actualizar el piso salarial.

Según lo planteado durante la negociación, los representantes sindicales reclamaron llevar el salario mínimo a alrededor de $911.000, mientras que las cámaras empresarias presentaron una propuesta significativamente inferior.

La oferta empresaria contempló un incremento del 1,8% para septiembre y del 1,7% mensual desde octubre hasta abril, una propuesta que contrasta notablemente con el reclamo gremial de llevar el mínimo a $911.000.

De acuerdo con el planteo de las centrales sindicales, el salario mínimo debería alcanzar aproximadamente $993.000 hacia fin de año.

La discusión se desarrolló en la comisión técnica salarial, instancia previa al plenario del Consejo en la que los distintos sectores presentan sus propuestas.

Además de la diferencia respecto del monto, hubo un desacuerdo sobre la modalidad de la reunión. El encuentro se realizó nuevamente de manera virtual, pese a que la CGT había solicitado que el Consejo volviera a funcionar de forma presencial.

Las centrales sindicales habían evaluado realizar una movilización frente a la sede de la Secretaría de Trabajo, ubicada en avenida Leandro N. Alem 650, pero finalmente desistieron. Luego de que el Gobierno ratificara la modalidad virtual en la comisión técnica, los representantes gremiales resolvieron no participar del plenario.

Cómo funciona el Consejo del Salario y por qué existe el SMVM

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil es un ámbito tripartito en el que participan representantes del Estado, los trabajadores y los empleadores, con el objetivo de determinar el piso salarial previsto por la legislación laboral.

El salario mínimo funciona como referencia para los trabajadores que no están alcanzados por una negociación colectiva específica y también interviene en la determinación de algunos programas sociales, prestaciones y subsidios.

La definición del monto está contemplada por la Ley de Empleo 24.013, que establece el mecanismo de funcionamiento del Consejo y prevé la intervención del Poder Ejecutivo cuando no existe consenso entre los integrantes.

Confederación General del Trabajo (CGT), las dos centrales de la CTA y las principales cámaras empresarias participaron de la instancia de negociación.

Por el sector empleador estuvieron, entre otros:

Juan José Etala, José Luis Zapata y Horacio Martínez, en representación de la UIA

Ricardo Diab y Juan Massi, por la Cámara Argentina de Comercio

Por los trabajadores participaron:

Jorge Solá, Cristian Jerónimo, Octavio Argüello y Luna Villar, por la CGT

Claudio Mani, Hugo Yasky, Hugo Godoy y Ricardo Peidro, por las dos centrales de la CTA

Qué margen de acción tiene ahora el Gobierno de Milei

Al no existir un acuerdo entre las partes, el Poder Ejecutivo podrá establecer el nuevo valor del SMVM mediante una resolución. Se trata del mismo mecanismo utilizado después de la reunión de noviembre de 2025.

El nuevo monto y su eventual esquema de actualización deberán ser definidos por el Gobierno, que puede establecer incrementos escalonados para los próximos meses.

La falta de acuerdo se produjo, además, mientras el Ejecutivo analiza alternativas para elevar los ingresos de los trabajadores ubicados en las categorías más bajas de los convenios colectivos.

El plan paralelo: llevar los salarios más bajos por encima de $1 millón

En paralelo con la negociación del Consejo del Salario, el Gobierno estudia un esquema destinado a elevar los ingresos de las categorías inferiores de distintos convenios colectivos.

La alternativa bajo análisis contempla bonos o sumas fijas adicionales a los aumentos porcentuales acordados en paritarias, manteniendo como referencia incrementos del orden del 2% mensual y buscando complementar esos aumentos con pagos adicionales.

El objetivo que se analiza es alcanzar un piso de aproximadamente $1.070.000 brutos para determinadas categorías laborales.

Este mecanismo no formó parte de la negociación del Consejo del Salario y, por el momento, no constituye una medida general. Su eventual aplicación dependería de acuerdos específicos entre cada sindicato y las cámaras empresarias correspondientes, que luego deberían ser homologados por la Secretaría de Trabajo.

Por lo tanto, la discusión sobre esos ingresos y la actualización del SMVM constituyen dos procesos diferentes: mientras el salario mínimo será definido por el Ejecutivo ante la falta de acuerdo en el Consejo, las eventuales sumas adicionales para trabajadores de categorías inferiores dependerán de negociaciones sectoriales.

Duras críticas de ATE al resultado de la reunión

Tras la reunión, el secretario general de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, cuestionó tanto la propuesta empresaria como el funcionamiento del Consejo.

El dirigente sostuvo que el sector empresario había ofrecido aumentos del 1,8% en septiembre y 1,7% mensual entre octubre y abril, y afirmó: "Este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio".

También cuestionó el nivel alcanzado por el SMVM y el funcionamiento del organismo tripartito. "El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias", señaló.

Aguiar agregó que, según su interpretación, "hace más de dos años que no hay acuerdos" y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno.

El dirigente estatal también criticó la decisión de mantener la reunión en modalidad virtual y sostuvo que el mecanismo utilizado por el Consejo no permite, a su entender, alcanzar un acuerdo entre las partes.

El comunicado de la CGT

La CGT, en un comunicado, cuestionó la pérdida de poder adquisitivo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y advirtió sobre la creciente distancia entre su valor y los ingresos necesarios para afrontar las necesidades básicas de una familia trabajadora. La central sindical sostuvo que el salario mínimo "no puede consolidarse como un ingreso de pobreza" y reclamó que el nuevo valor permita a quienes trabajan vivir dignamente.

El Consejo Directivo Nacional señaló que las propuestas de aumento de la parte empleadora resultan insuficientes y cuestionó el respaldo del Gobierno a esas posiciones. Frente a la discusión del SMVM, la CGT pidió que las comisiones de Empleo, Productividad, Formación Profesional y Salario se reúnan de manera presencial y consideró que no existen impedimentos para abandonar la modalidad virtual.

La central sindical también volvió a reclamar un diálogo social tripartito efectivo entre trabajadores, empleadores y el Estado. Recordó que planteó esta situación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), durante la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo, y que el organismo instó al Gobierno argentino a adoptar medidas para garantizar un diálogo social efectivo.

En ese sentido, cuestionó la ausencia del titular de la Secretaría de Trabajo en la convocatoria y afirmó que la discusión no puede limitarse al cumplimiento formal de una convocatoria, sino que debe incluir intercambio, negociación y búsqueda de consensos. La central anticipó que no convalidará lo que calificó como una "puesta en escena" del Gobierno, aunque aclaró que esa posición no implica renunciar al diálogo ni a la negociación.

Finalmente, reclamó una recomposición que reconozca el esfuerzo de los trabajadores, su dignidad y su aporte a la generación de riqueza, además de una "equitativa puja distributiva". En concreto, planteó que el salario mínimo no debería ser inferior a $911.202 y que debería alcanzar los $993.300 en diciembre de 2026.

Qué pasará ahora con el salario mínimo

Con el fracaso de la negociación, el Gobierno deberá determinar ahora el nuevo valor del salario mínimo y el esquema de actualización que regirá para los próximos meses.

El proceso vuelve a repetir el mecanismo utilizado en noviembre de 2025, cuando las partes tampoco alcanzaron un consenso y el Ejecutivo estableció aumentos escalonados.

Hasta que se dicte la nueva resolución, el SMVM continúa en $376.600. La próxima actualización determinará cuánto se incrementará ese piso y desde qué fecha comenzará a regir.