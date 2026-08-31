Los operadores de Wall Street evalúan el impacto de una posible sucesión en el Grupo Techint tras los rumores sobre la salud de Paolo Rocca

La familia Rocca no tiene un sucesor claro para el conglomerado; Paolo ya no es CEO de Tenaris desde mayo.

El hermetismo es total: tanto en la empresa como en el empresariado local y en el mercado financiero internacional, los rumores sobre la salud del dueño del Grupo Techint, Paolo Rocca, son cada vez más fuertes, tal como lo adelantó ayer desde este medio el periodista especializado en Negocios, Andrés Sanguinetti.

Por lo que pudo saber iProfesional, algunos operadores de Wall Street están en alerta por los rumores y, por el momento, la información que circula en Wall Street y en operadores del mercado local es que por ahora no hay ninguna información acerca de algún integrante de la familia Rocca que lo pueda reemplazar temporariamente en el caso de que se confirmaran esos rumores.

En el último ranking mundial de Forbes, Rocca figura con el puesto 528 con u$s7.300 millones, empatado con su hermano Gianfelice Rocca, y para Forbes figura como italiano residente en la Provincia de Buenos Aires.

En tanto, en el ranking de Argentina 2026 de Forbes figura segundo detrás de Marcos Galperin con u$s9.900 millones y por delante de Alejandro Bulgheroni con u$s6.614 millones.

Hay que destacar que el fundador del Grupo Techint fue su abuelo Agostino Rocca, a quien heredó su padre Roberto Rocca, quien murió en 2003. El heredero natural era Agostino Rocca, el hermano de Paolo, quien falleció en un accidente aéreo en El Calafate donde también falleció Germán Sopeña, uno de los directores del diario La Nación, y luego Paolo quedó como la máxima y única autoridad del grupo empresario.

Desde mayo pasado, Rocca dejó de ser CEO de Tenaris y fue reemplazado por Gabriel Podskubka, un ingeniero recibido en el ITBA que no es familiar, pero sigue como Presidente del Grupo Techint y Chairman de Tenaris.

La familia Rocca y el vacío sucesorio en el imperio Techint

Por el lado de su familia están su hermano Gianfelice Rocca, quien maneja el holding de salud Humanitas en Roma, en tanto que los hijos de Paolo no ocupan cargos ejecutivos públicos todavía. Y el Grupo Techint por ahora no tendría ningún Roca como sucesor, una situación que genera incertidumbre en el mercado sobre el futuro del conglomerado industrial.

Paolo Rocca tiene 2 hijos y ambos no están dentro del organigrama del Grupo Techint. Tienen domicilio en Roma pero diversifican su tiempo entre Italia y Argentina y no tienen exposición mediática. Además, hay que mencionar que nunca fueron presentados como herederos por parte de su padre, quien siempre los mantuvo a resguardo.

Andrea Rocca es uno de los 2 hijos de Paolo Rocca. Tiene perfil ultra bajo, no aparece en Forbes, no trabaja en Techint todavía. Sus hijos son Giovanni y Andrea, que estudiaron en Italia. Giovanni es el mayor, estudió ingeniería, y trabaja en Techint Ingeniería y desde hace unos años está relacionado con las empresas del grupo en Vaca Muerta. Andrea no está en la gestión diaria del directorio y es politólogo como su padre.

En la organización también trabajan los hijos de su hermano Agostino Rocca, que son Roberta, Ludovico y Tomás Rocca, todos parte de la cuarta generación de la familia.

Ludovico maneja la Fundación R&P STAK, una organización holandesa que controla a todo el Grupo Techint a través de San Faustin S.A., identificada en la documentación corporativa como la sociedad controlante del Grupo Techint y desde la cual la familia Rocca conserva el control de todas las compañías.

Ludovico, además, es parte del control accionario y su puesto es importante porque la fortuna familiar está blindada por esa fundación con domicilio en Luxemburgo, ya que es la empresa controlante de todas las empresas del grupo. Los socios son:

Paolo Rocca

Su hermano Gianfelice

Sus sobrinos Roberta, Ludovico y Tomás

Qué esperan los operadores de Wall Street tras los rumores

En relación a las empresas más importantes del grupo, hay que mencionar a Tenaris (TS), que cotiza en Wall Street. En el mercado local y en Wall Street ya descontaron la información de que Paolo Rocca no es CEO desde mayo pasado y solo es el Chairman, ya que el CEO operativo es Podskubka. Por lo tanto, los operadores no esperan ningún tipo de sobresalto en el valor de la acción.

Los operadores de Wall Street consultados por iProfesional estiman que, de confirmarse esta noticia por parte de la empresa, debería haber un comunicado de licencia médica por parte del grupo, algo que hasta el momento no se ha producido oficialmente.

Por su parte, Ternium (TX) depende de su CEO Máximo Vedoya y Paolo Rocca es presidente del Grupo Techint, pero no está en Ternium en el día a día.