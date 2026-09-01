Aumentaron los cigarrillos: cuánto cuesta fumar en Argentina

Las dos principales tabacaleras actualizaron sus valores de referencia. Las nuevas listas fijan los montos en kioscos de todo el país

El mercado del tabaco atraviesa una nueva configuración de valores a nivel nacional luego del cierre de las listas tarifarias con aumentos de las dos principales compañías del sector. La actualización acumulada determina el costo de las atados de cigarrillos para afrontar el consumo cotidiano durante la última parte del año, reflejando el impacto directo de las modificaciones en el mostrador.

Las variaciones de las firmas Massalin Particulares y British American Tobacco completaron un ciclo de ajustes escalonados durante la temporada. Con este panorama, las distintas líneas de productos muestran marcadas diferencias según la presentación y la gama elegida, desde las opciones de formato masivo hasta las alternativas de presupuesto reducido.

Precios de cigarrillos tras los aumentos

Las marcas de mayor volumen de venta ajustaron sus importes sugeridos. En el segmento superior y tradicional, atados como Marlboro Red Box 20, Camel Box 20 y Lucky Strike XL se ubican en la franja de los $6.200. Por su parte, versiones de formato específico como Marlboro Blue Titanium RCB 20 y Lucky Strike Paris Box 20 alcanzaron la cota de los $6.750.

Para quienes eligen etiquetas intermedias o presentaciones comunes de 20 unidades, los precios exhiben las siguientes cifras de referencia:

Philip Morris Box 20 y Lucky Strike Box 20: $5.650.

Philip Morris Común y Lucky Strike KS 20: $5.250.

Chesterfield Blue Motion Box 20 y Chesterfield Purple Motion 2 Box 20: $5.050.

Chesterfield Original Común y Harmony Dorado Común: $4.650.

Las variantes económicas de cigarrillos

La marcada brecha de valores impulsó la consolidación de las líneas de costo contenido y las alternativas de empaque reducido. Dentro del catálogo económico, opciones de la gama de entrada como Marlboro Crafted Red Box 20, Lucky Strike Origen Red Box 20 y Camel Legend Box 20 se posicionan en $4.050. Sus versiones suaves o comunes de 20 unidades quedan establecidas en $3.650.

En la base de la pirámide tarifaria, empaques directos como Philip Morris Red Select Común y Luckies Red KS 20 se ofrecen a un valor de $2.250. Asimismo, la demanda de atados pequeños muestra alternativas como Lucky Strike Origen Red Box 10 a $2.000, mientras que las opciones Box 12 de las etiquetas principales promedian los $3.700 según la marca seleccionada.