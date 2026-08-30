La llegada de la firma británica trae una apuesta fuerte al sector textil local, con nuevas tiendas y presencia online en diversos puntos clave

* El plan incluye 10 aperturas anuales en Argentina y expansión a otros países latinos desde 2027.

* La marca británica abrirá su flagship store en Unicenter en octubre y usará el local como sede regional para América Latina.

* Superdry & Co lanza su tienda online y primera tienda física en Argentina, con una inversión prevista de u$s40 millones en 4 años.

La marca británica de indumentaria Superdry & Co comenzó sus operaciones comerciales en la Argentina con la puesta en marcha de su tienda online y prepara la apertura de su primer establecimiento físico en el país. La compañía tiene previsto inaugurar en octubre una flagship store en Unicenter, uno de los principales centros comerciales de Buenos Aires.

El desembarco contempla un programa de inversión estimado en u$s40 millones durante los primeros cuatro años y un esquema de expansión que incluye la apertura de nuevos locales en distintas ciudades argentinas. La operación estará a cargo de Tango Fabric, compañía que tendrá el desarrollo de la marca en el mercado local.

Además de funcionar como el primer punto de venta físico de Superdry & Co en la Argentina, el establecimiento de Unicenter tendrá una función regional. Según informó la empresa, el local será utilizado como sede para las operaciones de América Latina, en el marco del plan de crecimiento previsto para los próximos años.

La llegada al mercado argentino se inició con el lanzamiento del e-commerce, que permite acceder al catálogo de productos antes de la inauguración del primer local. Desde la compañía señalaron que esta etapa busca establecer un canal de comercialización directo con los consumidores argentinos.

"Estamos muy felices de dar este primer paso. El lanzamiento del e-commerce nos permite empezar a construir un vínculo directo con el consumidor local antes incluso de abrir nuestra primera tienda física", expresó Ezequiel García, cofundador de Tango Fabric.

Cuándo abre el primer local de Superdry en Argentina

La primera tienda física de Superdry & Co en Argentina abrirá sus puertas en octubre de 2026. El establecimiento estará ubicado en Unicenter, en Martínez, provincia de Buenos Aires.

El local fue definido por la compañía como su flagship store para el mercado argentino. La apertura forma parte de una estrategia que contempla continuar con el desarrollo de puntos de venta en otras zonas del país.

El cronograma presentado por Tango Fabric establece como objetivo la apertura de 10 locales por año en la Argentina. De esta manera, la empresa prevé ampliar la presencia de Superdry & Co más allá de su primer establecimiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La estrategia combina el canal digital con la expansión de locales físicos. La tienda online ya permite realizar compras en el país, mientras que el establecimiento de Unicenter será el primer espacio donde los consumidores podrán acceder a la propuesta de la marca de manera presencial.

Cuánto cuesta la ropa de Superdry en Argentina

El catálogo disponible en la tienda online de Superdry & Co incluye prendas para mujeres y hombres correspondientes a la colección de la temporada primavera 2026.

Entre los productos disponibles se encuentran remeras desde $49.990, pantalones desde $89.990, buzos desde $114.990 y camperas desde $174.990.

Los precios corresponden a los valores publicados actualmente por la marca para el mercado argentino. Desde la compañía indicaron que tanto los productos comercializados mediante el sitio web como aquellos que estarán disponibles en el local de Unicenter mantendrán los mismos valores que la marca establece en Europa.

La propuesta comercial incluye distintas categorías de indumentaria masculina y femenina, con prendas destinadas a diferentes usos y temporadas. El catálogo se irá actualizando de acuerdo con las colecciones que la empresa incorpore al mercado argentino.

Además de los precios de lanzamiento, la compañía comunicó alternativas de financiación y beneficios para nuevos clientes. La tienda online ofrece hasta tres cuotas sin interés en las compras y contempla un 10% de descuento en la primera operación para quienes se registren en el sitio web.

El plan de expansión de Superdry en Argentina

El ingreso de Superdry & Co al país forma parte de un programa de desarrollo que contempla una inversión de u$s40 millones en los primeros cuatro años.

El proyecto establece como uno de sus principales objetivos ampliar la red comercial mediante la apertura de 10 locales por año. La cantidad de establecimientos y su distribución estarán vinculadas al avance del plan de expansión de Tango Fabric.

La compañía británica fue fundada en Reino Unido en 2003 y cuenta con una trayectoria internacional en el segmento de indumentaria. Con su llegada a la Argentina, inicia una nueva etapa de desarrollo comercial en el país a través de un operador local.

La combinación entre la plataforma de comercio electrónico y los locales físicos busca establecer una estructura comercial con presencia en distintos canales. El primer paso fue la habilitación de las ventas por internet, mientras que la apertura de Unicenter está prevista para octubre.

Superdry prepara su expansión regional desde Argentina

El proyecto de Tango Fabric no se limita al mercado argentino. La compañía anticipó que durante 2027 prevé avanzar con la expansión de Superdry & Co hacia otros países de América Latina.

Entre los mercados contemplados en esta segunda etapa se encuentran Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú.

La elección de la Argentina como punto inicial de este proyecto estará acompañada por la utilización del local de Unicenter como sede regional para América Latina. Desde allí se desarrollará parte de la estrategia comercial prevista para los mercados de la región.

De acuerdo con el plan anunciado, la expansión internacional comenzará después de la primera etapa de desarrollo en el mercado argentino. El objetivo es avanzar progresivamente hacia los países incluidos en el programa a partir de 2027.

Qué productos vende Superdry en su tienda online

La tienda online de Superdry & Co en Argentina cuenta con distintas categorías de indumentaria para hombres y mujeres. Entre los productos disponibles se encuentran remeras, pantalones, buzos y camperas.

Los valores publicados parten de $49.990 para las remeras, mientras que los pantalones tienen precios desde $89.990. Los buzos comienzan en $114.990 y las camperas desde $174.990.

La oferta corresponde a la colección primavera 2026, por lo que el catálogo está compuesto por prendas vinculadas con la temporada vigente para el hemisferio sur.

Los consumidores argentinos pueden realizar sus compras a través del canal digital de la marca. El sitio también ofrece el beneficio del 10% de descuento en la primera compra para quienes completen el registro y dispone de hasta tres cuotas sin interés.

Una vez inaugurado el local de Unicenter, la compañía prevé replicar progresivamente la propuesta comercial en nuevos puntos de venta, de acuerdo con el objetivo de alcanzar 10 aperturas por año en el territorio argentino.

La llegada de Superdry & Co se produce durante una etapa de incorporación de marcas internacionales al mercado argentino. Durante los últimos meses, distintas compañías extranjeras anunciaron operaciones comerciales en el país mediante locales físicos, plataformas de comercio electrónico o acuerdos con operadores locales.

Entre las firmas que también desembarcaron recientemente se encuentran Dolce & Gabbana, Kiabi y Miniso, que comenzaron a desarrollar sus respectivas propuestas comerciales en el mercado argentino.

En este contexto, Superdry & Co inicia sus operaciones con un esquema que combina venta online, apertura de locales e inversión. El primer establecimiento funcionará en Unicenter y será acompañado por el crecimiento de la red comercial proyectada por Tango Fabric.

La estrategia también contempla una segunda etapa de expansión internacional. A partir de 2027, el plan anunciado incluye la llegada a Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, con la Argentina como primer mercado de desarrollo y sede regional para América Latina.